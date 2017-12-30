Если 2016 год в Прикамье запомнился рядом коррупционных скандалов среди высокопоставленных чиновников-членов правительства, то в 2017-м на первый план вышла политическая составляющая жизни региона. Несмотря на амбиции экс-главы края Виктора Басаргина, который в конце 2016 года заявил о намерении баллотироваться в губернаторы, в феврале последовала его отставка. Местные эксперты строили догадки, кто же займёт вакантный пост, и выражали протест против варягов. Пермский край получил в качестве временного исполняющего обязанности губернатора москвича с пермскими корнями, что стало сюрпризом. О том, каким был политический 2017 год для Пермского края, в материале ИА REGNUM.

Kremlin.ru Виктор Басаргин

Отставка

Виктор Басаргин 6 февраля объявил о своём решении не идти на новый губернаторский срок.

«Я принял решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Вы знаете, что для меня всегда общественные интересы были превыше личных амбиций. Второе — несмотря на то, что срок моих полномочий истекает значительно позднее — в мае 2017 года, я уже обратился к президенту России с просьбой поручить мне новое задание, не дожидаясь формального срока окончания губернаторских полномочий», — заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Он подчеркнул, что этот шаг — обдуманный и взвешенный. Глава региона напомнил, что в сентябре состоится единый день голосования, и до этого момента кандидату, утверждённому президентом, необходимо проявить себя перед жителями Пермского края.

Government.ru Виктор Басаргин

Глава государства принял отставку пермского губернатора. В этом же месяце Виктор Басаргин был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Между тем стоит напомнить рвение Басаргина остаться у власти в регионе. В конце 2016 года он заявлял о намерении участвовать в губернаторских выборах в 2017 году в качестве кандидата. Со стороны глав муниципальных образований он услышал слова поддержки. Федеральный центр молчал в ответ на эти поползновения. Тем временем, как отмечали местные политологи, в регионе, по сути, стартовала предвыборная кампания, а администрации президента практически навязывали кандидатуру Басаргина.

После громкого заявления губернатора эксперты начали делать свои прогнозы — кто же займёт вакансию. Называли несколько кандидатов: главного федерального инспектора Игоря Цветкова, заместителя главы Россотрудничества Алексея Фролова и главу столичного департамента экономической политики Максима Решетникова.

Назначение

В день, когда Басаргин объявил о досрочном сложении губернаторских полномочий (6 февраля), в Ново-Огарево состоялась встреча главы государства с кандидатом на пост первого лица Прикамья Максимом Решетниковым. Прозвучало предложение, что означало назначение, возглавить край. С апреля 2012 года Решетников являлся министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития столицы, но имеет пермские корни.

Minsvyaz.ru Максим Решетников

В СМИ появилась информация, что назначение Решетникова лоббировалось мэром Москвы Сергеем Собяниным. Якобы один губернатор не сошёлся с местными элитами и перестал устраивать администрацию президента РФ, мэр Москвы Собянин предложил другого. В Пермский край отправлен уроженец региона с опытом работы в команде Олега Чиркунова (возглавлял Прикамье в 2004—2012 годах) и правительстве Москвы. Перед Решетниковым стояла задача найти общий язык с пермскими элитами.

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Безальтернативные выборы

На территории края 10 сентября прошли выборы губернатора. Примечательно, что прямые выборы губернатора не проводились 17 лет, с 2000 года. В качестве кандидатов на губернаторское кресло участвовали пять человек. Хотя изначально документы на выдвижение представили семь кандидатов: Ирина Филатова (КПРФ), Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов («Патриоты Россия»), Олег Постников (ЛДПР), Константин Окунев («Города России»), Олег Хараськин («Партия Великое Отечество»), Владимир Аликин («Справедливая Россия»). Однако с дистанции были сняты Окунев и Хараськин, которые не смогли преодолеть муниципальный фильтр.

Олег Хараськин пытался добиться справедливости в суде, но тщетно. При регистрации его документов выявили дубликаты подписей, представленных в документах его оппонента. Константин Окунев заявил об использовании административного ресурса в ходе предвыборной кампании. Когда Окунев и Хараськин заявили о готовности участвовать в выборах, то политологи стали предрекать интересную конкурентную борьбу. Со снятием этих кандидатур изменилась и суть интриги. Уже не стоял вопрос, в один или два тура пройдут выборы и кто победит, а интерес проявлялся ко второму месту и кто это место займёт по результатам выборов.

