Технологии ювенальной юстиции (которой, по словам некоторых чиновников, в России как бы не существует) проникли в нашу страну и продолжают демонстрировать своё коварное содержание. На этот раз всех потряс случай в Хакасии, когда у жительницы села Боград отняли семерых приёмных детей только за то, что социальным работникам не понравилась длина волос четырёхлетнего мальчика, который находился под её опекой.

Петров-Водкин. Петроградская мадонна

Ювенальный беспредел, а иначе трудно назвать то, что происходит в стране, прекрасно описан в материалах независимого мониторинга, проведённого общероссийской общественной организацией защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), и представленном итоговом докладе «Детство без родителей». В нём подробно, на конкретных примерах представлена реальная практика отбирания детей из семьи с учётом существующего законодательства и его нарушений. Пока отдельные чиновники рапортуют о том, что подобные случаи «редкие исключения», в докладе более чем на 300 страницах представлены не только сами ювенальные случаи, но и наглядно показана их системность в привязке к существующему законодательству и последним изменениям в нём, направленным как раз на внедрение ювенальной юстиции.

Доклад в полной мере описывает проникновение ювенальных технологий в Россию, но мне хотелось бы отметить ещё одну опасность, о которой РВС предупреждает на протяжении нескольких лет. Дело в том, что ювенальная юстиция потенциально может стать механизмом давления на граждан, в том числе и на чиновников, от решений которых зависят результаты, важные для государственной или хозяйственной деятельности в нашей стране.

По моему мнению, случай в Хакасии является именно давлением на неугодного для конкретных чиновников гражданина. И я поясню, откуда такая уверенность.

Дело в том, что 57-летняя жительница села Боград, у которой отняли детей, имеет богатый опыт усыновления. За последние 25 лет Любовь Л. воспитала 21 ребёнка, причём 20 из них она усыновила или брала под опеку.

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Инцидент начался после того, как воспитатель детского сада, в который ходил взятый Любовью Л. под опеку мальчик, в мае 2017 года отправила сигнал в органы опеки и попечительства о слишком длинных, по её мнению, волосах ребёнка. После этого в семье начались проверки, и в августе комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) постановила, что Любовь Л. наносит вред личности подопечных путем необеспечения соответствующего внешнего вида детей и препятствует работе органов опеки. Также КДН постановила рассмотреть вопрос о прекращении опеки над мальчиком, а в начале ноября у неё забрали всех семерых детей (в семье находились дети от пяти до 17 лет).

История может показаться вычурной. Но следует принять во внимание заявления знакомых Любови Л., которые настаивают на том, что детей отобрали из-за возникшего конфликта между женщиной и сотрудниками детского сада, а также после её выступления на местном телевидении, в котором она обрушилась с критикой в адрес социальных служб. Причём жители посёлка отзываются о ней как о порядочной и заботливой женщине, которая занималась взятыми под опеку детьми. Те из них, кто имеют серьёзные заболевания, проходили лечение. Знакомые Любви Л. утверждают, что именно её богатый опыт усыновления не позволил органам опеки найти реальный повод для изъятия детей — просто потому что такового не было. И вот теперь женщине приходится добиваться восстановления опеки над детьми через суд.

На ситуацию уже обратили внимание в Москве. Сенатор Елена Мизулина намерена обратиться в Генпрокуратуру.

«Я направлю официальный запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проведения проверки законности действий сотрудников органов опеки. Полагаю, что необходимо проверить, действительно ли есть задержка в выплате пособий приёмным семьям в Хакасии, а также не является ли изъятие детей преследованием за критику со стороны чиновников. Женщина столько приемных детей воспитала, и не было ранее в адрес этой семьи никаких претензий. Возникла проблема, и вместо того, чтобы все обсудить, выяснить, выбирается сразу крайняя мера — изъятие всех детей из семьи! Аргументация относительно длины волос мальчика вообще не выдерживает никакой критики. Длина волос никак не может рассматриваться как признак угрозы для жизни и здоровья ребёнка. Психическое насилие совершается как раз сотрудниками органов опеки, когда они вот так отбирают детей», — заявила Елена Мизулина.

