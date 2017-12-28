Евразийская интеграция становится темой новостных публикаций, как правило, в случае возникновения конфликтов или проблем между странами-участницами. Значительно реже упоминается тот факт, что она привела к бурному росту количества российских компаний в Казахстане или увеличению сумм беспошлинных закупок в интернет-магазинах.

Kremlin.ru Лидеры ЕАЭС

Как же именно отразилась евразийская интеграция на основных экономических показателях России? Для оценки возьмем Белоруссию и Казахстан как страны, которые были в Таможенном союзе, Евразийском экономическом пространстве и Евразийском экономическом союзе с самого начала, а значит, взаимное влияние между этими государствами наиболее выражено.

Торговля товарами

Самой упоминаемой сферой экономического сотрудничества является торговля товарами. Однако она зависит от девальвации, мировых цен и востребованности того или иного товара, поэтому значения могут колебаться довольно сильно.

Российский экспорт в Казахстан с 2010 года рос до 2013 года, а затем стал снижаться. Доля в экспорте России весьма небольшая — 2,7−3,3% — однако относительный рост присутствует. При этом на Россию приходится треть казахстанского импорта, что очень много.

Российский экспорт в Казахстан, тысяч долларов США

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10 690 358

14 173 690

14 892 490

17 218 175

13 862 274

10 301 606

9 426 891

24 023 627

38 010 237

44 538 071

48 804 580

41 295 456

30 567 159

25 174 779

397 067 521

516 992 618

524 766 421

527 265 919

497 833 529

343 907 652

285 491 052

2,69

2,74

2,84

3,27

2,78

3,00

3,30

44,50

37,29

33,44

35,28

33,57

33,70

37,45

По данным Международного торгового центра

Отдельно стоит рассмотреть таблицу с несырьевым экспортом, исключив из него продукцию нефтегазовой и горнорудной отраслей. При таком подсчете доля Казахстана возрастает в два раза.

Российский экспорт в Казахстан (несырьевые товары), тысяч долларов США

2012

2013

2014

2015

2016

10 172 882

12 202 690

11 680 889

8 597 664

8 160 369

39 089 621

42 958 753

38 443 529

28 360 601

22 963 380

152 024 819

151 614 136

148 413 627

125 847 042

148 772 895

6,69

8,05

7,87

6,83

5,49

26,02

28,41

30,38

30,32

35,54

По данным Международного торгового центра

Российский экспорт в Белоруссию в среднем в 1,5 раза больше, чем в Казахстан, по абсолютным и относительным цифрам. И доля в белорусском импорте тоже больше — от 40 до 55%, — что говорит о доминировании.

Российский экспорт в Белоруссию, тысяч долларов США

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

18 080 615

24 930 203

21 380 405

16 870 228

16 539 841

12 428 310

14 050 697

34 884 451

45 759 077

46 404 389

43 022 675

40 502 360

30 291 493

27 609 884

397 067 521

516 992 618

524 766 421

527 265 919

497 833 529

343 907 652

285 491 052

4,55

4,82

4,07

3,20

3,32

3,61

4,92

51,83

54,48

46,07

39,21

40,84

41,03

50,89

По данным Международного торгового центра

Однако, если взять несырьевые товары, то тут доля Белоруссии в 1,5 раза ниже казахстанской. Всё дело в поставках в Белоруссию российских нефти, газа и другого сырья, которые составляют от половины до двух третей экспорта.

Российский экспорт в Белоруссию (несырьевые товары), тысяч долларов США

2012

2013

2014

2015

2016

7 074 076

8 323 246

8 174 164

6 187 384

9 290 079

28 508 592

30 438 634

28 637 941

21 070 813

20 224 242

152 024 819

151 614 136

148 413 627

125 847 042

148 772 895

4,65

5,49

5,51

4,92

6,24

24,81

27,34

28,54

29,36

45,94

По данным Международного торгового центра

Отдельно выделим группы товаров российского экспорта, где доля в экспорте Казахстана и Белоруссии больше 20%. Таких групп 63 — почти две трети номенклатуры. Если взять диапазоны, то получается:

от 20 до 39% — 34 группы;

от 40 до 59% — 22 группы;

от 60% и выше — 7 групп.

