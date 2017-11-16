В Литве просят ЕС принять общеевропейский «закон Магнитского»

Вильнюс, , 17:18 — REGNUM Парламент Литвы принял так называемый «Закон Магнитского», однако список россиян, которым запрещён въезд в Литву — не раскрывается, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 ноября.

К этому списку персон нон грата предлагается добавить ещё один список фамилий. Староста парламентской фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис зарегистрировал резолюцию, в которой предлагается, согласно сегодня принятым в Сейме поправкам к закону о правовом положении иностранцев, инициированным консерваторами, внести 44 человека в список иностранцев, которым на упомянутой основе был бы запрещен въезд в Литву.

«То, что Сейм поддержал «закон Магнитского», говорит о том, что мы, демократическое государство, понимаем, что мы несем отнесенность за то, чтобы нарушители прав человека, защищаемые коррумпированной властью, не остались безнаказанными. За такими преступлениями, как мучительная смерть Сергея Магнитского в тюрьме, стоят конкретные люди, и их имена должны быть названы. С помощью этой резолюции я стремлюсь, чтобы в отношении 44 человек, которые внесены в американский «список Магнитского», были применены санкции, установленные в литовском «законе Магнитского», — сказал Ландсбергис.

В резолюции подчеркивается, что принятые Сеймом поправки к закону о правом положении иностранцев — это «важный шаг, гарантирующий, что на территорию Литвы будет запрещен въезд лицам, совершившим крупномасштабные преступления в сферах прав человека, коррупции и отмывания денег, и способствующий укреплению национальной безопасности Литвы».

Но между тем подчеркивается, что «этот процесс будет завершен, только когда будут приняты правовые акты, согласно которым такие лица не смогут приобретать в Литве имущество или хранить здесь деньги, добытые преступным путем».

Ландсбергис надеется, что министры внутренних и иностранных дел, которые несут ответственность за реализацию установок закона о правовом положении иностранцев в Литве, немедленно предпримут действия, необходимые для их реализации, и инициируют соответствующие консультации со странами, принявшими правовые «акты Магнитского». Он также призывает правительство в ближайшее время представить Сейму предложения соответствующих правовых актов.

Кроме того Сейму предлагается с этой резолюцией обратиться в национальные парламенты других стран ЕС и НАТО, призывая их принять аналогичные правовые акты. Правительству Литвы предлагается поднять этот вопрос в соответствующих форматах Совета ЕС. Ландсбергис призывает верховного представителя ЕС Федерику Могерини, Еврокомиссию и Совет Европы «вслушаться в призывы Европарламента принять санкции Магнитского на уровне ЕС» и в ближайшее время начать всесторонние дискуссии относительно соответствующего правового акта ЕС.

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