Теперь остаётся надеяться, что надзорные органы внимательно проверят сложившуюся ситуацию. Однако этот случай далеко не единственный в России. В 2017 году в отношении жителя Новокузнецка было возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ — «Истязания». Он обвиняется в том, что «по малозначительным поводам избивал собственного сына», а также «применял физические меры наказания за плохие отметки в школе».

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Однако сам обвиняемый виновным себя не считает и убеждён, что таким образом с ним пытаются расправиться за его общественную деятельность, так как ранее он вскрыл деятельность подпольного казино, которое из-за огласки было закрыто правоохранительными органами. Но это, по словам мужчины, не понравилось отдельным представителям власти, которые опекали данный незаконный «бизнес».

Он записал ряд видеообращений, в которых излагает свою версию событий, а его сын рассказывает, каким образом его допрашивали в следственных органах.

Cgb3.ru Центральная городская больница (ЦГБ) №3 города Екатеринбурга

Ещё один случай произошёл также в 2017 году в Екатеринбурге. Руководство Центральной городской больницы (ЦГБ) №3 города Екатеринбурга отправило заявления с необоснованными обвинениями в отношении одной из своих сотрудниц в органы опеки и полицию, после чего уполномоченные органы начали проверки в отношении семьи женщины. А обвиняли её в намерении убить собственных детей и покончить с собой. Женщина, напуганная тем, что её вдруг вызывают в КДН и полицию, обратилась за помощью к общественникам. Организованные органами опеки и полицией проверки изложенных в заявлении руководства ЦГБ №3 обвинений, конечно, не подтвердили.

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Однако зачем больница, по сути, оклеветала свою сотрудницу? Дело в том, что в начале года у неё произошёл конфликт с руководством. Акушерки ЦГБ №3 провели собрание и приняли решение подписать с больницей коллективный договор. Она как инициатор отнесла подписанное сотрудниками решение в администрацию ЦГБ №3, что крайне не понравилось руководству. На неё стали оказывать давление, в том числе оформляя выговоры за якобы опоздание на работу. Женщина уже сама начала думать о том, чтобы уволиться, но руководство больницы, зная систему работы межведомственного взаимодействия, выдвинуло столь тяжёлые обвинения и направило их в КДН и полицию (даже не проведя собственную проверку, если факты угроз убийством и суицидом действительно были). Видимо, давление через трудовые отношения они сочли недостаточнымии решили включить ювенальный механизм. В итоге женщина, конечно, уволилась, так как работать в таких условиях невозможно.

Отмечу, что получить комментарий от руководства больницы по существу так и не удалось. В единственном ответе, который они прислали, не было ответов на поставленные вопросы. Попросту — отписка.

Итого за 2017 год уже три случая, которые имеют все признаки того, что ювенальные технологии используются как способ давления на неугодных граждан. И это только те случаи, которые получили благодаря СМИ широкий общественный резонанс. Но уже сама возможность подобной угрозы должна вызывать тревогу, так как под пресс ювеналки может попасть любой гражданин России, в том числе принимающий ответственные решения чиновник или его дети. А потому внедрение ювенальной юстиции в России необходимо остановить.

В вышеупомянутом исследовании РВС в конце работы авторы предлагают ряд инициатив, которые смогут поспособствовать оздоровлению отечественного семейного законодательства и прекращению внедрения ювенальных технологий в России. На него стоит обратить внимание всем, от кого зависит решение данной проблемы. И нельзя забывать, что «дьявол для грязной работы» однажды обязательно сорвётся с цепи и обратит своё зло против вчерашнего «нанимателя». А в том, что ювенальная юстиция — порождение адской бездны, не приходится сомневаться.