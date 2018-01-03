Десять лучших, по мнению кинокритика ИА REGNUM Алексея Юсева, фильмов иностранного производства (и один российский), вышедших в наш кинопрокат в уходящем году

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Цитата: х/ф «Конг Остров черепа», реж. Джордан Вот-Робертс, Китай, Австралия, Канада, США, 2017 Встреча

10. «Конг: Остров черепа» (Kong: Skull Island), реж. Джордан Вот-Робертс, Китай, Австралия, Канада, США, 2017

Неожиданно удачное очередное пришествие гигантской обезьяны на киноэкраны. Здесь переосмыслена фигура Кинг-Конга, ранее олицетворявшего первозданную природу, не способную ужиться с урбанистической цивилизацией. Авторы сделали его стержнем древнего миропорядка, от разрушения которого человечество ждут большие беды. Столь неожиданное прочтение сюжета стало возможно благодаря спонсору проекта, крупному китайскому конгломерату. В новой картине много отсылок к «Апокалипсису сегодня» Копполы, и вообще ее будет очень приятно смотреть любителям кино восьмидесятых.

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Цитата: х/ф «Сделано в Америке», реж. Даг Лайман, США, 2017 Арест

9. «Сделано в Америке» (American Made), реж. Даг Лайман, США, 2017

Автор «Грани будущего» и нескольких ранних фильмов про Борна снял историю о летчике гражданской авиации, которому предложили работать на ЦРУ. Картина выполнена в комедийном ключе, и один из ее стержней — актер Том Круз. Холодная война приносит главному герою баснословные барыши после того, как он связал в одну цепочку американские спецслужбы, наркокартели и повстанческие группировки. Однако, если учесть долгую историю взаимоотношений Голливуда и ЦРУ, то сюжет вызывает сомнения в соответствии реальным событиям. Уж слишком всё выглядит глупо и карикатурно, особенно руководство спецслужб. Как правило, такие сюжеты пишутся для того, чтобы скрыть истинное положение вещей, которое могло быть гораздо хуже.

Цитата: х/ф «Дюнкерк», реж. К. Нолан, Великобритания, Нидерланды, Франция, США, 2017 .Бегство в Британию

8. «Дюнкерк» (Dunkirk), реж. К. Нолан, Великобритания, Нидерланды, Франция, США, 2017

Далеко не лучший фильм ведущего режиссера современности Кристофера Нолана. Но даже не самая удачная картина этого автора достойна внимания зрителя. Нолан экспериментирует с темпоритмом произведения и не концентрирует внимание на каком-либо одном из персонажей. Однако, при всех своих достоинствах, «Дюнкерк» лишен самого главного — чувств. В поисках живых эмоций зритель должен блуждать вместе с персонажами и переживать, что Нолан всех покинул.

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Цитата: Постер х/ф «Логан Росомаха», реж. Д. Мэнголд, Канада, Австралия, США, 2017 Логан

7. «Логан: Росомаха» (Logan), реж. Д. Мэнголд, Канада, Австралия, США, 2017

Фильм, завершивший цикл «Людей Икс»: больше Хью Джекман играть Росомаху не будет. Лента выдержана в жестком стиле, что стало своего рода экспериментом для франшизы с супергероями. В итоге получилось мрачное кино о постепенно угасающих мутантах. Оторванные головы и плоть, теряющая способность к регенерации. Джекман смог продемонстрировать свой драматический талант, и в целом картина вышла на порядок лучше, чем прошлые фильмы про «Людей Икс». «Логан» (не без помощи «Дедпула») открыл дорогу другим проектам, которые уже приелись юным зрителям, например, «Стартреку» под руководством Квентина Тарантино.

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Цитата: х/ф «Ветреная река», реж. Т. Шеридан, Великобритания, Канада, США, 2017 Перевал

6. «Ветреная река» (Wind River), реж. Т. Шеридан, Великобритания, Канада, США, 2017

Фильм Тейлора Шеридана, больше известного как сценариста «Сикарио» Дени Вильнёва. Индейская резервация, засыпанная снегом, где происходит убийство. Неспешный ритм, колоритные персонажи и особенности быта и жизненного уклада в горных местах. Актеры Джереми Реннер и Элизабет Олсен. Так как стилистика авторская, то стрельба и кровь непредсказуемы и показаны реалистично.

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Цитата: х/ф «Тор Рагнарёк», реж. Тайка Вайтити, США, 2017 С сестрой

5. «Тор: Рагнарёк» (Thor: Ragnarok), реж. Тайка Вайтити, США, 2017

Лучший фильм из всей франшизы «Марвел». Возможно, потому, что на место режиссера здесь взяли новозеландца Тайку Вайтити, прежде не имевшего опыта съемок высокобюджетного кино. Юмор в новом «Торе» не глупый, а некоторые сюжетные повороты заставляют задуматься (далее — спойлер!). Уничтожение Асгарда вообще нехарактерно для лент такого уровня. Это практически сродни если не смерти главного положительного героя, то исчезновению Земли. При этом Тор предлагает отнестись к этому событию философски, изрекая: «Асгард — это не место, но люди». Под аналогичным девизом американцы бомбили Югославию в конце 90-х, ставя свободу личности выше, чем государственность. Если так, то «Тор» оказывается картиной, в которой проводится идеология превосходства корпораций в будущем мировом укладе. Фильм снят «Диснеем», и этот конгломерат по капитализации превосходит многие мировые государства. Попутно в сериалах (например, в «Корпорации») описывается порядок в будущем, где правительства разорились и всем заправляют крупные корпорации. Таким образом, «Дисней» уже готовит зрителей к тому, что государство — это ничто, но люди — всё.