Тут важно, что для производителей этих товаров евразийская интеграция является крайне важным фактором поддержания экспорта — не будет ее, и экспорт упадет. А довольно часто такая продукция производится в моногородах, и от нее зависит благосостояние целых регионов.

Группы товаров российского экспорта, где доля Казахстана и Белоруссии является значимой

Группа товаров

Доля Казахстана и Белоруссии

в российском экспорте, %

23,45

45,38

21,90

39,91

22,58

22,01

26,59

56,67

40,03

25,49

41,80

69,06

45,69

35,08

35,27

49,16

41,25

34,49

57,09

25,25

58,58

64,67

42,74

72,06

36,51

40,37

23,34

55,69

47,28

30,42

36,96

46,63

20,95

25,80

24,12

67,51

35,76

35,24

22,64

46,54

51,89

30,38

20,03

67,18

41,35

27,28

83,23

54,14

32,97

41,13

23,21

74,49

36,40

20,70

26,59

23,66

20,05

23,42

53,96

39,97

33,91

27,75

58,57

По данным Международного торгового центра

Если сравнить сальдо торгового баланса, то для России он будет положительным даже в 2016 году — в случае с Казахстаном это 6 миллиардов долларов, а с Белоруссией — 4 миллиарда долларов США, то есть в целом 10 миллиардов.

Белорусский экспорт в Россию, тысяч долларов США

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9 953 648

14 397 672

16 161 365

16 733 677

15 071 585

10 301 110

10 901 669

228 911 658

306 091 490

316 192 918

314 945 095

286 648 777

182 781 965

182 261 656

25 283 462

41 418 672

46 059 935

37 203 035

36 080 537

26 660 395

23 537 355

39,37

34,76

35,09

44,98

41,77

38,64

46,32

4,35

4,70

5,11

5,31

5,26

5,64

5,98

По данным Международного торгового центра

Казахстанский экспорт в Россию, тысяч долларов США

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 006 543

7 514 522

6 747 212

5 875 274

6 388 500

4 547 502

3 509 162

228 911 658

306 091 490

316 192 918

314 945 095

286 648 777

182 781 965

182 261 656

57 244 064

88 107 934

92 281 521

84 698 536

79 458 749

45 954 426

36 775 323

5,25

8,53

7,31

6,94

8,04

9,90

9,54

1,31

2,45

2,13

1,87

2,23

2,49

1,93

По данным Международного торгового центра

Торговля услугами

Помимо торговли товарами есть такая экономическая сфера, как торговля услугами. Несмотря на то, что там объемы составляют не более 20% от торговли товарами, услуги не менее важны по следующим причинам:

намного больше использование рабочей силы, это трудоемкие отрасли;

это наукоемкие отрасли, особенно если учитывать консалтинг как прикладную науку;

тут высока доля малого и среднего бизнеса;

это поддержка, кроме науки, еще и культуры;

услуги менее зависимы от временных колебаний, чем товары, — тот же ремонт техники просто так не отменишь.

Торговля услугами не менее важна, чем торговля товарами. Конечно, в экспорте услуг страны ЕАЭС занимают небольшую долю — от 8,5 до 10,5%, но это от 4,7 до 6 миллиардов долларов в год. Динамика положительная, особенно учитывая девальвацию того же рубля. Ключевые услуги — это транспортные услуги и поездки.

Экспорт услуг России в ЕАЭС, млн долларов США

2012

2013

2014

2015

2016

179

208,9

172,2

100,1

125,5

169,2

192,5

170,3

170,9

153,8

744,5

845,1

734,7

643,1

622,8

1 153,30

1 320,50

1 380,80

1 774,20

1 338,00

92,2

391,6

431,8

374,8

326,7

30,5

27,4

19

24,5

26,2

1 317,30

1 702,00

1 596,60

1 207,20

1 170,40

80,1

107

124,9

159,1

70,3

243,1

278

277,1

287,9

242,1

674,7

849,1

670

673,4

572,8

46,8

77,2

60,4

38

45,5

3,6

6,8

5,5

3,1

1,7

4 734,3

6 006,1

5 643,3

5 456,3

4 695,8

70 122,5

65 744,5

51 697,2

50 554,4

8,57

8,58

10,55

9,29

По данным Евразийской экономической комиссии

В импорте доля ЕАЭС ниже в 3−4 раза — всего 2,8−3,8%. Да и в денежных средствах это почти в два раза меньше — от 2,9 до 3,7 миллиарда долларов в год. Это связано с тем, что странам ЕАЭС тяжело конкурировать на рынке услуг для России — их экономики для этого пока слабоваты.

