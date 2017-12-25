В воскресенье 700 тепло одетых людей встретились друг с другом на нудистском пляже в Серебряном бору. И это всё происходило в Москве в декабре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дорога в Кремль

Алексей Навальный продолжает удивлять своих соратников невероятными идеями, возбуждать, а потом тормозить, отказываться от ранее обговоренного, ссылаться на то, что «увы, не смог», и бросать их вымученно страдать или на произвол судьбы, или разбираться с московской полицией.

Вот и 24 декабря в Москве, в Лермонтовском сквере, прошла акция, запланированная Ильей Яшиным и не согласованная московскими властями. На мероприятие прибыли всего триста человек, половина из которых — журналисты официальных СМИ и блогеры.

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Много было дискуссий по поводу того, согласована эта акция или нет. Пламенные оппозиционеры уже сами запутались, кто там прав, кто виноват, кто организует, кто кого к чему призывает, и кто куда должен прийти.

Сначала Илья Яшин заявил о своем намерении повести акцию «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере в Москве. Потом московские власти предупредили его о том, что подобное невозможно.

В ситуацию вмешался штатный оппозиционер Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы (важно не путать его с отцом, Геннадием Гудковым, тоже бывшим депутатом Госдумы и тоже оппозиционером). По заявке Дмитрия Гудкова московские власти согласовали его мероприятие 24 декабря на проспекте Сахарова. Заявленная численность участников митинга была 5 тыс. человек. По словам чиновника московского правительства, положительный ответ был дан с учетом призыва председателя муниципального совета Красносельского района Ильи Яшина к своим сторонникам прийти на несанкционированное мероприятие под видом праздника района. Позднее прокуратура предупредила Илью Яшина об ответственности за нарушение закона при организации несанкционированной акции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

Итак, 19 декабря Дмитрий Гудков сообщил на своей странице в Facebook о том, что передал уведомление о проведении митинга под лозунгом «Честные и достойные выборы» в Лермонтовском сквере.

20 декабря мэрия Москвы одобрила проведение другого митинга на проспекте Сахарова, после чего Илья Яшин обвинил Дмитрия Гудкова, инициировавшего митинг, в попытке расколоть оппозицию.

После этого Дмитрий Гудков подал заявление об отказе от проведения согласованного митинга 24 декабря.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что Илья Яшин поступил нечестно по отношению к Дмитрию Гудкову.

«Депутаты Красносельского совета еще не поняли, что стали властью», — цитирует издание «Взгляд» слова Алексея Венедиктова.

По большому счету, между Яшиным и Гудковым происходит откровенная «базарная ссора». Как будто один другому желает, чтобы все зубы у него выпали, и только один для боли остался.

Чем же всё это закончилось? Очень просто.

В Лермонтовском сквере Красносельского района Москвы Илья Яшин собирался встретиться со своим соратниками. Но уже утром, задолго до начала встречи, записной оппозиционер сообщал в социальных сетях, что сейчас его «закроют».

"У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь…» — накручивал ситуацию Илья Яшин в своем твиттере .

А полиция ничего даже не знала об этом. То есть кричал вшивый пастушок: «Волки! Волки!»

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Тем временем Навальный в очередной раз предал своих соратников. С раннего утра 24 декабря он встречался со своими сторонниками на нудистском пляже «Улетай» в Серебряном бору. Сторонников собралось исключительно много — примерно 700 человек.

Подписи инициативной группы были якобы собраны, и Алексей Навальный уже к 12 часам дня 24 декабря мог примкнуть к тому непонятному, что организовал Илья Яшин в Лермонтовском сквере.

Но Алексей Навальный не приехал в Лермонтовский сквер. Его помощники сообщили, что принтеры, стоящие в Серебряном бору на ветру, хоть и под тентами, замерзли и перестали печатать. И поэтому срочно надо уехать в офис ФБК.

А в Лермонтовском сквере тем временем стояли его соратники, ни капельки не мучаясь простым и очевидным идиотизмом этой ситуации. Вообще не декабристы, ни на секунду.

Алексей Навальный, как обычно «отруливший» из неоднозначной ситуации, написал в своем твиттере:

«Большие молодцы все, кто вышли в Лермонтовский сквер сегодня. Мы застряли с документами для ЦИК, которые должны подать сегодня. Но надеемся успеть».

Что сказать об этом? Так проваливается Алексей Навальный, а ранее заметная «несистемная оппозиция» превращалась совершенно в ничто. И побеждает «Единая Россия».

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Наконец — а кто бы сомневался? — Алексей Навальный сообщил миру:

«Просто для памяти: Илья Яшин — огромный молодец. И настоящий депутат — представитель народа. Да, полиция сорвала проведение местного праздника, но он продавил собрание людей в сквере. Доказал, что правда на его стороне. Ещё и никто не был задержан. Очень хорошо. Маленькая победа».

Маленькая победа? Это было большое предательство.