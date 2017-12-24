В Центризбиркоме РФ создалась крайне сложная ситуация

Москва, , 21:56 — REGNUM В Центральной избирательной комиссии России 24 декабря, в воскресенье вечером встретились сразу три претендента на пост кандидата в президенты РФ. Одновременно бизнесмен Сергей Полонский, журналист Олег Лурье и блогер Алексей Навальный 24 декабря решили подать свои заявления в ЦИК.

Все три претендента сейчас являются блогерами, а ранее имели судимости по разным статьям уголовного кодекса.

Так, например, Алексей Навальный на данный момент имеет сразу две непогашенные судимости.

Сергей Полонский был приговорен летом 2017 года к пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве, но был освобожден в связи с истечением сроков давности.

Блогер и журналист Олег Лурье провел четыре года в тюрьме по приговору за вымогательство денег у экс-сенатора Владимира Слуцкера. В 2012 году он вышел на свободу.

Журналисты, работавшие в Центризбиркоме в воскресенье, 24 декабря, сообщили, что между возможными соперниками по президентской гонке уже произошел первый конфликт. Блогер Алексей Навальный не захотел приветствовать Олега Лурье и Сергея Полонского, и быстро удалился из зала в сопровождении своих юристов.

В Центризбиркоме считают, что факт доставки в ЦИК России документов желающими принять участие в избирательной кампании по выборам Президента России не означает «автоматического превращения их в кандидатов на выборах».

Член ЦИК России, секретарь рабочей группы по приему и проверке избирательных документов Евгений Шевченко прокомментировал процедуру приема документов в Центризбиркоме 24 декабря.

«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации принимает к рассмотрению документы от всех граждан, изъявивших желание участвовать в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. Однако, просто представление документов в ЦИК России не означает, что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов. Как известно, все документы, поступившие от любого гражданина на рассмотрение в ЦИК России, проходят обязательную проверку на полноту представленных сведений, которая, в том числе, включает в себя запросы в государственные органы о достоверности предоставленной информации.

Напомню, что основаниями отказа в регистрации группы и ее уполномоченных представителей могут являться: отсутствие документов, предусмотренных законом, нарушение процедуры выдвижения, несоответствие заявителя требованиям закона, предъявляемым к кандидату, т. е. отсутствие пассивного избирательного права (в связи с отсутствием гражданства России, недостижением 35 лет, а также наличием непогашенной судимости по особо тяжким статьям УК РФ).

Только после всестороннего рассмотрения представленных документов и их проверки ЦИК России сможет принять решение: официально зарегистрировать гражданина в качестве кандидата на выборах либо отказать. Любые другие трактовки лишь вводят избирателей в заблуждение», ­ — пояснил Евгений Шевченко.