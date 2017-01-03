Алексей Юсев, , 13:35 — REGNUM

Десятка лучших по мнению кинокритика Алексея Юсева фильмов иностранного производства, вышедших в российский прокат в ушедшем году.

10. «В поисках Дори» (Finding Dory), реж. Э. Стэнтон, Э. Маклейн, США, 2016

В потоке продукции Pixar, попавшей под пяту Диснея, на первый взгляд, ничем не выделяется сиквел про морские приключения Немо и компании. Но в этом полнометражном мультфильме ближе к финалу есть эпизод, ради которого можно безмятежно посмеяться полтора часа и по большому счету потратить время впустую, без пользы для ума и сердца. Но потом экран на пять минут погружаются во тьму, вроде неуместную для малышей и резонирующую с прежде яркими красками. И когда героиня воссоединяется со своими родными, то понимаешь, что произошло это в потустороннем мире.

9. «Первый мститель. Противостояние» (Captain America: Civil War), Э. Руссо, Д. Руссо, США, 2016

Кинокомиксы «Марвел» постепенно начинают дрейфовать из развлекательного формата к драматизму и актуальной проблематике. В этой картине речь идет про границы закона, который упирается, с одной стороны, в международную юрисдикцию, с другой — в морально-этическую сторону. Из-за этого образы Мстителей усложняются, и актеры, наконец, могут продемонстрировать свое мастерство.

8. «Капитан Фантастик» (Captain Fantastic), реж. М. Росс, США, 2016

Независимое кино про альтернативное существование в современной цивилизации. Жить на природе, добывать пищу охотой, читать политические книги при пламени костра — достаточно заманчивая перспектива для воспитания детей, если это сделает их суперлюдьми. Но отшельничество и знание основ физиологии не способно защитить от душевных ран и последствий бытового опыта. Самый главный вопрос: зачем нужны такие «жертвы», если повзрослевший старший сын из семьи улетает в первую попавшуюся точку на карте мира? Будет ли он, спустя лет двадцать, когда добьется успеха в обществе, все так же праздновать день рождения левого общественного деятеля Ноама Хомского?

7. «Трамбо» (Trumbo), реж. Д. Роуч, США, 2015

Очередной яркий образ блистающего в этом сезоне Брайана Крэнстона. Историю про голливудского сценариста, пострадавшего во время охоты за коммунистами, критики консервативного толка обвиняют в искажении фактов. Мол, все было не так, и Трамбо сам виноват, так как поддерживал СССР и вел подрывную деятельность. Действительно, картина не показывает весь спектр убеждений персонажей, затронутых в сюжете. Пазолини тоже поддержал ввод советских войск в Чехословакию, но это не бросает тень на большинство его фильмов. Поэтому «Трамбо» можно считать картиной о стойкой воле, но с большой долей вымысла. Фантазия закралась даже в детали: кажущийся каноническим образ главного героя, курящего в ванне за пишущей машинкой, полностью выдуман Крэнстоном.

6. «Чудо на Гудзоне» (Sully), реж. Клинт Иствуд, США, 2016

Режиссеру Клинту Иствуду 86 лет, и в таком возрасте у него нет никаких личных амбиций, кроме как донести до зрителя историю про пилота, приземлившего неисправный самолет на Гудзон. Чтобы лучше понять этот фильм, который в оригинале называется «Салли» (по имени главного героя), следует обратиться к американской картине Земекиса «Экипаж» (2012), с которым новая лента явно полемизирует. Кино четырехлетней давности с Дензелом Вашингтоном рассказывало про капитана самолета, который в пьяном виде посадил падающий самолет на поле. Тот «Экипаж» вышел под выборы-2012, и некоторые критики видели в главном герое Обаму, которого лихорадит при управлении государством, но при этом жизнь капитана и пассажиров хранит Бог. В «Чуде на Гудзоне» религиозности не меньше. Сам факт посадки на реку близок способности Христа ходить по воде. О религиозном влиянии напоминает также речь стюардесс, которые хором исступленно кричат команды для пассажиров, как будто читают молитву. Но главная идея картины — это хранимая Богом Америка после событий 11 сентября; не зря фильм вышел в годовщину теракта. Это оценка Штатов времен Джоржа Буша-младшего, тяжелого периода, который пережила Америка — по мнению Клинта Иствуда как убежденного республиканца, хранимаяВсевышним. Тем, кто не хочет смотреть «Чудо на Гудзоне» из-за жанра фильма-катастрофы, можно не беспокоиться: крушение не центральный стержень сюжета, большая часть картины посвящена доказательствам реальности чуда.

