В Великобританию прибыл танкер с первой партией СПГ из России

Лондон, , 23:34 — REGNUM Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» 28 декабря доставил в британский порт на острове Грейн первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода «Ямал СПГ», сообщили в британской энергетической компании National Grid.

«Впервые российский груз доставлен на наш объект на острове Грейн и впервые туда причалил ледокол», — сообщила ТАСС представитель компании Джинетт Унсворт.

По её словам, после завершения разгрузки российское судно покинет порт 29 декабря в 18:00 (21:00 мск).

Представитель National Grid отметила, что по коммерческим причинам не может сказать, куда именно будет направлена партия СПГ, но уточнила, что газ не поступит в газотранспортную систему, а будет отгружен в хранилище.

Точный объём СПГ, поставленного Россией на британский рынок, в компании также отказались назвать, однако подчеркнули, что он «не является рекордным».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 года завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн в год.

8 декабря завод посетил президент России Владимир Путин, который принял участие в церемонии погрузки первого танкера-газовоза «Кристоф де Маржери».

ОАО «Ямал СПГ» — совместное предприятие ОАО «НОВАТЭК» (50,1%), концерна TOTAL (20%), Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шёлкового пути (9,9%).

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