Цитата: х/ф «Дело храбрых», реж. Д. Косински, США, 2017 Важный разговор

4. «Дело храбрых» (Only the Brave), реж. Д. Косински, США, 2017

Режиссер Джозеф Косински до этого снял сиквел «Трона» и «Обливион» — масштабные проекты с обилием компьютерной графики. История, положенная в сценарий «Дела храбрых», имеет в своей основе реальные события. Группа пожарных борется с огнем по всей Америке. Взаимоотношения в коллективе, где каждый должен быть уверен в стоящем рядом, внутрисемейные драмы, вызванные долгими отсутствиями из-за борьбы со стихией, сложности организационного характера — вот о чем способно рассказать кино на незамысловатую, на первый взгляд, тему пожарников. Диалоги в «Деле храбрых» незамысловаты, но разве могут такие герои общаться сложными фразами? Крепкие актерские работы от Джоша Бролина, Джеффа Бриджеса и молодого актера Майлза Теллера, ранее проявившего себя в авторском кинематографе. В итоге вышло очень простое кино про Юг Америки, и эта простота подкупает. Набором штампов, постоянно используемых в массовом кино, в фильме Косински создается убедительная картина чувств, чего способен добиться далеко не каждый известный независимый кинодеятель. Что-то подобное было в «Снайпере» у Клинта Иствуда, и тот фильм стал самым кассовым фильмом в своем году, в отличие от «Дела храбрых», сборы которого оставляют желать лучшего.

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Цитата: х/ф «Призрак в доспехах», реж. Р. Сандерс, Великобритания, Китай, Индия, Гонконг, США Открытие

3. «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell), реж. Р. Сандерс, Великобритания, Китай, Индия, Гонконг, США

Идеальная киберпанк-киноэкранизация известной манги. Скарлетт Йохансон в облегающем костюме телесного цвета летает по футуристическому Токио и расстреливает преступников. Фэны манги поначалу требовали от авторов заменить актрису на японку или кого-то другого азиатской внешности, но тщетно. «Призраку в доспехах» удалось то, чего не смог достичь прежний фаворит сезона — «Бегущий по лезвию 2049», который получился слишком живописным, но бездушным.

Цитата: х/ф «Великая стена», реж. Ч. Имоу, США, Китай, Гонконг, Австралия, Канада, 2016 Отступление

2. «Великая стена» (The Great Wall), реж. Ч. Имоу, США, Китай, Гонконг, Австралия, Канада, 2016

Самый дорогостоящий фильм, снятый в Китае. И хотя Чжан Имоу подключился к проекту не с самого начала, вполне логично, что такой большой бюджет осваивал самый главный режиссер Поднебесной, ранее поставивший шоу на церемонии открытия олимпиады в Пекине. «Великая стена» безупречна, как и прежние костюмированные картины Имоу — «Герой», «Дом летающих кинжалов» и «Проклятье золотого цветка». Это философия, которая вобрала в себя тысячи лет развития местной цивилизации, и это ощущается в гамме цветов и музыке. Это история про то, что Китай выстоит (пусть и при поддержке западного воина) в сражении с любым врагом, каким бы тот не был смертельным. Метафорически это история о международной коалиции во главе с Поднебесной, борющейся с мировым терроризмом.

Цитата: х/ф «Ла-Ла Ленд»(La La Land), реж. Д. Шазелл, США, Гонконг, 2016 В ритме танца

1.«Ла-Ла Ленд» (La La Land), реж. Д. Шазелл, США, Гонконг, 2016

Фильм 32-летнего Дэмьена Шазелла, который он хотел снять еще до своей великолепной «Одержимости», но голливудские продюсеры не захотели вкладываться в мюзикл начинающего режиссера. В итоге новая лента озолотила всех причастных к ее созданию и принесла ее автору «Оскар» как лучшему режиссеру. Когда на церемонии ошиблись с победителем, «Ла-Ла Ленд» успел побыть триумфатором несколько минут и никто не возмутился такому раскладу, и не только из-за того, что по номинациям фильм Шазелла опередил «Лунный свет» почти в два раза. Просто в тот момент времени, прежде всего «благодаря» избранию Трампа, Голливуд предпочел картину про гомосексуальные отношения афроамериканца и латиноамериканца.

«Ла-Ла Ленд» повторяет и постмодернистски обыгрывает известные танцевальные номера классических лент. Это еще и мудрая картина об отношениях, настолько, что даже не верится, что ее автору около тридцати лет. В общем, настоящее кино о любви, рассказанное языком танца и песни при помощи технически сложных сцен. Фильм года.

Другие достойные картины года, не попавшие в топ: «Тайна Коко», «Меч короля Артура», «Бегущий по лезвию: 2049», «Взрывная блондинка»

Цитата: х/ф «Теснота», реж. Кантемир Балагов, 2017 Теснота

Лучший российский фильм:

«Теснота», реж. Кантемир Балагов, 2017

Дебют 25-летнего режиссера из Кабардино-Балкарии. Парня, который снимал любительский телесериал для интернета, заметил Александр Сокуров и пригласил в киношколу, которую открыл на Кавказе. «Теснота» рассказывает про Нальчик конца 1990-х. Великолепная цветовая гамма, гнетущая атмосфера тяжелого времени, сложные отношения между разными нациями. «Теснота» вполне способна претендовать на место «Груза 200», но про девяностые.

Другие достойные отечественные картины: «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», «Аритмия».

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