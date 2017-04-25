Марат Шибутов, , 16:35 — REGNUM

«Таможенную статистику в Казахстане нельзя получить, так как она вся для служебного пользования», — такой ответ дал казахстанский таможенный брокер на вопрос одного из местных бизнесменов. При этом всю информацию по поставкам можно получить очень быстро, бесплатно, да еще и в удобном формате ежемесячно и практически по каждому товару.

Речь не о жадности таможенных броверов. В принципе, тут вырисовывается одна проблема, которая актуальна для многих бизнесменов, особенно владельцев небольших предприятий: они не знают, где брать информацию для маркетинговых планов, а значит, у них проблемы с решениями. Особенно это касается отношений с другими государствами, а ведь, по идее, вот он, ЕАЭС, попробуй зайти на рынок к соседям. Но информации нет, планы не могут составить, а без планов — нельзя.

Цель этой статьи — показать основные информационные источники по экономике стран — членов ЕАЭС. ЕАЭС — это экономическая реальность, с которой надо считаться и в которой надо вести свой бизнес.

Что мы видим обычно в статьях о ЕАЭС, которые публикуются в прессе?

политические амбиции, несмотря на то, что союз вообще-то экономический;

данные по общему объему торговли, вырванные из контекста — без всяких сравнений, динамики и анализа по группам товаров;

перечень взаимных обид, возникших еще до создания ЕАЭС.

Много эмоций, которые, правда, привлекают больше читателей.

Если вы возьмете статьи из разных стран, посвященные ЕАЭС и его работе, вы не получите полезной информации. Поэтому стоит знать первоисточники, чтобы работать напрямую с ними.

Какие показатели реально нужны для описания экономических процессов межстранового взаимодействия? На мой взгляд, надо как минимум отслеживать и анализировать следующие группы показателей:

торговля в общем

торговля по группам

экспорт и импорт услуг

взаимные инвестиции

совместные предприятия

трансграничные операции физических лиц

обмен валют

трудовая миграция

транзит и тарифы за него

взаимное использование инфраструктуры

участие в государственных закупках

Только это, вкупе с описанием и разбором корпоративных интересов, может дать реальную картину взаимодействия, а не крикливые статьи с претензией на сенсацию.

Какие требования к источникам информации я предъявил для данного перечня? Тут надо понимать, что нормальный источник данных для принятия решений это:

сопоставимость по времени и показателям — чтобы были одинаковые периоды и одинаковые единицы измерения;

обоснованность данных, то есть данные должны показывать значимые показатели;

ответственность за достоверность данных;

Поэтому источников данных не так много. Но все равно их достаточно, чтобы получить нужное представление о происходящем.

Источники информации об ЕАЭС можно разделить на следующие группы:

собственные источники ЕАЭС

источники стран — членов ЕАЭС

международные источники

дополнительные источники

Собственный источник ЕАЭС — это статистика Евразийской экономической комиссии. Надо отметить, что она с каждым годом улучшается. Если раньше на сайте указывалась только взаимная торговля, то теперь уже несколько показателей:

Статистика внешней и взаимной торговли товарами. Включают в себя публикации, динамические ряды, статистические таблицы, аналитические материалы. Периоды — от месяца до года. В данных — взаимная и внешняя торговля, как в целом, так и по группам товаров.

Социально-экономическая статистика. Тут ежемесячно выдаются следующие показатели: ВВП, промышленное производство, производство продукции сельского хозяйства, объем выполненных строительных работ, инвестиции в основной капитал, грузооборот, пассажирооборот, объем взаимного товарооборота, объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС, оборот розничной торговли, индекс потребительских цен, индекс цен производителей промышленной продукции.

Финансовая статистика. Тут даются макроэкономические показатели, определяющие устойчивость экономического развития государств — членов ЕАЭС, платежи за экспорт и импорт товаров и услуг в ЕАЭС, показатели финансовой статистики для мониторинга основных направлений экономического развития ЕАЭС, экспорт и импорт услуг, обладающих интеграционным потенциалом, фондовые и товарные биржи, финансовые организации.

Фактически, для статей и обзоров во многом этой информации вполне достаточно, благо она выложена в довольно доступной форме.

Но всегда может возникнуть вопрос, на который в этом массиве данных нет ответа. Тогда нам на помощь придут другие источники данных.

В первую очередь это, конечно, источники данных стран — членов ЕАЭС. Они делятся на две большие группы:

Статистические ведомства, которые собирают практически весь объем данных по стране:

Комитет статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Национальный комитет статистики Кыргызской Республики

Национальная статистическая служба Республики Армения

Национальные банки, которые собирают всю финансовую статистику по стране:

Национальный банк Республики Казахстан

Центральный банк Российской Федерации

Национальный банк Республики Беларусь

Национальный банк Кыргызской Республики

Центральный банк Республики Армения

Затем аналитику или экономисту могут потребоваться международные данные для сравнения. Тут есть огромный выбор баз данных, но я рекомендую четыре основных источника:

Trading Economics на русском. Тут приведены экономические данные по 196 странам мира, причем как по странам, так и по отдельным индикаторам, что очень удобно. Также есть характеристики по разным рынкам. Торговая статистика Международного торгового центра. Ее основная ценность не сами данные — они используют то, что представляют сами страны, а крайне удобный интерфейс выдачи данных торговли по странам и группам товаров. Он на английском. Основные обзоры и доклады ООН в экономической и социальной областях. Большое количество докладов и обзоров с 90-х годов по нынешнее время. Очень большое количество интересных данных из разных сфер. Языки русский и английский. Статистический комитет СНГ. База статистических данных по странам СНГ: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Украина. Ценность в том, что данные сведены в одинаковые периоды времени и стандартизированы.

Есть еще дополнительные источники информации, откуда можно узнать ряд интересных фактов, сравнений и мыслей. Это может пригодиться, а может и нет. К дополнительным источникам информации я бы отнес три источника:

База Евразийского банка развития по интеграции. Тут собраны данные по 92 интеграционным объединениям и по их 130 показателям — торговые потоки, инвестиции, бюджет, валютно-финансовые вопросы, институциональное строительство, политические аспекты и др. Аналитика Евразийского банка развития. В базе собраны исследования по постсоветским странам как в виде аналитических отчетов и докладов, так и в виде сборников статей. Евразийский монитор. Это база социологических опросов по постсоветским странам. Особенно важно тут измерение основных показателей социального и экономического самочувствия населения стран постсоветского пространства, актуальной социальной проблематики и отношения избирателей к главным институтам власти страны; измерение внешнеполитических и интеграционных ориентаций населения стран постсоветского пространства, отношения к сотрудничеству в рамках постсоветского пространства и к новым интеграционным инициативам.

В общем, подводя итоги, можно сказать, что данных по ЕАЭС и по его членам очень много, и они всегда доступны, поэтому если дискуссия по нему идет на низком уровне — это вина самих дискутирующих.