Kremlin.ru Максим Решетников

В отношении Максима Решетникова прогноз был предсказуемым и безошибочным. Безусловную победу одержал врио главы региона Максим Решетников — 82,06% голосов избирателей. Явка на выборах составила 42,53%, что является предметом гордости края. Он вошёл в пятёрку субъектов РФ, где проходили аналогичные выборы, с высокой явкой. Политологи считают, что поскольку в регионе не было никакой борьбы, то у чиновников стояла одна задача — повысить явку. По сравнению с выборами 2016 года (выборы депутатов Госдумы, Заксобрания, земских собраний и гордумы Перми) рост составил всего 7%, однако на повышение результат силы были брошены огромные силы.

По мнению экспертов, выбор фактически состоялся до дня единого голосования. Однако фигуру врио губернатора надо было легитимизировать, для этого необходима высокая явка.

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Ротация правительственных кадров

Губернатор затеял глобальную административную реформу. Накануне Нового года всё правительство было отправлено в отставку. Таким образом, в 2017-й регион вошёл с временным правительством.

В январе 2017 года Виктор Басаргин объявил себя председателем правительства. Заместителем председателя правительства Пермского края назначена Татьяна Абдуллина, ранее возглавлявшая министерство социального развития. Свою должность заместителя председателя правительства, министра промышленности, предпринимательства и торговли сохранил Алексей Чибисов.

Permonco.ru Вадим Плотников

В статусе исполняющего обязанности министра здравоохранения остался в новом правительстве Вадим Плотников. Ирина Ивенских на должности заместителя председателя правительства продолжила курировать вопросы образования, культуры и спорта. Министерство образования и науки по-прежнему возглавляла Раиса Кассина. Министром по делам Коми-Пермяцкого округа остался Виктор Рычков. Изменения коснулись руководства минэкономразвития, минстроя, минфина, минкультуры и минспорта.

Перетряска правительства вызвала большой резонанс в Пермском крае. Эксперты заговорили о разбалансированности нового состава, для притирки высокопоставленных чиновников необходимо было время. Как оказалось, его-то и нет в резерве. Масштабная административная реформа, по сути, сыграла против её инициатора — Виктора Басаргина.

С приходом нового губернатора началось формирование и новой команды. После выборов (10 сентября) последовали отставки, однако они, вопреки прогнозам, оказались минимальными. 19 сентября Максим Решетников объявил об уходе с поста первого заместителя председателя краевого правительства Владимира Рыбакина и Вадима Плотникова с поста министра здравоохранения. Оба сами попросили об отставке.

Вопреки прогнозам, свои места сохранили министр культуры Галина Кокоулина (несмотря на громкий скандал вокруг майского ЧП, когда на детей во время репетиции праздника в Перми упала металлическая конструкция, а также пожар на церемонии открытия чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском); министр спорта Олег Глызин (вступивший в конфликт с местными спортивными федерациями); вице-премьер по здравоохранению Татьяна Абдуллина (имеющая выговор от губернатора).

Максим Колесников Максим Колесников

В начале ноября на заседании правительства губернатор представил нового министра экономического развития Максима Колесникова как пермяка, который делал карьеру в Москве.

В начале декабря в отставку ушёл глава администрации губернатора Рустем Юсупов. В середине декабря о том, что покидает пост, заявил министр информационного развития и связи региона Павел Шевырев.

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Наследство и новые инициативы

Новый губернатор от своих предшественников получил ряд проблем, которые те так и не смогли разрешить, например, перенос зоопарка, реконструкция железнодорожного вокзала, переселение в Березниках жителей из опасной зоны, обманутые дольщики. Эксперты отмечают, что часть вопросов сдвинулась с мёртвой точки, но в некоторых случаях движение вызывает нехорошие предчувствия. Например, Агентство ипотечного жилищного кредитования подарило краю участки земли площадью более 77 га для решения проблем обманутых дольщиков самого крупного местного проблемного объекта — Первого пермского микрорайона. Власти исполнены благих намерений — эффективно использовать землю. Между тем 57 га земли возле деревни Паздерино — это земли под пашни, не имеющие необходимой для строительства домов инфраструктуры, что вызывает сомнения в успехе задуманного предприятия.

