В Челябинске чиновники снова заявляют о намерении построить метрополитен. Но для этого нет главного — денег. Зато есть инфляция, благодаря которой необходимая для строительства сумма постоянно растёт.

Enrico Donelli Метро

Стройку начали с развалом

О строительстве метрополитена в Челябинске речь шла ещё в 1960-е годы. Варианты несколько раз пересматривали. Само строительство началось в 1992 году, после развала Советского Союза. В проекте значится три ветки. Но пока не могут достроить даже один пусковой участок из четырёх станций. Причина — хроническое недофинансирование.

В 1990-х годах работы даже пришлось прекратить, ибо денег практически не выделяли. В 2000-е строительство шло, но черепашьими темпами. Ускорить его не удалось даже несмотря на улучшение экономической ситуации в России. В итоге практически удалось достроить станцию «Комсомольская площадь». Сейчас идут работы на будущей станции «Торговый центр».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительные работы

Одной из причин низких темпов строительства является практически полное отсутствие федерального финансирования. На проблему много раз обращал внимание ещё прежний губернатор Челябинской области Пётр Сумин. В 2010 году он обращался с просьбой о деньгах к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву. Но тогда привлечь федеральное финансирование не удалось.

При этом время идёт, а сумма, необходимая для достройки пускового участка, растёт. Сейчас всего освоено порядка 10 млрд рублей. В 2010 году власти Челябинска оценивали необходимую сумму в 25 млрд рублей. В 2012-м речь шла уже о 30 млрд, а в 2014-м — от 30 до 75 млрд.

При этом Челябинск ежегодно тратит более 300 млн рублей на поддержание того, что удалось построить. Строительство, конечно, потихоньку продолжается. Так, буквально на днях завершился конкурс на строительство первого пускового участка первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы». Заказчиком является управление капитального строительства, а подрядчиком, скорее всего, станет ОАО «Челябметрострой». На всё про всё ему выделят 341 млн рублей. Но много ли удастся сделать на эти деньги?

В поисках инвестора

Отметим, чиновники уже не очень надеются на федеральные средства. Они ищут инвесторов, готовых вложиться в челябинскую «подземку». Но пока безуспешно. Весной 2017 года СМИ обошла информация о том, что инвестор найден. Однако глава города Евгений Тефтелев опроверг это сообщение.

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Kremlin.ru Борис Дубровский

А через несколько дней губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступал в Москве на экологическом форуме «Год экологии в России: задачи государства и бизнеса». Мероприятие проходило в рамках «Недели российского бизнеса» под патронажем Российского союза промышленников и предпринимателей. Аудитория — вполне денежная. И в своём выступлении губернатор Южного Урала не смог обойти тему метро. По его словам, его запуск позволит улучшить качество атмосферного воздуха и вообще дать даже больший экологический эффект, чем те природоохранные мероприятия, которые проводят на своих предприятиях представители бизнеса.

Очевидно, Дубровский надеялся, что из множества людей в зале отыщется тот, кто решится вложить в метро Челябинска. Однако март 2017 года уже далеко позади, подходит к концу декабрь. Но пока конкретных инвесторов на горизонте не обозначилось.

Тем временем недострою ищут новое предназначение. В феврале 2017 года министр физической культуры Челябинской области Леонид Одер предложил проводить на станции «Торговый центр» концерты и спортивные мероприятия. Впрочем, руководство ОАО «Челябметрострой», являющегося главным подрядчиком, назвали эту инициативу несерьёзной и пояснили, что речь идёт опасном объекте, а недостроенные станции метро — «это пока даже не помещения, а лишь горная выработка».

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Сегодня, 20 декабря, за судьбу метрополитена снова пришлось отдуваться Дубровскому. Журналисты на пресс-конференции поинтересовались у него, стоит ли вообще поднимать тему строительства метро. На что губернатор честно ответил: в федеральные программы по финансированию попасть невозможно, ибо их совсем нет, а без федерального финансирования ещё ни одно метро в России не было построено.

«Мы работаем над тем, чтобы встроиться в федеральные программы. Я считаю, что это будет очень полезно для города», — заявил Дубровский.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Эскалатор

Проект метро устарел?

Отметим, всего в Челябинске проживают около 1 млн 200 тыс. человек. Как признают городские и областные чиновники, запуск метрополитена позволит улучшить ситуацию на дорогах, может даже частично разгрузить основные магистрали. Однако как бы не пришлось менять проект метрополитена. Ранее некоторые эксперты отмечали, что он устарел. Сегодня это косвенно подтвердил и Борис Дубровский.

«Метро строилось так, как было заложено при его проектировании, когда были спальные районы и промышленные части. Сейчас миграция потоков не совпадает с той логикой, которая заложена в строительство метро», — заявил глава Южного Урала.

В то же время он пытается излучать оптимизм. «Мы понимаем, что, в конце концов, мы найдем решение по строительству метро и вводу в эксплуатацию», — сказал Дубровский.

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Отметим, местные жители не разделяют оптимизма главного областного чиновника. Проведённые ранее в городе различные опросы показали, что многие челябинцы даже не надеются застать метрополитен при своей жизни. Возможно, в нём смогут ездить их внуки.

Понятно, что пусковой участок из четырёх станций не сделает погоды Челябинску. Но для начала нужно запустить хотя бы его. Метро городу в любом случае необходимо — это уже практически никто не оспаривает. Вопрос лишь в деньгах. А денег нужно много — десятки миллиардов. И чем скорее они появятся, тем раньше откроется Челябинский метрополитен.

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Впервые статья была опубликована 21 декабря 2017 года.