Импорт услуг России в ЕАЭС, млн долларов США

2012

2013

2014

2015

2016

140,1

162,5

144,5

94,20

95,5

90,8

73,1

135,8

142,6

122,6

880,2

932,1

855,6

667,1

703,60

987,9

1 033,70

1 066,90

888,2

829,9

337,9

480,9

542,6

376,8

348,8

13,3

16,7

14,3

10,2

11,8

7,3

10,5

21,2

21,7

24,4

11,7

11,8

11,9

13,8

9,1

303,6

378,8

407,5

418,5

337,2

443,1

505,9

473,2

414,3

387,8

12,1

13,1

17,5

12,8

13,4

2

2,3

1,7

1,5

1,6

3 230,0

3 621,4

3 692,7

3 061,7

2 885,7

128 381,9

121 022,2

88 617,4

74 381,4

2,82

3,05

3,45

3,88

По данным Евразийской экономической комиссии

Если подвести итоги, то получится, что Россия имеет по торговле услугами устойчивое положительное сальдо от 1,5 до 2,4 миллиарда долларов в год, причем с довольно устойчивым ростом.

Экспорт и импорт услуг России в ЕАЭС, млн долларов США

2012

2013

2014

2015

2016

4 734,3

6 006,1

5 643,3

5 456,3

4 695,8

3 230,0

3 621,4

3 692,7

3 061,7

2 885,7

1 504,3

2 384,7

1 950,6

2 394,6

1 810,1

По данным Евразийской экономической комиссии

Прямые инвестиции

Также важной сферой являются прямые инвестиции. Они долгосрочны и создают основу для более глубокого сотрудничества.

Если рассмотреть инвестиции в Россию, то Белоруссия и Казахстан увеличили их с 2010 года по 2016 год с 80 миллионов долларов до 398 миллионов долларов, то есть почти в пять раз. Они — основные инвесторы из СНГ, это 75−85% объема. Правда, в общем потоке это не очень большие цифры.

Инвестиции в Россию, млн долларов США

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

43 168

55 084

50 588

69 219

22 031

6 853

32 539

154

449

776

882

476

602

522

34

121

110

219

59

42

48

46

56

277

208

357

433

350

0,19

0,32

0,77

0,62

1,89

6,93

1,22

52,07

39,37

49,96

48,42

87,34

78,89

76,22

По данным Банка России

Что же касается инвестиций из России, то тут цифры в несколько раз больше. В 2010 году российские бизнесмены инвестировали примерно 700 миллионов долларов в Белоруссию и Казахстан, а в 2015 году эта сумма достигла 1 379 миллионов долларов.

Инвестиции из России, млн долларов США

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

52 616

66 851

48 822

86 507

57 082

22 085

22 314

1 338

4 430

2 217

2 229

882

2 415

1 815

934

2 819

470

863

609

736

629

-225

674

845

671

657

643

476

1,35

5,23

2,69

1,77

2,22

6,24

4,95

52,98

78,86

59,29

68,81

-

57,10

60,92

По данным Банка России

Но это цифры инвестиций по данным Банка России, следует учитывать довольно сложную методику расчета, куда включены и долги.

Если мы возьмем статистику ЕЭК, где в качестве прямых инвестиций рассматривается только покупка активов, то цифры будут немного отличаться, правда, совсем незначительно. Плюс ЕЭК ведет свою статистику только с 2013 года. Но тем не менее приведем и эти данные — для сравнения.

Прямые инвестиции из России (чистое приобретение финансовых активов), млн долларов США

2013

2014

2015

2016

86 506,5

57 082,2

22 085,1

22 314,3

1 638,1

1 580,5

1 694,3

1 158,2

863,2

608,7

736,2

629,2

670,8

657,1

642,8

464,3

1 534,0

1 265,8

1 379,0

1 093,5

1,77

2,22

6,24

4,90

По данным Евразийской экономической комиссии

Прямые инвестиции в Россию (чистое приобретение финансовых активов), млн долларов США

2013

2014

2015

2016

69 218,9

22 031,3

6 853,0

32 538,9

506,7

459,5

513,1

414,3

По данным Евразийской экономической комиссии

Совместные предприятия

В статистике Белоруссии нет открытых данных по совместным предприятиям, поэтому берем статистику по Казахстану.

