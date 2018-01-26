Наступивший 2018 год для Курганской области стал зловеще кровавым. Замечательная семья, погибшая от неисправного газового оборудования в частном доме, трое мужчин, сгоревших из-за буйного празднования, ребенок, который серьезно травмировался на горке, влетевшего бюджету в копеечку ледового городка. И во всех этих трагедиях страдальцами и жертвами стали дети.

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Убийственный газ

Смертельный бытовой газ в селе Петропавловское Катайского района Курганской области 1 января 2018 года унес пять жизней, в том числе десятилетнего ребенка. По предварительным данным трагедия произошла из-за неисправного газового котла. Жертв могло быть больше — удалось спасти двоих человек, которые сейчас находятся в медучреждении. Выжил еще один ребенок — 13-летняя девочка. Её жизни ничто не угрожает, но она осиротела, потеряв родителей, уважаемых в селе людей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Ведётся следствие с участием специалистов АО «Шадринскмежрайгаз», проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъято газовое оборудование, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, сообщает пресс-служба СКР.

Губернатор Алексей Кокорин поставил задачу главе Катайского района Юрию Малышеву помочь родственникам погибших в организации похорон и в оформлении документов на опекунство для 13-летней выжившей девочки. Кроме того, 5 января, уже после похорон погибших, глава региона проверил исполнение поручений. Юрий Малышев доложил, что ужесточен контроль за эксплуатацией отопительного оборудования, идут поквартирные обходы, хозяевам частных домов специалисты газовых и иных ответственных служб напоминают о соблюдении техники безопасности.

«Это трагедия. К сожалению, она произошла из-за несоблюдения техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. Сейчас главное — помочь выжившей девочке. В первую очередь, ребенку нужна психологическая помощь, потому что девочка потеряла родителей», — заявил губернатор Алексей Кокорин 5 января.

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Отметим, что в Оренбургской области также 1 января 2018 года в частном доме села Скворцовка Курманаевского района обнаружены тела семи человек, отравившихся бытовым газом. Среди них девочки пяти, семи и 16 лет.

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Нещадный огонь

Не пощадил огонь трех мужчин на второй день наступившего года в селе Октябрьское Петуховского района. ЧП случилось 2 января в вечернее время. После ликвидации пожара в жилой квартире одного из домов села обнаружены тела трех человек без признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«Одна из наиболее вероятных причин произошедшего возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Курганской области.

Очевидцы происшествия сообщили местным СМИ, что погибшие праздновали Новый год под алкогольными парами три дня без перерыва. Но насколько их показания соответствуют действительности, покажет следствие.

Другой резонансный пожар произошел по причине замыкания проводки в столице Зауралья. По сообщению ГУ МЧС России по Курганской области, дотла сгорела квартира дома №65 по проспекту Конституции, который, по иронии судьбы, расположен в поселке Энергетика города Кургана. Предположительно, замкнуло что-то в проводке персонального компьютера. Без вещей и жилья осталась целая семья, где есть ребенок, из пострадавших — бабушка.

Также после празднования Нового года в ГУ МЧС России по Курганской области назвали предварительную причину возгорания в Кургане грузовика на мосту ЖБИ, который перевозил пиротехнику.

«Сообщение о возгорании автомобиля на проспекте Машиностроителей в городе Кургане поступило 31 декабря 2017 года в 16:53 по местному времени. Огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля УАЗ на общей площади шесть квадратных метров. Пожар локализован в 17:00 часов, ликвидирован в 17:10. Предварительная причина — разгерметизация топливной системы», — прокомментировали агентству Kurgan.ru огнеборцы.

Крутые горки

Не обошлось без травм в ледовом городке Кургана. По сообщению СКР по Курганской области, 3 января 2018 года семилетний ребенок при катании с ледяной горки на площади имени Ленина напоролся на штырь. Мальчика доставили в отделение травматологии Курганской областной детской клинической больницы.

«Понадеявшись на наше русское «авось пронесёт» ребенок скатился с горки на центральной площади, где, как оказалось, была внушительная яма с остриём, на нее и налетел мой ребенок. Теперь у него проблемы с позвоночником, межпозвоночный диск сплющился — это показал снимок рентгенографии. Я конечно понимаю, что я виновата, не доглядев за своим ребенком. Но куда смотрят обслуживающие ее люди, должны же как-то исправлять неполадки в ходе эксплуатации», — рассказала в соцсети мать пострадавшего мальчика.

Следственный комитет России

Органами СКР по Курганской области проводится доследственная проверка на предмет качества строительства городка, который должно отвечать правилам безопасности для жизни и здоровья. А сити-менеджер Кургана Андрей Потапов потребовал проверить на соответствие требованиям безопасности детские горки в центральном ледовом городке. Между тем, курганцы в паблике «Инцидент/ Курган» рассказали о собственных проверках на «качество» горок на площади Ленина.

