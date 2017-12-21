Министерство финансов США расширило санкционный список по «закону Магнитского», внеся туда пять граждан России. Самым высокопоставленным из них является глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дядя Сэм

Также в списке на сайте минфина Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня. Ни должности фигурантов списка, ни правонарушения, в которых их подозревают, не указываются.

Санкции в отношении Кадырова, который ранее был внесен в закрытую часть списка, были введены за якобы нарушения прав человека в республике. Речь идет, по мнению минфина, о нарушениях в сфере свободы вероисповедания, выражения мнения, собраний, права на справедливый суд и проведения демократических выборов.

World Economic Forum Билл Браудер

В частности, в документе указывается, что Кадыров якобы причастен к исчезновениям людей и убийствам «без суда и следствия». Также американское финансовое ведомство подозревает главу Чечни в «акциях против политических оппонентов».

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В Чечне прокомментировали введение санкций против главы республики. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что это прекрасный новогодний подарок для Кадырова, и поздравил его с ним.

К настоящему времени в «список Магнитского» внесены более 60 человек, в основном это российские чиновники и представители силовых органов. Так, в январе 2017 года под санкции попали глава СК РФ Александр Бастрыкин, экс-сотрудник ФСБ Андрей Луговой, бизнесмен Дмитрий Ковтун, следователь Станислав Гордиевский и банкир Геннадий Плаксин. В Кремле включение в список граждан России назвали попыткой Вашингтона исключить диалог между странами и навредить двусторонним отношениям.

Напомним, так называемый «закон Магнитского» был принят в 2012 году, позже аналогичные акты приняли Канада и Литва. Принятый в отношении лиц, якобы причастных к смерти в СИЗО адвоката Hermitage capital Сергея Магнитского, он содержит пункт, который позволяет привлекать к ответственности любые лица за «грубые нарушения прав человека». В 2017 году акт в США получил статус глобального закона — теперь его могут применять не только по отношению к гражданам России, но и гражданам других стран.

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Инициатором «списка Магнитского» стал глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, международный преступник и авантюрист Билл Браудер. В 2013 году он был заочно осужден в России Тверским судом Москвы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорён к девяти годам лишения свободы.

Его объявили в международный розыск и в октябре 2017 года в очередной раз включили в базу Интерпола. По некоторым данным, Браудер также мог быть причастен к «пропаже» $5 млрд, занятых Россией у Всемирного банка и Международного валютного фонда для обеспечения ГКО, невозможность обеспечения обязательств по которым стала причиной дефолта 1998 года.

В настоящее время существует открытая (более 20 человек) и закрытая часть списка. В закрытую часть списка, по данным СМИ, Кадыров попал еще в 2013 году. Тогда пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что виза США главе Чечни не нужна, а создатели закона «не имеют никакого отношения к заботе о правах человека как в России, так и в Чеченской Республике».

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Санкции по акту Магнитского предполагают заморозку счетов в американских банках и запрет на въезд в страну. В парламенте Литвы же собираются обратиться в национальные парламенты других стран ЕС и НАТО, призывая их принять аналогичные правовые акты. Правительству Литвы предлагается поднять этот вопрос в соответствующих форматах Совета ЕС.