Количество действующих компаний с российским участием показывает следующую динамику:

на 1 января 2013 года в Казахстане было 5029 действующих компаний с российским участием, из которых 61 крупные, 265 средние, 4703 мелкие;

на 1 мая 2015 года в Казахстане было 5793 действующие компании с российским участием, из которых 66 крупные, 136 средние и 5591 мелкие компании;

на 1 октября 2017 года в Казахстане было всего 7898 компаний с российским участием, малых 7669, средних 157, крупных 72 (всего совместных 23 094).

За почти пять лет количество компаний с российским участием в Казахстане выросло в 1,57 раза: крупных незначительно, количество средних сократилось, а основной прирост пошел за счет мелких компаний. Это, скорее всего, инфраструктура для продвижения российского экспорта и контроля инвестиций. Тем не менее это дает и рабочие места, и налоги, и даже привнесенные технологии, что тоже хорошо — для Казахстана.

Для России это означает расширение ее рынка сбыта товаров и услуг, увеличение экономического влияния и получение прибыли с инвестиций.

Трансграничные операции физических лиц

Важной составляющей экономики являются переводы физических лиц — они отражают объемы помощи родственникам, совершения сделок и других операций. Несмотря на то, что обычно их не рассматривают как значимый показатель, о переводах стоит упомянуть — они отражают реальную включенность людей в экономику. Не секрет, что тот же ВВП имеет весьма опосредованное влияние на личные доходы граждан, можно даже сказать, что никакого — там сложная связь. А вот такие показатели, как трансграничные операции, показывают реальные потоки денег рядовых граждан.

По переводам из России — они в целом растут до 2014 года, а затем показатели снижаются в два раза. То же самое касается и переводов в страны СНГ. Однако переводы в Белоруссию и Казахстан имеют другую динамику: там так же максимум переводов был достигнут в 2014 году — 955 миллионов долларов, однако дальше наблюдается падение — не в два раза, а всего до 744 миллионов, — а затем увеличение до 822 миллионов. Это говорит о большей стабильности заработков (видимо, за счет единого трудового рынка) и о том, что обмен переводами идет среди более обеспеченных граждан.

Сумма переводов физических лиц из России, млн долларов США

Страна

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

31 718,3

43 818,8

48 588,2

58 991,0

68 878,0

35 116,0

35 928,0

11 822,8

16 002,5

19 204,7

21 726,0

19 054,0

11 057,0

10 129,2

212,5

260,8

309,8

399,0

378,0

230,0

262,8

308,2

443,1

460,7

561,0

577,0

514,0

559,3

1,64

1,61

1,59

1,63

1,39

2,12

2,29

4,40

4,40

4,01

4,42

5,01

6,73

8,12

По данным Банка России

Что касается переводов в Россию в целом, то тут другая ситуация — с 2013 года они находятся примерно на одном и том же уровне. Для стран СНГ пик был достигнут в 2014 году, затем идет падение.

А вот переводы из Белоруссии и Казахстана только растут — в 2010 году они составляли 757 миллионов долларов, затем постоянно росли до 2015 года, составив 1 718 миллионов долларов. Да и падение в 2016 году было незначительным — всего до 1 296 миллионов долларов. В общем, евразийская интеграция привела к тому, что поток переводов в Россию стал устойчивым и продолжает постепенно расти.

Сумма переводов физических лиц в Россию, млн долларов США

Страна

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

9 799,1

12 433,7

14 055,7

19 798,0

19 200,0

18 574,0

18 362,7

1 878,1

2 614,1

3 321,2

4 255,0

4 667,0

3 872,0

2 847,3

72,4

69,5

94,2

132,0

170,0

122,0

120,7

684,8

905,7

1 107,4

1 241,0

1 387,0

1 596,0

1 175,5

7,73

7,84

8,55

6,94

8,11

9,25

7,06

40,32

37,31

36,18

32,27

33,36

44,37

45,52

По данным Банка России

Если говорить о сальдо переводов для России, то оно всегда положительное. Если в 2010 году сальдо переводов с Белоруссией и Казахстаном было 236,5 миллиона долларов, то в 2015 году оно составило уже 974 миллиона. Для России это хороший экономический эффект, особенно на фоне того, что в целом сальдо трансграничных операций для страны отрицательное — переводится из России в два раза больше денег, чем в обратном направлении.

