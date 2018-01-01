Вступил в силу закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы

Москва, , 00:00 — REGNUM Основной финансово-экономический документ страны — федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов — вступил в силу, сообщает ИА REGNUM 1 января.

Госсмета впервые рассчитана на основе бюджетного правила: дополнительные доходы от продажи нефти по стоимости выше цены отсечения будут направлены в Объединенный фонд, который создается на базе Фонда национального благосостояния. В 2018 году цена отсечения составит 40,8 долларов за баррель нефти марки Urals. Средства из Объединенного фонда предполагается в том числе расходовать на покрытие дефицита госказны, который в 2018 году составит 1,27 трлн рублей (на 0,74 трлн рублей меньше, чем в 2017 году).

В 2018 году в федеральный бюджет поступит порядка 15,257 трлн рублей. Расходы при этом составят 16,529 трлн рублей. Основные параметры госсметы Минфин рассчитал на прогнозе среднегодовой цены одного доллара в 64,7 рублей и стоимости одного барреля нефти марки Urals 43,8 доллара.

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Как неоднократно отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, госбюджет на 2018−2020 годы рассчитан с учетом перехода экономики РФ к росту. Так, в частности, по расчетам правительства, объем ВВП страны в 2018 году вырастет до 2,1% или 97,46 трлн рублей.

Кроме того, по его словам, в бюджет также заложены средства для реализации указов президента — на эти цели в 2018 году уйдет 771,8 млрд рублей. Из них более 86 млрд рублей государство направит на повышение оплаты труда педагогам, еще 60,5 млрд рублей — на увеличение зарплат работников социальной и медицинской сферы.

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В целом, на социальную политику в 2018 году уйдет 4,86 трлн рублей. При этом, финансирование национальной обороны в текущем году будет на 100 млрд рублей ниже, чем в 2017 году, и составит 2,771 трлн рублей.

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Кроме того, как рассказывал в ходе обсуждения проекта госсметы глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), в федеральном бюджете на 2018 год впервые были распределены все средства, которые предлагалось перечислять в регионы. в истории бюджетного процесса страны в рамках все трансферты, все средства, которые получат региональные бюджеты, распределены в законе о федеральном бюджете.

«Регионы увидят, на какую помощь смогут рассчитывать из центра. Они смогут планировать свой бюджет и вести нормально свой бюджетный процесс», — отметил глава комитета.

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