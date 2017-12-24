В Лермонтовском сквере в Москве собрались около 300 человек

Москва, , 16:57 — REGNUM Около 300 человек пришли на несанкционированную акцию в Лермонтовский сквер в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«На данный момент в Лермонтовском сквере находятся 300 человек», — сообщили в ведомстве.

В сквере собралось большое количество журналистов федеральных СМИ и блогеров. Сотрудники полиции никак не реагируют на участников акции и не предпринимают никаких действий. Через громкоговорители и мегафоны людей предупреждают, что акция не санкционирована, и просят людей не мешать проходу граждан и разойтись.

Информация о задержаниях на данный момент не поступала. По периметру сферы дежурят сотрудники полиции, сотрудники спецподразделений Росгвардии.

После того, как акция завершилась и в сквере выступил Илья Яшин, участники акции двинулись по Каланчевской улице от Красных ворот в сторону станции метро «Комсомольская». Люди идут по пешеходной зоне, соблюдая правила дорожного движения. Полиция на действия участников акции никак не реагирует, призывает соблюдать правила дорожного движения и не нарушать общественный порядок.

«В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении», — сообщили в столичном главке полиции.

По данным ГУ МВД, примерно половина находившихся на мероприятии людей — представители СМИ и блогеры, сообщает ТАСС.

Полиция составила материал об административном правонарушении в отношении главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, проводившего несанкционированную акцию в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин на своей странице в социальной сети призвал сторонников принять участие 24 декабря в Лермонтовском сквере в праздничном мероприятии «День свободных выборов».

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы 13 декабря обратился к столичному прокурору Владимиру Чурикову с просьбой вынести официальное предостережение Яшину, который планировал организовать несанкционированный митинг под видом районного праздника. 14 декабря Мещанская межрайонная прокуратура Москвы вынесла предостережение о недопустимости проведения несогласованного массового мероприятия.

20 декабря Мосгорсуд отменил решение совета депутатов о проведении мероприятия. Решение было принято по иску депутата Красносельского муниципального округа Алевтины Базеевой об исключении этого «праздника» из перечня мероприятий, ранее утвержденных советом депутатов округа.

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