Валюта

Несмотря на то, что общего валютного рынка между странами нет и не предвидится, евразийская интеграция влияет и на валюты. Так как экономика России в несколько раз больше экономик других стран ЕАЭС, вместе взятых, то значит, и влияние рубля в ЕАЭС будет расти.

К сожалению, нет постоянных и достоверных данных по использованию валют в расчетах, но можно на примере Казахстана посмотреть, как обстоят дела с наличным российским рублем. Приблизительный общий оборот наличных рублей в 2017 году составит около 200 миллиардов — 48 миллиардов покупка, 152 миллиарда продажа.

Фактически за семь лет произошел прирост использования казахстанцами наличных рублей в пять раз. Это говорит о возросшей привлекательности российской валюты, а также о том, что казахстанцы активно занимаются торговлей с россиянами, ездят в Россию и тратят там деньги.

Продажа и покупка обменными пунктами Казахстана российского рубля в наличной форме

Продажа рублей, миллионов

Покупка рублей, миллионов

Возможный остаток средств в России, миллионов рублей

Приблизительный общий оборот для торговли и поездок физических лиц, миллионов рублей

24 481

13 847

10 634

38 328

33 476

19 448

14 028

52 924

42 694

24 314

18 380

67 008

58 442

28 343

30 099

86 785

110 320

34 260

76 060

144 580

220 653

44 137

176 516

264 790

132 789

44 715

88 074

177 504

128 872

40 513

88 359

169 385

Образование

В этой сфере также можно оценить динамику по Казахстану. Итак, сколько казахстанских студентов учится в России:

в 2010/2011 учебном году их было 30 699 человек, или 16,4% от общего количества иностранных студентов в России;

в 2015/2016 году их было уже 74 тысячи, это больше 25% от общего числа иностранных студентов, обучающихся в России.

Также в России учится около 30 тысяч белорусских студентов.

За пять лет произошел рост численности казахстанских студентов в России в 2,5 раза. И существует тенденция к увеличению показателя. Это также имеет большой положительный эффект для России: помимо «мягкой силы», воспитывающей лояльных к стране образования людей, притока денег за обучение и проживание студентов, существует и эффект миграции молодежи из сопредельных стран. Россия экономит на школьном обучении и получает готового молодого образованного гражданина, скорее всего, довольно активного и мотивированного, как большинство эмигрантов. Приток иностранных студентов позволяет работать вузам в регионах, сохраняя их кадровый и научный потенциал, несмотря на дефицит собственно российских абитуриентов из-за демографической «ямы».

Российская элита и евразийская интеграция

Надо отметить, что в целом российская элита к евразийской интеграции относится равнодушно из-за малого объема рынка стран ЕАЭС, сырьевой направленности и инерционности мышления. Основной двигатель интеграции, помимо президента России, — малый и средний бизнес, который кровно заинтересован в расширении рынка сбыта для своих несырьевых товаров и услуг.

Крупный же российский бизнес пока ЕАЭС как источник возможностей не рассматривает.

Выводы

Учитывая все вышеупомянутое, можно отметить, что для России евразийская интеграция принесла следующие результаты:

положительное сальдо баланса со странами ЕАЭС, причем с постоянным ростом; устойчивый экспорт и высокую долю экспорта несырьевых товаров в страны ЕАЭС; положительное сальдо по торговле услугами; возможность для роста прямых инвестиций, причем в реальный сектор; бурный рост числа совместных предприятий; в целом большие перспективы по инвестициям, торговле товарами и услугами, созданию совместных предприятий для малого и среднего бизнеса; положительное сальдо денежных переводов физических лиц с Белоруссией и Казахстаном; рост в пять раз использования населением Казахстана российского рубля в наличной форме; рост образовательной миграции, которая создает рост переводов физических лиц; в целом сохранение научного, культурного и образовательного потенциала России, который оказывается более востребованным за счет сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Надо отметить, что положительный экономический эффект от евразийской интеграции — это большой внешнеполитический успех России.

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