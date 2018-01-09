Рост цен на газ на восточном побережье США привел к началу поставок российского сжиженного газа — груз СПГ доставит в Бостон французская Engie из Великобритании, куда он был привезен с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, пишет газета «Комменсантъ».

Kremlin.ru Владимир Путин с работниками завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ»

По данным службы мониторинга морских судов MarineTraffic, танкер Gaselys везет сжиженный газ из британского терминала Isle of Grain. Загрузили танкер вскоре после того, как в терминале завершилась разгрузка танкера «Кристоф де Маржери». Он доставил в Британию первый СПГ с завода НОВАТЭКа на Ямале.

Kremlin.ru Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», флагманский корабль в рамках проекта «Ямал СПГ»

Участники рынка уверены, что США получат 22 января (в этот день ожидается прибытие танкера) именно российский газ. Ранее цены на газ в США достигли $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров (повышение в 2,5 раза).

И эти цены будут сохраняться, пока в регионе царят аномальные холода. Погодные условия привели к тому, что запасы топлива в подземных хранилищах газа начали стремительно сокращаться: с 1 по 5 января их них извлекли 9,5 млрд кубометров газа — вдвое больше, чем в 2017 году.

Ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери» привез груз в Британию 28 декабря 2017 года. Собственником газа еще при отгрузке в Сабетте стала малайзийская Petronas, а затем он был перепродан, возможно, несколько раз. Конечным покупателем выступила Engie.

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Ранее власти США объявили своим стратегическим приоритетом превращение в крупного экспортера СПГ. И груз Gaselys станет первой с 2014 года импортной партией СПГ.

Информации о том, кто именно перепродает ямальский газ, у нас нет, да не так и важно, кто именно это делает, считает эксперт ИА REGNUM Борис Марцинкевич. По его мнению, противники России могут и дальше строить планы о том, как Европа переходит на американский газ, однако пропагандистские цели отходят на второй план на фоне матушки-природы.

Kremlin.ru Ямал СПГ

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В данном контексте можно вспомнить и украинский опыт «отказа» от российского газа, когда киевские власти покупают его у европейских стран, переплачивая ради своих политических, пропагандистских целей по тридцать-сорок процентов. США же решили не переплачивать, а купить там, где дешевле.

Напомним, завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на первой технологической линии 5 декабря 2017 года. Проектная мощность линии составляет 5,5 млн тонн в год.

8 декабря завод посетил президент России Владимир Путин, который принял участие в церемонии погрузки первого танкера-газовоза «Кристоф де Маржери».

ОАО «Ямал СПГ» — совместное предприятие ОАО «НОВАТЭК» (50,1%), концерна TOTAL (20%), Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шёлкового пути (9,9%).