«Катались на этих горках с ребёнком… Ледяное покрытие горок неровное, дети получают внушительные толчки при скатывании. Мой ребёнок прикусил язык и мы больше не пойдём на эти горки», — сообщает одна мама.

«Наверное, нужно было сначала самим прокатиться, но это не означает, что администрация города может с лёгким сердцем строить опасные аттракционы для детей. Если аттракцион открыт, он априори должен быть безопасным», — считает другая.

«Скатился я с этой горки 31 числа, с ребенком на руках, отбил пятую точку и получил не приятный удар в спину, так как угол перехода с горки на землю очень большой», — присоединился с общему хору возмущения курганский папа.

А телеграмм-канал «Курганский Дед» напомнил всем о финансовой стороне ледового городка на площади Ленина. А именно о том, что городу Кургану с 320 тысячами жителей данный аттракцион обошелся недешево — в 6,3 млн рублей. Причем при крайне дефицитном бюджете на 2018 год. Для детей ведь денег не жаль — пусть от души калечатся.

«Первые числа января принесли несколько резонансных событий, связанных с детьми — отравление газом семьи в селе Петропавловское Катайского района; травмирование семилетнего курганца на главном ледовом городке; пожар в Кургане, когда целая семья осталась без квартиры. Во всех случаях права и здоровье детей оказались под угрозой. Так вот. Ни в одном случае мы не увидели омбудсмена (Уполномоченного по правам ребенка в Курганской области Алену Лопанину — прим. ИА REGNUM). Ее выходные ничем не удалось испортить, более того, интернет ресурс Уполномоченного был срочно отключен. От кого и чего прячется Алена Евгеньевна? Дедушке помощь Уполномоченного по правам ребенка не нужна — возраст уже не тот, но вот ее исчезновение настораживает. Не пора ли «засветиться»?» — итожит новогодние трагедии телеграмм-канал «Курганский Дед».

Убийственные ДТП

Ушедший 2017 год напоследок принес смертельную статистику в отчёты региональной Госавтоинспекции. На территории Юргамышского района в аварии погибли два человека. Произошло это 31 декабря 2017 года в 14:30 по местному времени (12:30 мск) на 220 километре автодороги федерального значения «Иртыш» Р — 254. Водитель «Рено Премиум» не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Произошло неизбежное столкновение с автомобилем «Субару Форестер», водитель которого 1958 года рождения и несовершеннолетний пассажир 2005 года рождения погибли. Водитель «Рено» 1965 года рождения и вторая пассажирка «Субару» 1960 года рождения получили незначительные травмы. Все участники смертельного ДТП — жители Челябинской области.

Другое смертельное ДТП случилось 3 января 2018 года в 19:00 часов по местному времени на 66 км автодороги «Иртыш-Тюмень». Водитель «Ауди 100» совершил наезд на пешеходов, которые шли по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. В результате пешеходы в тяжелом состоянии попали в медучреждении, где женщина 1964 года рождения скончалась. Обстоятельства наезда устанавливаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Курганской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Печаль экс-начальника УФСИН

Не задался 2017 год у бывшего начальника УФСИН по Курганской области Ильгиза И. Его мало того подозревают в злоупотреблении полномочиями, взятке и растрате казенных денег, но и продлили 2 января до 10 апреля 2018 года домашний арест. О чем сообщили уже и региональные, и федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу Курганского городского суда.

Однако руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Курганской области Денис Мокин поделился с изданием «Область 45» ранее не известными подробностями. Материалов уголовного дела против Ильгиза И., оказывается, на данный момент уже накопилось 35 томов.

Коттедж уже бывшего начальника УФСИН записан на сына, и когда началось следствие против отца семейства данную недвижимость в элитном товариществе «Березовая роща» родня пыталась продать за 8,7 млн рублей. Причем, как уверяет следствие, строился дом заключенными.

«В результате этого одним из осужденных был совершен побег, впоследствии оформленный документально как побег из колонии, за который он и был осужден. Надлежащая оплата труда не проводилась. Условия охраны труда тоже не соблюдались. Данному факту будет дана юридическая оценка», — сообщил «Области 45» Денис Мокин.

Следствие полагает, что благодаря работе в системе УФСИН подозреваемый весьма «сэкономил» на стройматериалах, позволив субподрядчику строить дом для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России на Иковке и СИЗО-1 в Кургане. Именно там следствие находит сейчас «потерянные» 60 млн казенных рублей.

Ранее в сюжете: В УФСИН Зауралья обнаружены «откаты» и незаконные траты 10 млн рублей

Напомним, что раскрутка дела сотрудников УФСИН стартовала в Курганской области в марте 2017 года. Тогда были взяты под стражу по обвинению во взяточничестве старший инженер группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Курганской области и директор одной из московских строительных компаний. Тогда еще начальник УФСИН по Курганской области срочно подал в отставку. Арест его настиг лишь в ноябре 2017 года.