5. «Любой ценой» (Hell or High Water), реж. Д. Маккензи, США, 2016

Натуралистично снятая на фоне нефтяных вышек и прерий Западного Техаса драма. Формально то, что сделал режиссер-европеец Дэвид Маккензи, можно охарактеризовать как экшн, но у истории основательный социальный подтекст: беднеющие фермеры и наживающиеся на них банки. Сложно рассудить, кто здесь прав, если вообще в фильме присутствуют положительные герои. Внимание зрителей будет притягивать постаревший Джефф Бриджес, играющий техасского рейнджера.

4. «Да здравствует Цезарь» (Hail, Caesar!), реж. братья Коэн, Великобритания/США/Япония, 2016

Новую картину Коэнов у нас категорически не поняли, в чем можно убедиться, если прочитать много страниц злобных мнений на страницах торрент-трекеров (запрещенных в РФ). Между тем, это блистательная постмодернистская история про Голливуд 50-х годов. Сюжет многоплановый, и первый его слой — конкретные кинодеятели определенных студий, стоящие за персонажами фильма. Поглубже и гораздо интереснее история про христианский бэкграунд раннего Голливуда, когда под чары могло не попасть только сознание, исповедующее иудаизм (и отрицающее чудо вознесения Христа). В сценарии много ролей, напоминающих библейских персонажей. Например, бухгалтер, который безропотно принимает на себя все грехи киностудии. Или его невеста — мнимая девственница ДиАнна Моран, которой срочно нужно выйти замуж из-за очередной беременности. Есть еще двенадцать сценаристов-тайных коммунистов, которые гребут ночью на лодке.

3. «В центре внимания» (Spotlight), реж. Т. Маккарти, США/Канада, 2015

Фильм, получивший главный «Оскар» уходящего сезона. Журналистское расследование про педофилию в церковных кругах. Социальная драма широкой общественной значимости. Эффект от фильма сродни тому результату, который произвел недавний флешмоб под хэштегом #янебоюсьсказать в российских соцсетях.

2. «Прибытие» (Arrival), реж. Дени Вильнёв, США, 2016

Новая картина Вильнёва в очередной раз предстает смешением высокого авторского стиля и голливудских стандартов, с креном в сторону первого. Текст фантаста Теда Чана крайне сложен для экранизации, так как представляет собой долгое изложение различных теорий коммуникации. «Прибытие» упростило лингвистические штудии и сделало элементом кинематографического стиля мировоззрение пришельцев. Картина экспериментирует с бессознательным и его образами, что проходит довольно-таки гладко для зрительского восприятия, успокоенного неестественностью инопланетян.

1. «Выживший» (The Revenant), реж. Алехандро Г. Иньярриту, США/Гонгконг/Тайвань, 2015

Грандиозное кино, замысел которого вырос из амбиций съемочной группы. Ведущий оператор современности Эммануэль Любецки, получивший три «Оскара» подряд, снимал на природе только при естественном свете. Ди Каприо настолько проникся своей ролью, что Американская киноакадемия не посмела в этот раз обойти его высшей наградой. Сам фильм местами смотрится немного конъюнктурно из-за темы истребления индейцев, особенно в сцене с повешенным краснокожим, на которого в чистом поле зачем-то надевают табличку. Но благодаря российскому энтузиасту Мише Петрику смысл данного эпизода стал понятен. Оказывается, режиссер Иньярриту с оператором занимались цитированием лент Тарковского, в доказательство чего имеется ряд сопоставлений кадров из картин. Для тех, кто не хочет смотреть кино, поскольку в названии может содержаться спойлер, следует заметить, что «Выживший» не только про борьбу главного героя за жизнь.

Десятка лучших фильмов 2015 года.