Водитель, будь внимателен: новый регламент ГИБДД вступил в силу

Москва, , 18:33 — REGNUM Административный регламент ГИБДД, который вступил в силу 20 октября, содержит ряд новых положений и уточнений, которые еще до принятия документа вызвали волну критики. Среди новшеств: патрули ДПС вне стационарных постов, отмена справок о ДТП, упразднение нормы о записи на камеру действий инспектора, засады и другие.

Ряд норм были упразднены ввиду того, что уже содержатся в других нормативных актах. Так, в новом регламенте исключена норма, которая обязывала сотрудников ГИБДД не препятствовать видео‑ и фотофиксации водителем во время остановки и использованию звукозаписывающей аппаратуры. Соответствующее разрешение существует в законе «О полиции», а из нового регламента ее убрали из-за дублирования.

Главное, что появилось в документе и вызывало беспокойство водителей, — право сотрудников ДПС останавливать автомобили вне стационарных постов. После длительных обсуждений норму вернули, указав, что места несения службы будут определяться на основании текущего состояния аварийности на дорогах. Принимать соответствующее решение будет руководитель подразделения ДПС, а инспектор будет обязан объяснить причину остановки. Подобная норма существовала в регламенте, который прекратил действие пять лет назад, а привязка сотрудников к стационарным постам была названа «ошибкой».

По новому протоколу, попавший в ДТП водитель будет получать на руки только копии протокола и постановления об административном правонарушении. Справки, выдаваемые после дорожно-транспортного происшествия, отменены.

«У МВД России в настоящее время отсутствуют полномочия по утверждению формы справки о ДТП и, соответственно, по организации выдачи сотрудниками полиции указанной справки», — пояснил изменение данной нормы начальник управления ДПС Госавтоинспекции Александр Быков. По его словам, копии протоколов или постановлений об административном правонарушении, содержат всю необходимую информацию для представления страховщикам.

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Важным нововведением стало ограничение на изъятие водительских прав в случае ДТП. Ранее норма обеспечивала запрет нарушителю эксплуатации транспортного средства и осуществление производства по делу об административном правонарушении. Теперь же нарушитель обязан будет сдать права в подразделение ГИБДД в трехдневный срок.

Узаконенный регламентом европротокол подразумевает, что в случае ДТП без пострадавших дежурный инспектор должен предложить самостоятельное оформление документов. Водителям будет необходимо в двух экземплярах заполнить бланк извещения о ДТП. При наличии у водителей претензий друг к другу, они при помощи дежурного смогут оформить ДТП на ближайшем стационарном посту или в отделении полиции.

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Регламент также предусматривает возможность проведения «засад» на дорогах, чтобы не допустить ЧП. Установка автомобиля ГИБДД с частичным скрытием допустима только за переломом рельефа или инженерными сооружениями, а также в условиях участка трассы с интенсивным скоростным движением. По данным авторов регламента, такая норма позволит избежать чрезвычайных ситуаций на дорогах.

Напомним, о введении нового регламента стало известно в конце августа. В МВД разъяснили, что документ будет направлен на минимизацию злоупотреблений сотрудниками ДПС и на обеспечение надлежащего уровня защищенности граждан.

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