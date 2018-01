Сибирский газ для США

Борис Марцинкевич, , 20:43 — REGNUM

На мировом рынке углеводородов идет ожесточенная борьба двух «идеологий», если так можно выразиться в отношении способов ведения торговли этим энергетическим сырьем. Консерваторы в лице, прежде всего, российских «Газпрома» и «Роснефти» выступают за то, чтобы нефть и газ продавались на основании долгосрочных контрактов — ведь это позволяет и долгосрочное планирование всех инвестиций в добычу, и транспортировку. Но этот подход апологетами свободного рынка подвергается уже несколько лет остракизму, многие крупные игроки выступают за так называемую спотовую торговлю — не надо нам никакого диктата продавца, пусть цена будет свободной, рынок сам все расставит на свои места.

На основании именно этой идеологии Европейский союз, к примеру, разработал и принял тот самый Третий энергопакет, требуя, чтобы владельцами магистральных газопроводов и газа, который через них прокачивается, были всенепременно разные юридические лица. На основании этой же спотовой идеологии работает рынок сжиженного газа — его стараются поставлять, следуя конъюктуре рыночных цен. Никаких долгосрочных контрактов, ведем танкеры туда, где вот сейчас, сию минуту, выгоднее цены. На робкие возражения, что этот подход больно бьет по планам производителей, поскольку ведет к скачкам цен на производимую при помощи газа на тепловых станциях энергию, наши компании получали только что не площадную ругань и обвинения в стремлении к «тоталитарному диктату». Поняв, что эту тенденцию переломить практически невозможно — против тандема политиков и спекулянтов бороться вдвойне трудней, Россия решила попробовать поиграть по этим правилам. Не самое дешевое удовольствие, однако в конце прошлого года строительство завода по сжижению природного газа на 73-м градусе северной широты было завершено, «Ямал-СПГ» в присутствии президента России произвел отгрузку своей продукции в первый танкер. Газовоз ледового класса «Кристоф де Маржери» двинулся в сторону Европы, поздним вечером 28 декабря прибыв к терминалу Isle of Grain у берегов Англии.

Событие было встречено истерикой местной прессы, чему немало способствовал твит российского посольства в Лондоне:

Feeling cold? Help is one way — first shipment of LNG from Russia in UK today!

Вот, к примеру, текст Financial Times от 29 декабря:

«Когда заполненный российским газом танкер пришвартовался у терминала Isle of Grain в графстве Кент в четверг вечером, в то время как Великобритания переживает самые низкие температуры года, он был встречен как пропагандистский переворот для президента Владимира Путина».

Суровый бой здравого смысла с природой — англичане рисковали мерзнуть в своих домах, но продолжали безумные рассказы о «тоталитарном сибирском газе». Вот он, господа пропагандисты, ваш рыночный механизм в действии, чего же вы теперь-то не радуетесь? Дело было, кстати, не только в холодной погоде, но еще и в том, что вышел из строя нефтепровод «Фортис» в Северном море, по которому завод на берегу Шотландии получал 850 тысяч баррелей нефти в день. Демократичный, антитоталитарный нефтепровод — и техногенная авария, в результате чего цена бочки нефти подскочила с 60 до 66 долларов. Сплошная рыночная романтика — если у кого-то возникли проблемы, для тех, кому повезло, настает время набить карман потуже.

Но на этом приключения этой партии российского газа не закончились. От владельцев «Фортис» пришла новость о том, что восстановление нефтепровода состоится в ближайшее время, обстановка стала чуть поспокойнее, благо и последствия второй техногенной аварии — взрыв и пожар на территории подземного газового хранилища в Австрии — тоже оказались быстро ликвидированы. Тут же появилась информация о том, что СПГ с нашего танкера перекачивают в обычный, не ледового класса, танкер, фрахт которого значительно дешевле — для того, чтобы отправить груз в Юго-Восточную Азию, где установилась температура, на 3 градуса ниже многолетней нормы, что вызвало скачок тех самых спотовых цен. Европейские пропагандисты торжествовали победу — тоталитарный сибирский газ не испортил атмосферу демократии и свободу прав человека, пусть теперь мучаются страны Азиатского региона.

Но ирония судьбы — это не только новогодний фильм, но и проза жизни. Что происходит с погодой в стране, которая намерена вытеснить весь российский газ с европейского рынка, многие читали. Трескаются от мороза стекла в северных штатах, аэропорт Нью-Йорка из-за снежных метелей не способен обслуживать авиарейсы, во многих городах отменяют школьные занятия и так далее. Жалко простых людей, которые страдают от всего этого, но — «ничего личного, только бизнес».

Какое отношение это имеет к СПГ, доставленному «Кристофом де Маржери»? Самое прямое. На следующий день после его появления у берегов Англии в устье Темзы вошел прибывший порожняком из доминиканского Кауседо газовоз Gaelys.

7 января, в православное Рождество, газовоз, имея осадку 11,2 метра, то есть загруженный под завязку, отправился в новый рейс, конечный пункт которого — город Бостон, терминал Эверетт.

Конечно, информации о том, кто именно перепродает ямальский газ, у нас нет, да не так и важно, кто именно это делает. Рождественский привет из России в любом случае состоялся, в очередной раз показав, что никакие политические маневры не в силах противостоять матушке-природе. Противники России могут и дальше строить планы о том, как Европа переходит на американский газ, — нам остается только успевать поставлять его в ту Америку. Украинский опыт «отказа» от российского газа уже есть — киевские власти покупают его у европейских стран, переплачивая ради своих политических, пропагандистских целей по тридцать-сорок процентов. Перефразируя майдановский слоган, можно провозгласить «Европа — цэ Украина!» и повторить маневр. Россия вряд ли будет против — нам на крики отвлекаться некогда, у нас работы полно — газ добывать надо, «Ямал-СПГ» нужно запускать следующие производственные линии по сжижению, на Северном морском пути работы тоже непочатый край. Мы — работаем, а звуковая какофония пусть остается заботой европейских СМИ.