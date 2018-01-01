Понедельник, 1 Января 2018 года
09:30:59 МСК

Российских водителей будут штрафовать по видео активистов

Общество

Пожаловаться на нарушителей ПДД можно через мобильное приложение

Москва, 1 января 2018, 06:03 — REGNUM  С 1 января в России нерадивых водителей будет штрафовать, основываясь на видео и фото очевидцев-активистов, сообщает ИА REGNUM.

За нарушение ПДД начнут штрафовать, основываясь на видеозаписях, полученных от третьих лиц, составление протокола не потребуется.

Действовать предлагается при помощи мобильного приложения «Народный инспектор», которое сейчас распространяться по всей стране.

Используя приложение, жители могут сообщать о парковке автомобилей на зеленых насаждениях, детских площадках, мешающих вывозу мусора транспортных средствах и сбросе мусора из автомобиля. Для отправки сообщения необходимо зайти в программу, зафиксировать с помощью видеосъемки нарушение и отправить получившийся ролик в Госадмтехнадзор.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новое в законодательстве РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить