Смертельный газ: почему под Курганом погибли пять человек

Курган, , 19:25 — REGNUM В Курганской области одной из обсуждаемых тем 2 января стала гибель пятерых человек, среди которых и 10-летний мальчик. Трагедия произошла в селе Петропавловском Катайского района.

СКР уже возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Предположительно, трагедия произошла из-за угарного газа, образовавшегося в результате работы газового оборудования системы отопления.

Жертв могло быть больше. Ещё двое граждан срочно отправили в реанимацию. Также там была 13-летняя девочка. Её здоровью ничего не угрожает.

Специалисты АО «Шадринскмежрайгаз» уже осмотрели место трагедии и забрали газовое оборудование. Впереди экспертизы. А следственные органы проводят опросы очевидцев и родственников погибших.

Официальных комментариев от чиновников пока нет. Прокуратура заявила о том, что по факту ЧП будет проведена проверка. А региональное управление МЧС выступило к гражданам с призывом соблюдать нормы безопасности при работе с газовым оборудованием.

А тем временем в Оренбургской области, где, как ранее сообщало ИА REGNUM, при аналогичных обстоятельствах погибли семь человек, в том числе трое детей, на место трагедии выехал лично губернатор Юрий Берг. Там же он провёл оперативное совещание, а в Оренбурге в это же время состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В результате власти региона пришли к выводу о том, что необходимо проверить работу газовых приборов в жилых домах. Что и будет сделано в ближайшее время.

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