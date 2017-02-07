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Новый глава Прикамья надеется через полгода заручиться поддержкой населения

Политика
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представил 7 февраля врио губернатора Пермского края Максима Решетникова

Пермь, 7 февраля 2017, 15:31 — REGNUM  В Пермском крае новый губернатор Максим Решетников с 7 февраля начал свою работу. В этот день он представлен полпредом президента в ПФО Михаилом Бабичем депутатам Законодательного собрания, главам муниципальных образований региона, руководителям промышленных предприятий, правоохранительных и силовых ведомств, политических партий, представителям СМИ и общественных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Михаил Бабич охарактеризовал Решетникова как опытного управленца и выразил надежду, что в Прикамье будет продолжена та работа, которая проведена командой предыдущего губернатора: «Тот задел, который создан, позволяет надеяться, что без долгой раскачки удастся преумножить все сделанное предыдущим руководителем».

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников обозначил первоочередные задачи, которые сегодня стоят перед регионом. Особое внимание будет уделено развитию социальной сферы: здравоохранению, образованию, социальной защите. Второе стратегическое направление — поддержка промышленности, как традиционных ресурсных отраслей, которые составляют основу экономики края, так и инновационных технологичных производств. Также в приоритете — поддержка села, сельских территорий и агропромышленного комплекса.

«Прежде всего, хочу поблагодарить президента России Владимира Путина за оказанное мне высокое доверие. Рассматриваю его как аванс, я приложу максимум усилий, чтобы его оправдать. На сегодняшний день стоит задача продолжить все наработки, чтобы край поступательно развивался. Приоритетные задачи обсуждались с президентом страны и нашли его поддержку. Мы должны работать в тесном взаимодействии с жителями, муниципалитетами, трудовыми коллективами. Основная мысль президентского послания — чиновники должны выйти из кабинетов и максимально слышать мнение простых жителей, учитывать это в своей работе. Через полгода я надеюсь заручиться поддержкой населения. Надеюсь на совместную плодотворную работу», — сказал Максим Решетников.

Напомним, 6 февраля Виктор Басаргин заявил о сложении губернаторских полномочий досрочно. Президент принял отставку и предложил возглавить регион Максиму Решетникову. Председателем правительства региона был назначен первый вице-премьер Владимир Рыбакин, соответствующий документ подписал 6 февраля Виктор Басаргин.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпреда президента в ПФО, по окончании церемонии представления врио губернатора Пермского края Михаил Бабич провёл рабочую встречу с Максимом Решетниковым. На ней новый глава региона отметил, что пока не планирует принимать «кардинальные решения по кадровому составу правительства края». Он также заявил, что на нынешнем этапе самостоятельно возглавит правительство региона и будет заниматься оперативной деятельностью.

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