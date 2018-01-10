Якутия устала терпеть ущерб от контрабанды: в регионе всерьез заговорили о проблеме обращения с особо ценным ресурсом — бивнем мамонта.

Иван Шилов ИА REGNUM Бивень

Вскоре в республике появится единый оператор по сбору, переработке и экспорту этого ценного материала. Об этом вчера, 9 января, заявил министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов. Таким образом власти надеются взять добычу этого ресурса под свой контроль. Предприятие появится в Якутии при содействии партнеров из Китая — главного покупателя мамонтовой кости.

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По мнению министра, создание единого оператора позволит снизить долю черного рынка бивней мамонта, увеличить ежегодный объем лицензированной добычи и создать от 2 до 5 тысяч сезонных рабочих мест в северных районах республики.

Flying Puffin Мамонт

Идея обрадовала многих якутских чиновников. «В этой сфере вмешательство государства будет полезным и уместным, а главное — долгожданным», — уверен депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов. Однако будет ли так силен эффект от создания нового комплекса при отсутствии законодательного регулирования вопроса добычи и сбыта остатков вымерших животных?

Мамонтовая лихорадка

Россия — единственный в мире экспортер мамонтового бивня, лежащего на территории вечной мерзлоты в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Красноярском крае, Магаданской области, на Чукотке и в Якутии.

Самыми большими запасами костей мамонтов в мире — более 80%, а это около 450 тысяч тонн — владеет Республика Саха (Якутия). Бивни мамонта добываются в 13 из 34 якутских улусов (районов). 77 недропользователей, получившие официальные лицензии, в 2016 году собрали более 80 тонн материалов мамонтовой фауны. Кстати, выкупать лицензию на сбор остатков приходится и ученым, преследующим исключительно научные цели.

В 1989 году Китай запретил торговлю слоновой костью, и спрос на поставку бивней мамонта с российского Севера тут же вырос и остается высоким до сих пор: в Китай экспортируется порядка 90% всего объема добычи. Азиатские мастера изготавливают из ценного материала сувенирную продукцию и предметы искусства.

Охота за мамонтовыми бивнями — дело очень сложное, но прибыльное. За один бивень можно выручить 10−45 тысяч долларов, цена зависит от степени его сохранности. Продав один экземпляр, можно безбедно жить месяцами, но для жителей отдаленных населенных пунктов охота за бивнями — единственный способ заработка.

Несмотря на то, что по региональному закону добывать останки мамонтов можно только по лицензии, на практике большинство искателей бивня работают нелегально. Сколько сейчас экспортируется этого ценного ресурса — никто точно не знает. Эксперты говорят, что доход от контрабанды достигает 3 млрд рублей, и эта цифра в 120 раз превышает официальные объемы экспорта.

Лицензия разрешает сбор только тех бивней, которые оказались на поверхности в результате таяния вечной мерзлоты. Но нелегалы в погоне за прибылью наносят ущерб окружающей среде: применяя мощные помпы для вымывания бивней из почвенного слоя, они разрушают берега озер и рек и меняют русла водных объектов.

Неполезные ископаемые

Изучив законодательную сторону вопроса, можно сказать, что прибыльное дело по промышленной добыче мамонтовой фауны абсолютно не регулируется. В Федеральном законе «О недрах» останки мамонтовой фауны названы «коллекционным палеонтологическим материалом», а значит, добывать их в таких объемах, как полезные ископаемые, нельзя. Вместе с тем «теневая» добыча уже давно носит полноценный промышленный характер.

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Pxhere.com Мамонт

Правительство Якутии считает, что бивни мамонта должны быть занесены в качестве ископаемого ресурса в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод. Эта инициатива была впервые озвучена в 2009 году и подкреплена научно, после получила одобрение комитета по агропромышленной политике Совета Федерации — но до сих пор ждет закрепления на бумаге.

Также региональные власти настаивают на внесении изменений в закон «О недрах», чтобы регион мог сам распоряжаться территориями, где лежат ценные запасы. «Ситуация не изменится до тех пор, пока торговля бивнями будет находиться под контролем федеральных властей», — считает руководитель департамента по внешним связям Республики Саха Владимир Васильев.

Однако некоторые эксперты не уверены, что включение мамонтовых бивней в список полезных ископаемых решит проблему. По словам Альберта Протопопова, руководителя отдела изучения мамонтовой фауны якутской Академии наук, полезные ископаемые отличаются от других ресурсов тем, что их запасы на конкретных территориях можно оценить. В случае с мамонтовыми бивнями сделать это не получится, поэтому решать вопросы, связанные с оборотом этого ценного материала, нужно отдельным законом «О мамонтовой фауне».

«Государству нужно решать конкретные вопросы по добыче мамонтовой кости: где-то разрешать, где-то запрещать, и для этого нужны квалифицированные изыскательские работы», — считает Протопопов.

В декабре 2017 года парламент Якутии разработал проект Федерального закона «О рациональном пользовании ресурсами мамонтовой фауны — особым природным ресурсом России». Документ предлагает урегулировать вопросы владения, пользования и распоряжения ископаемыми материалами. На федеральном уровне уже прозвучали короткие реплики одобрения проекта:

«Поддержка [законопроекта] будет оказана при рассмотрении в Совете Федерации», — отметил член Совета Федерации Михаил Щетинин. Но когда состоится рассмотрение документа, пока не сказано.

Полумер недостаточно

Штраф за незаконную добычу бивней мамонта в России составляет 3000 рублей. Для охотника за остатками древних животных, успевшего сбыть хотя бы одну находку, такое наказание ударом по кошельку не станет. Поэтому мера о поднятии денежной планки напрашивается сама собой, как это было недавно сделано в случае с нелегальной добычей янтаря в Калининградской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в конце декабря 2017 года.

Если раньше черные копатели платили от 3 до 5 тысяч рублей, то теперь для граждан устанавливается штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф вырос с 30−50 тысяч до 500−800 тысяч рублей. Власти Калининградской области считают, что новые меры сделают незаконную деятельность экономически невыгодной.

Sikander Извлечённый из многолетней мерзлоты Киргиляхский мамонт Дима

Напомним, что Калининградская область владеет более 95% мировых запасов янтаря и заинтересована в легализации добывающей отрасли точно так же, как и Якутия в реализации мамонтовых бивней.

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При создании правового регулирования оборота мамонтовой фауны потребуется также серьезная работа по организации надзора и предотвращению контрабандной добычи. Сейчас охрана этих ресурсов не входит в полномочия министерства охраны природы Якутии, а находится в ведении федерального Росприроднадзора.

«Наше ведомство может воздействовать на копателей, руководствуясь тремя статьями: нарушение режима особо охраняемой природной зоны, порча плодородного слоя почвы и самовольное занятие водных объектов. По другим статьям мы просто не имеем права штрафовать или задерживать людей», — подчеркивает заместитель министра охраны природы Якутии Семен Яковлев.

Но даже в сотрудничестве с Росприроднадзором министерство не может следить за всей огромной территорией, где ведется нелегальная добыча: причина в недостатке кадров и большом количестве других ведомственных задач. Поэтому поймать «черных копателей» становится практически нереально, особенно в условиях их тесной связи друг с другом и сиюминутном оповещении о начале инспекторского рейда.

Pxhere.com Скелет мамонта

Каналы нелегальной торговли отлажены годами и останутся жить и после создания единого оператора. Якутии необходима федеральная поддержка в решении проблемы, но похоже, что пока государство не осознало, что теряет большую прибыль: наследие Заполярья при верном регулировании подарит России дополнительные доходы, а жителям Севера — дополнительные рабочие места.

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