В пермском правительстве новое назначение

Пермь, , 12:33 — REGNUM В правительстве Пермского края новое назначение. Губернатор продолжает формировать новую команду. Сегодня, 1 ноября, губернатор на заседании правительства представил нового министра экономического развития Максима Колесникова. Глава региона представил назначенца как пермяка, который делал карьеру в Москве, сообщают местные СМИ.

«Он работал в финансовых организациях, с 2014 года возглавлял управление сопровождения и мониторинга реализации комплексных проектов Фонда развития моногородов. Там он имел дело с проектами Пермского края, в том числе теми, что касаются развития Чусового», — сказал губернатор Максим Решетников.

Напомним, что с января 2017 по июль 2017 года министерство экономического развития Пермского края возглавлял Виктор Агеев. На эту должность Агеева назначил экс-губернатор Виктор Басаргин. С 2010 по 2017 год чиновник трудился в мэрии Перми. После ухода с поста министра Виктор Агеев вернулся в городскую администрацию, где сейчас пребывает в должности первого заместителя главы города. С июля по ноябрь обязанности главы минэкономразвития исполнял Павел Носков.

Добавим, Максим Колесников родился 3 июля 1987 года. Окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина и Финансовый университет при правительстве РФ. В 2009 году Колесников стал начальником финансового отдела ОАО «Сибур-Холдинг». В 2014 году перешел на работу в Фонд развития моногородов, где отвечал за работу финансово-экономической службы, а также за работу по проведению комплексной экспертизы заявок на софинансирование расходов субъектов РФ и системы мониторинга.

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