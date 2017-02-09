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Недостроенной станции метро Челябинска ищут новое предназначение

Общество
Власти города намерены найти деньги на достройку метрополитена

Челябинск, 9 февраля 2017, 09:18 — REGNUM  В Челябинске пустующую площадку станции метро «Торговый центр» предлагается задействовать под альтернативное использование. Мотив — хоть как-то окупить текущие затраты на недостроенный объект, передает корреспондент ИА REGNUM.

Долгострою Челябинска уже 25 лет. На поддержание безопасности эксплуатации метро в Челябинске выделяется 300 млн рублей в год. Желание властей хоть как-то снизить бремя содержания находит все большее понимание среди горожан.

Станция метро «Торговый центр» располагается на глубине 40 метров и имеет размеры 200 метров в длину и 15 метров в высоту. Температура под землей, несмотря на мороз под 30 градусов наверху, составляет плюс 16 градусов.

Для того, чтобы запустить первую ветку, по предварительным расчетам, необходимо порядка 50−80 млрд рублей. А при нынешних темпах финансирования достроить метро в Челябинске удастся лишь через пару сотен лет. Например, на 2017 год метростроители получили всего 300 млн рублей. Эти средства пошли только на поддержание безопасности на построенных участках и станциях челябинского метро.

В городе уже витают инициативы об альтернативном использовании недостроя. Так, министр физической культуры Леонид Одер предложил проводить там концерты и использовать под спортивные мероприятия.

Также горожане предлагали построить под землёй спортивный комплекс с универсальными игровыми площадками и ледовой ареной. Однако глава города Евгений Тефтелев такой «юмор» не разделяет и намерен упорно искать инвесторов, а также добиваться от федерального центра выделения финансирования для запуска метро.

В ОАО «Челябметрострой», главном подрядчике по строительству челябинского метрополитена, к предложениям об альтернативном использовании недостроенных станций отнеслись негативно. Генеральный директор Валерий Мочалкин сообщил, что альтернативное использование станций — это «несерьезный разговор», и «не очень приятный», потому что все-таки «строящийся метрополитен это не какой-то там объект», во-первых, это опасный объект, во-вторых, нужно знать структуру этого объекта, прежде чем «клоунаду устраивать», в-третьих, недостроенные станции метро, это пока даже не помещения, а лишь горная выработка.

Отметим, челябинское метро в 2017-м году отмечает «юбилей» — 25 лет с начала строительства. Напомним, что в Казани, выделили необходимые финансовые ресурсы и стали строить метро в 1997 году — на пять лет позже, чем в Челябинске. Запустили уже в 2005-м, к 1000-летию Казани. Казанский метрополитен седьмой по счёту и оказался последним построенным метрополитеном в России.

Напомним, заявления по поводу необходимых затрат для запуска первой очереди метро в Челябинске звучали в разное время и с разными цифрами. В 2010 году глава Челябинска Сергей Давыдов озвучил цифру для завершения первой очереди метро в 25 млрд рублей. В октябре 2012 года заместитель главы администрации Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников назвал цифру в 30 млрд рублей. В марте 2013 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич заявил о 30−36 млрд рублей. В сентябре 2013 года первый заместитель министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области Сергей Сихарулидзе обозначил уже 40−45 млрд рублей. В январе 2014 года глава комитета по строительной политике Законодательного собрания Челябинской области посчитал что необходимо 30−75 млрд рублей (комментируя эту цифру Сергей Сихарулидзе предположил, что она учитывает парк вагонов, и скорректировал цифру до 20−24 млрд рублей, однако три месяца назад он называл цифру в 40−45 млрд рублей).

В декабре 2015 года генеральный директор ОАО «Челябметрострой» Валерий Мочалкин назвал 57 млрд рублей. В феврале 2017 года звучит уже сумма в 50−80 млрд рублей.

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Строительство метрополитена
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