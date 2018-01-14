Указ о сокращении штатной численности сотрудников органов внутренних дел подписал президент России Владимир Путин. С 1 января 2018 года количество сотрудников МВД РФ сокращается на 10 тысяч человек. В частности, будут сокращены должности в подразделениях ГИБДД и ДПС ГИБДД.

Gibdd.ru Инспектор ГИБДД

Грядущее сокращение количества сотрудников подразделений ГИБДД скажется на дорожной безопасности негативно, если оно коснется личного состава, работающего «в поле». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-президент Федерации автомобилистов России Дмитрий Клевцов.

Он отметил, что современная концепция обеспечения безопасности дорожного движения в России в последнее время всё больше опирается на автоматизированные комплексы фотофиксации нарушений. Они отчасти снимают нагрузку с подразделений ГИБДД, а также противодействуют коррупции, избавляя граждан от возможного общения с нечистоплотными должностными лицами.

«И это хорошо, — отмечает Клевцов. — Но если объявленное сокращение будет касаться личного состава, который работает непосредственно на дорогах, то это плохо. Мы на протяжении последних пяти лет занимаемся мониторингом подразделений ДПС: что в крупных мегаполисах, что в регионах не хватает личного состава, чтобы выезжать на происшествия».

Если же сокращение коснется лишь кабинетных работников, выполняющих административные функции, то это может даже повысить эффективность всего подразделения, считает эксперт. Но контроль за дорожным движением должны осуществлять исключительно сотрудники полиции, пусть и с помощью различных автоматизированных систем.

ГИБДД постепенно пытается снять с себя полномочия по оформлению рядовых ДТП, перенося их на страховые компании, но получается это пока не очень хорошо. По мнению вице-председателя Комитета по защите прав автомобилистов Александра Холодова, предстоящее сокращение штатной численности ГИБДД можно было бы оправдать, если всерьез перевести оформление всех ДТП без пострадавших на аварийных комиссаров страховых компаний.

«Тогда за счет высвободившегося ресурса можно было бы провести сокращение. Но на сегодня это только мечты. Надо это всё стимулировать и развивать, а получается, что мы уже сокращаем, а систему еще не развили. Слишком резкий «пинок» выходит», — говорит Холодов.

К сожалению, пока желанных изменений в этой сфере не произошло: хотя ПДД уже не требуют присутствия полицейских при оформлении ДТП без пострадавших по европротоколу, сотрудники дорожной полиции всё равно целыми днями разъезжают по местам рядовых аварий.

Gibdd.ru Инспектора ГИБДД

«В Петербурге, по крайней мере, они ездят точно. И не могут не поехать, если вызывают. Тем более, никто не мешает водителю сказать, что он стукнулся головой, мол, оформляйте как ДТП с пострадавшими», — сказал Холодов.

В целом, полагает собеседник ИА REGNUM, президентский указ не нанесет удара по личному составу дорожной полиции, скорее, будут сокращены должности, которые и сейчас вакантны.

«У нас есть некий «некомплект» сотрудников. В первую очередь будут убирать те должности, которые формально присутствуют, а реально пустуют. Есть, например, батальон. Положено, чтобы там было 100 человек. А в нем их 90», — объясняет Холодов.

Однако с точки зрения безопасности дорожного движения вместо такого сокращения стоило бы набрать недостающих 10 инспекторов.

«Думаю, водители, которые передвигаются на машине по стране, заметили, что ГАИ на дорогах стало мало. Можно целый день проездить и ни одного инспектора не встретить. Это, конечно, влияет на безопасность. Те же пьяницы меньше боятся ездить», — подчеркивает Холодов.

Эксперт согласен, что автоматизированная фотофиксация может повлиять, например, на нарушителя скоростного режима, удержав его от очередного правонарушения, но поймать пьяного за рулем никакой радар не сможет.

В регионах решения о сокращении штатов дорожной полиции должны принять руководители территориальных органов МВД. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что информация относительно этих планов уже имеется, но оперативно озвучить ее затруднились.

Vitaly V. Kuzmin Автомобиль ДПС

Напомним, осенью 2017 года вышел новый приказ МВД №664 об административном регламенте, который несколько «перекроил» полномочия сотрудников дорожной полиции. В частности, теперь им позволено останавливать любой автомобиль вне поста ГИБДД и проверять документы, устраивать засады в особых случаях, но запрещено изымать водительские удостоверения или скручивать номерные знаки без решения суда.

Читайте также: Водитель, будь внимателен: новый регламент ГИБДД вступил в силу

Эти и другие нововведения постепенно меняют положение на дорогах, говорят автоэксперты. Например, после Нового года сотрудники начали выполнять требование включать спецсигналы, визуализировать себя, если едут в обход правил. В этом есть и профилактический эффект, который сообщает водителю об инспекторах на дороге. «Только человек с неуравновешенной психикой будет нарушать ПДД, если перед ним едет полицейская машина», — иронизирует Дмитрий Клевцов.

Между тем безопасности на российских дорогах угрожает не только нехватка инспекторов, но и денег. Ежегодно ФАР составляет отчеты в рамках кампании «Гражданин и полиция» о положении ГИБДД в субъектах РФ, и их данные свидетельствуют как о недостаточном числе сотрудников, так и об удручающем состоянии материально-технической базы, на которой этим сотрудникам приходится нести службу. Это заметно даже в Москве и Петербурге, говорит Клевцов, однако наиболее плачевно дела обстоят в регионах.

«Если идет, например, план-перехват, а полицейским приходится просить прохожих толкнуть машину, это как-то неправильно. К тому же есть серьезная проблема по топливу: выделяют очень малое его количество, это приводит к коррупции, ведь обязанности по несению службы никто не снимал, и недостаток финансирования косвенно побуждает гаишников брать деньги, чтобы обслуживать свое транспортное средство», — поясняет эксперт.

Впрочем, глава ГИБДД МВД России Михаил Черников наверняка в курсе, как обстоят дела, замечает Дмитрий Клевцов. Он также подчеркивает, что само по себе увеличение финансирования дорожной полиции тоже ситуацию не изменит.

«Мы с места не сдвинемся, пока не поймем, для чего нужна служба ГИБДД. Если сопровождать кортежи, то это одно, а если осуществлять функцию по профилактике, то другое. Ведь главное — не борьба с нарушителями, а профилактика нарушений. Мы все бурно обсуждаем Мару Багдасарян и прочих «мажоров», но без неотвратимости наказания никакие правила тоже не будут действовать. Так что нужны три компонента: автоматическая фотофиксация, профилактический эффект от наличия самих сотрудников на дороге и система общественного контроля, без которой всё это работать не будет», — считает Дмитрий Клевцов.

Прошлой осенью правительство России также одобрило изменения в КоАП, которые вводят институт так называемых «народных инспекторов», то есть разрешают считать доказательством фотографии и видеозаписи нарушений ПДД, сделанные обычными гражданами. Фото и видео могут стать основаниями для штрафов. Инициативу окрестили «сырой», но она, вероятно, еще будет доработана.

Kremlin.ru Дорожное движение

Читайте также: Российских водителей будут штрафовать по видео активистов

Напомним, согласно президентскому указу, сокращение штата Госавтоинспекции на 10 тыс. человек датировано 1 января 2018 года. Исключение составят должности по совершению регистрационных действий, а также проведению экзаменов по вождению. Уточняется, что сокращение сотрудников ГИБДД производится для оптимизации процесса контрольно-надзорной деятельности, а также для упрощения процедур по обеспечению безопасности дорожного движения

При этом в ведомстве отметили, что сотрудники ГИБДД по своему желанию будут переведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел.