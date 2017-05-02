Ювеналка как способ давления: на Урале акушерка рискует лишиться ребёнка

Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудница одной из городских больниц подверглась давлению со стороны руководства после того, как поставила вопрос о возможности заключения коллективного трудового договора и повышения заработной платы. Теперь женщина, которая в женской консультации больницы является акушеркой в общей сложности около 17 лет, боится, что может остаться без работы, о чём она и заявила корреспонденту ИА REGNUM.

Всё началось с того, что в феврале 2017 года женщина предложила коллективу подписать с муниципальной организацией коллективный трудовой договор. Новый документ предполагал также увеличение оклада для медперсонала больницы. С такой инициативой она отправилась к руководству. После чего, по мнению акушерки, на неё началось давление.

Вскоре после этого женщину, как она утверждает, дважды вызывали к руководству и объявляли ей выговоры за опоздание на работу. Причём ранее она имела устную договорённость о том, что, так как по утрам она отводит младшую дочь в школу, из-за проблем на транспорте она может задерживаться. Однако после февральских событий «взаимопонимание» было утеряно. И если 20 марта женщина действительно задержалась на несколько минут, то она утверждает, что 22 марта не опаздывала, но тем не менее её снова отчитали и сделали выговор.

Но самый неприятный сюрприз произошёл с ней в конце апреля. Ей неожиданно позвонили на личный сотовый телефон из органов опеки и попечительства Кировского района города Екатеринбурга, пояснив, что на неё поступила жалоба о том, что она якобы намерена убить своих детей и покончить жизнь самоубийством. Женщина отправилась на приём, где ей показали заявление, подписанное руководством больницы.

Женщина пояснила, что во время одного из разговоров с администрацией медицинского учреждения она действительно сказала, что с «такой маленькой зарплатой можно умереть». Но речь вовсе не шла о самоубийстве или тем более убийстве. Она просто сетовала на то, что недостойный уровень заработка превращает жизнь в выживание, а при постоянно растущих ценах на продукты питания и отсутствии реального роста заработной платы нехватка денег ощущается всё больше и больше.

Но окончательно женщину возмутило то, что в органы опеки были переданы все её личные данные вплоть до подробностей, которые она оставляла в отделе кадров больницы при трудоустройстве на работу. Теперь женщина опасается не только того, что её могут выгнать с работы, которую она очень любит и не хочет терять, но и того, что у неё по надуманному доносу могут отнять ребёнка.

В самой больнице №3 корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт инцидента. Развёрнутый комментарий в учреждении пообещали дать по письменному запросу. А тем временем этим скандальным делом уже плотно занялись общественники.

«Женщина обратилась к нам за помощью практически сразу после вызова в территориальное отделение одного из подразделений Минсоцзащиты Свердловской области», — заявил представитель регионального отделения всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Алексей Банников.

Он отметил, что РВС будет осуществлять защиту её интересов во взаимодействии с органами государственной власти и содействовать реализации конституционных прав обратившейся, а также членов её семьи.

«Впервые сталкиваемся в нашем городе с ситуацией, когда под внимание опеки попадает совершенно нормальная семья. Женщина — акушер высшей категории с многолетним стажем, за время которого не было ни одного нарекания со стороны пациентов. Более того, в декабре 2016 года она прошла очередную переаттестацию и имеет положительную характеристику. У неё и её детей нет проблем со здоровьем и обучением, а родители-пенсионеры, награждённые знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», оказывают дочери и внучкам посильную помощь. Естественно, что у нас возникло много вопросов к руководству больницы, которое по имеющейся информации, используя лазейку о межведомственном взаимодействии, пытается втянуть в трудовой конфликт органы опеки и попечительства. Более того, история с передачей работодателем личных данных сотрудника в стороннюю организацию вполне может стать предметом проверки со стороны надзорных органов о возможном нарушении трудового законодательства. И если ситуация не получит мирного разрешения, то мы намерены обратиться за разъяснениями в управление здравоохранения Екатеринбурга, с заявлениями в прокуратуру Свердловской области и в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе», — сообщил Алексей Банников.

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