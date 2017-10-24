Финансиста-мошенника Браудера пустят в США

Лондон, , 05:08 — REGNUM Глава фонда Hermitage Capital и мошенник международного масштаба Билл Браудер сможет свободно въехать США, несмотря на запрос России в Интерпол. Об этом сообщил сам «финансист» в микроблоге Twitter.

«Отличные новости! Моя ESTA (электронная система разрешения на въезд в США — прим. ИА REGNUM ) была восстановлена. Я успешно проверил возможность рейса в США. Теперь нам нужно исправить фальшивый ордер на арест от Интерпола», — говорится в сообщении Браудера.

Напомним, 23 октября гражданин Великобритании Браудер сообщил, что «имеет визовые проблемы» из-за обращения России в Интерпол с требованием его ареста.

Бывший посол США в России Майкл Макфол, а также другие американские политики обвинили администрацию президента США Дональда Трампа в «присоединении к кампании Путина против Браудера».

Билл Браудер, глава фонда Hermitage Capital, является одним из крупнейших мировых финансистов и известен своей «борьбой» против России, где он признан виновным в неуплате налогов на сумму 522 млн. рублей.

В феврале 2017 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова. Они приговорены к девяти годам лишения свободы.

По некоторым данным, Браудер также мог быть причастен к «пропаже» $5 млрд, занятых Россией у Всемирного Банка и Международного валютного фонда для обеспечения ГКО, невозможность обеспечения обязательств по которым стала причиной дефолта 1998 года.

Представителем Браудера в России являлся юрист Сергей Магнитский, смерть которого в СИЗО в 2009 году стала поводом для принятия «акта Магнитского», подразумевающего санкции США и их сателлитов против России.

Россия неоднократно вносила Браудера в список Интерпола, однако преступник до сих пор находится на свободе.

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