В октябре 2017 года сдана в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса «Любимов» в Березниках. Дома предназначены для переселенцев из опасной зоны. Напомним, в 2006 году из-за техногенной катастрофы, когда образовалось четыре провала, для жителей построили 99 домов, однако в них обнаружили значительное превышение предельно допустимых концентраций формальдегида. В результате построенные многоэтажки необходимо сносить, а для переселения решили возводить новостройки. Решетникову удалось получить поддержку премьер-министра Дмитрия Медведева в реализации данного проекта и получить из федерального бюджета на переселение жителей Березников 2 млрд рублей.

Kremlin.ru Максим Решетников

Стоит отметить, что с приходом к власти Решетникова в центре скандала оказалась его инициатива реновации Перми. Согласно замыслу, промзона превратится вдоль набережной Камы в площадку для культурно-досугового кластера. Кроме того, предлагается демонтировать железнодорожную ветку, грузоперевозки перенаправить на параллельную линию на другом берегу реки, а на освободившемся пространстве запустить трамвай.

Проект получил неоднозначную оценку. В интернете появились видеобращения к президенту РФ. В частности, рабочие завода «Ремпутьмаш» просили главу государства вмешаться в ситуацию по продаже земли и переносу предприятия, поскольку это грозит увольнением работников. Впоследствии видеоролик был удален без объяснения причин. Ещё одно обращение разместил известный пермский оппозиционер Константин Окунев. Реновацию он охарактеризовал как авантюрный проект. Однако сделка по покупке заводской территории краем всё же состоялась. Из бюджета на эти цели выделяется 445 млн рублей.

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Об осадке и оптимизме

Юрист, общественный деятель Денис Меркулов считает, что Максим Решетников получил огромный практический опыт работы на посту министра экономического развития правительства Москвы, зарекомендовав себя эффективным управленцем:

«Решетников — молодой технократ и, так или иначе, его политика будет в напрямую зависеть от управления внутренней политики администрации президента, поскольку сегодня руководители регионов поставлены в зависимость от федерального центра. Думаю, Решетникова привлекли в край, чтобы остановить сползание региона в разряд территорий-аутсайдеров. Поэтому Кремлю нужна технология прорыва, ноу-хау, которые придадут региону импульс движения вперёд. При предыдущем губернаторе об этом никто даже и не задумывался — было ощущение, что регионом правят временщики, ставящие во главу угла не интересы края, а свои личные интересы», — сказал эксперт и добавил, что в команде молодого технократа Решетникова будут проводиться, скорее всего, мягкие перестановки методом проб и ошибок.

Kremlin.ru Виктор Басаргин

Политтехнолог Людмила Ознобишина отметила, что главным итогом почти пятилетнего правления Виктора Басаргина стали утраченное доверие и иллюзии.

«Пожалуй, это главный итог. Расставание с иллюзиями — полезная вещь, но она может привести к той ситуации, когда придёт толковый руководитель, но неверие и осадочек остаётся. В целом вся ситуация с Басаргиным стала хорошим уроком для пермских элит. Прежде всего, в том, что не надо брать на веру и поддерживать все предложения исполнительной власти. И до сих пор приходится расхлебывать груз нерешённых проблем, которые продолжают всплывать, когда проходит время», — отметила эксперт.

По её словам, кроме конкретных вопросов, затрагивающих конкретные отрасли, для того времени был характерен общий настрой власти, которая замкнулась в башне из слоновой кости. Проблемы не разрешались, а микшировались, не предлагалось решений, позволяющих раз и навсегда справится с проблемами, острота их на время была скрыта или отдалена кадровыми перестановками: задолженность перед Газпромом, неотлаженная работа фонда капитального ремонта плюс безобразная работа управляющих компаний, дольщики и пайщики, низкие темпы освоения инвестиционных программ; ускоряющийся кризис, когда большое количество компаний перестали выполнять свои обязательства.

По мнению политконсультанта, на фоне этих проблем единственным положительных итогом можно обозначить кратковременный период политической конкуренции, которая возникла в Законодательном собрании, на почве неготовности ряда депутатов поддерживать явно неоптимальные решения, которые вели край «в никуда».

«И если пока о результатах команды говорить рано, то о смене стиля работы краевой власти уже можно. Элементы этого стиля — ненормированный рабочий день, способность оперативно реагировать на форс-мажорные обстоятельства, единая идеология в подходах к госуправлению для всей команды», — резюмировала Людмила Ознобишина.