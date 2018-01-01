Российских водителей будут штрафовать по видео активистов

Москва, , 06:03 — REGNUM С 1 января в России нерадивых водителей будет штрафовать, основываясь на видео и фото очевидцев-активистов, сообщает ИА REGNUM.

За нарушение ПДД начнут штрафовать, основываясь на видеозаписях, полученных от третьих лиц, составление протокола не потребуется.

Действовать предлагается при помощи мобильного приложения «Народный инспектор», которое сейчас распространяться по всей стране.

Используя приложение, жители могут сообщать о парковке автомобилей на зеленых насаждениях, детских площадках, мешающих вывозу мусора транспортных средствах и сбросе мусора из автомобиля. Для отправки сообщения необходимо зайти в программу, зафиксировать с помощью видеосъемки нарушение и отправить получившийся ролик в Госадмтехнадзор.