Один из двух фондов Российской Федерации — Резервный фонд, полностью исчерпан: в декабре 2017 года последний 1 трлн рублей был потрачен на покрытие дефицита федерального бюджета. Для этого Банк России реализовал остатки — $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,10 млрд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

В настоящее время на счетах Резервного фонда «сформировались нулевые остатки». Фонд будет ликвидирован, как и было задумано годом ранее, 1 февраля 2018 года, говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, с 2018 года у России остается только Фонд национального благосостояния, в котором на начало года находилось 3,753 трлн рублей. В 2017 году, по оценкам Минфина, дефицит бюджета России составил около 1,6% ВВП (1,5 трлн руб.). Ранее, 10 января, министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам, что благодаря работе бюджетного правила, которое предусматривает направление нефтегазовых доходов сверх цены в $40 за баррель в резервы правительства, удалось в 2017 году значительно сократить траты суверенных резервов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

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Было потрачено около 790 млрд рублей вместо запланированных 1,7 трлн, а общие траты за год составили свыше 1,6 трлн рублей (622 млрд рублей были взяты из ФНБ).

В рублевом выражении Резервный фонд достигал максимума в начале 2015 года, тогда в нем находилось 5,86 трлн рублей. О том, что необходимо консолидировать два фонда, Минфин заявил в июне 2017 года, объяснив это тем, что и ликвидная часть ФНБ, и Резервный фонд — это фактически один и тот же источник финансирования расходов бюджета.

Теперь Фонд национального благосостояния начнут пополнять, например, туда будут направлены ориентировочно 829 млрд рублей нефтегазовых доходов. То есть в рамках постоянного бюджетного правила весь объем нефтегазовых сверхдоходов будет направляться в ФНБ.

Свинья-копилка

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Два суверенных российских фонда были созданы из Стабилизационного фонда в 2008 году. ФНБ являлся источником финансирования бюджетного дефицита в случае резкого падения доходов бюджета, а Резервный фонд собирались сделать частью механизма пенсионного обеспечения граждан. Тем не менее это так и не было сделано.

Резервы, по мнению экспертов, должны пополниться в 2018 году за счет высоких цен на нефть. Кроме того, с 1 января 2018 года в России начинает действовать новое бюджетное правило, согласно которому базовая цена на нефть составляет $40 за баррель российской нефти Urals в ценах 2017 года (каждый год это значение будет индексироваться на 2%). Все, что будет получено сверх этой цены, пойдет в ФНБ.

«При цене $54-$55 за баррель это будет около 2 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Перекроет даже те траты резервов, которые у нас в следующем году предусмотрены», — заявил ранее Силуанов.

Если среднегодовая цена на нефть составит $60, ведомство приобретет валюту на 2,8 трлн рублей. В 2017 году Минфин приобрел валюту на 830 млрд рублей, эти средства пока не зачислены в ФНБ.