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2017 год знаменателен тем, что показал долгожданное «дно» кризиса

Экономика

Для того чтобы преодолеть отставание, России нужны более значимые стимулы для роста экономики, заявил эксперт

Москва, 26 декабря 2017, 15:47 — REGNUM  Уходящий 2017 год знаменателен тем, что показал долгожданное «дно» кризиса. Экономический рост стал действительно ростом впервые с 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

За третий квартал 2017 г. ВВП поднялся на 1,8%, а за девять месяцев — на 1,6% к данным периодам 2016 г., по информации Росстата. Очевидно, по итогам 2017 года показатель составит 1,8—2%, такого мнения придерживается Минфин.

«В 2015 году было снижение на 2,8%, в 2016 году — на 0,2%. Таким образом, увеличение объёма экономики в 2017 году не компенсирует предыдущее трёхпроцентное падение. Более того, сам рост во многом связан с эффектом «низкой базы» статистического сравнения с 2016 годом», — напомнил эксперт.

По его мнению, основными факторами этого являются не положительные структурные преобразования в экономике, которые способны создать задел для последующего значимого подъёма.

Как было и ранее, выход России из кризиса связан, прежде всего, с увеличением цен на углеводороды. Стоимость нефти с декабря 2016 г. повысилась на 45% по марке Brent, находясь большую часть года выше 50 долларов за баррель, что вполне комфортно для России.

«На 2018 год ситуация не поменяется радикально, — считает Гойхман. — Нефтяные цены, вероятно, сохранятся на ещё более высоком уровне 5565 долларов за баррель. Снижение процентных ставок ЦБ и прекращение падения реальных доходов населения будут поддерживать внутренний спрос, кредитование, что станет дополнительно стимулировать экономику».

Однако общий эффект не станет значительным. Темпы останутся на уровне 2017 года — 1,52%. Такой прогноз даёт и ЦБ России. Это намного ниже среднемирового показателя. По прогнозам МВФ, мировая экономика в целом вырастет в 2017 году на 3,6%, и на 3,7% в 2018 году.

«Для того чтобы преодолеть отставание, России нужны более значимые стимулы инвестиций, развития предпринимательства, демонополизация и увеличение доли частного сектора, сокращение административного давления на бизнес, реформирование судебной системы, образования и здравоохранения, повышение доходов людей и прочие факторы. Без этого любые попытки повышения активности в экономике будут иметь очень ограниченное влияние», — высказал свое мнение эксперт.

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