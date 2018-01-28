Многие знают крылатое выражение: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Смысл его заключается в том, что нередко при попытке решения гуманных задач по недальновидности или по недосмотру последствия таких намерений приводят к обратным, то есть негативным результатам. Увы, примеров можно привести немало.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

В Государственную думу России вновь внесён законопроект о легализации так называемых «беби-боксов» — автоматических ящиков для анонимного оставления в них новорождённых детей. Цели, которые заявляют авторы проекта закона, безусловно, благие.

«С целью обеспечения единства правового пространства на всей территории РФ по формированию единой государственной политики в сфере реализации права на жизнь и охрану здоровья новорожденного ребенка законопроектом предлагается закрепить на уровне федерального законодательства право субъектов Российской Федерации определять необходимость создания специализированных мест для анонимного оставления новорожденного ребенка, а также источники и объем финансирования», — говорится в законопроекте.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

То есть, по мнению его авторов, депутатов Госдумы от «Единой России» Оксаны Пушкиной и Ирины Родниной, наличие подобных устройств якобы станет дополнительным инструментом в обеспечении права на жизнь и здоровье новорождённому ребёнку.

Подобный проект закона вносится на рассмотрение Госдумы не первый раз. Всякий раз он получал отрицательные отзывы профильных комитетов и отклонялся депутатами уже в первом чтении. Да и этот законопроект ранее отправлялся на доработку. В изначальном варианте, который был внесён в марте 2017 года, решение об установке ящиков для подкидывания детей должны принимать регионы, а требования к местам для анонимного оставления ребенка и порядок их эксплуатации будут устанавливаться Минздравом РФ. Однако Минздрав, официально не поддерживающий внедрение «беби-боксов», и на этот раз выступил против инициативы. В итоге «доработанный» проект закона отдаёт все процедуры по легализации и установки ящиков для детей на уровень регионов. То есть и ответственность за всё то, что будет происходить с этими ящиками, также будут нести региональные власти. А происходить в этих ящиках может всё что угодно, кроме обеспечения прав ребёнка на жизнь и здоровье.

Тезис о том, что «беби-бокс» якобы является «окном жизни» и «спасает жизни» детей, уже давно не выдерживает никакой критики, хотя до сих пор сторонники внедрения таких ящиков повторяют его, совершенно не реагируя на доводы. Хотя стоило бы задуматься, так как во Франции отказались от этого проекта именно потому, что «беби-боксы» не спасают детей, а психологи и криминалисты не раз убедительно доказали, что мать-убийца никогда не понесёт ребёнка в «беби-бокс», даже если ящик будет вмонтирован в стену у подъезда её дома. В такое устройство детей подбрасывают мамы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И это уже доказывает практика применения таких ящиков в России. Большинство попавших в «беби-боксы» детей подброшены одетыми, ухоженными, с набором продуктов и даже с записками, в которых указано имя. Очевидно, что матери не собирались убивать своих детей, причём часть из них, одумавшись, возвращались уже на следующий день, чтобы забрать ребёнка в семью.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

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Так вот вместо того, чтобы писать и принимать законы о социальной поддержке таких женщин, депутаты от «Единой России» разработали законопроект о «беби-боксах». Причём эти ящики имеют «второе дно». Впервые об этом стало известно после исследования проведённого в Германии. Выяснилось, что ответственные организации не смогли дать информацию о судьбе каждого пятого ребёнка, подброшенного в «беби-боксы» этой страны!

То есть данные устройства, называемые лоббистами «окнами жизни», могут стать самыми настоящими окнами для криминала. Нам известны случаи, когда, подкупая ответственных чиновников, российских детей-сирот вывозили за рубеж. Тотальная установка «беби-боксов» в России создаст инфраструктуру для такого криминала, ибо если удаётся вывозить здоровых детей как «инвалидов», то в данном случае будут созданы все условия для формирования рынка неучтённых детей. Если в случае отказа от ребёнка в больнице, который тоже можно сделать анонимно, свидетелями этого станут многие люди, то ребёнок из «беби-бокса» попадает в руки одного человека и зависит от их чистоплотности (в переносном смысле).

Второй аспект заключается в том, что почему-то по умолчанию считается, что в такие ящики детей подкидывают мамы. Хотя уже в России были зафиксированы случаи, когда детей подкидывали бабушка ребёнка и неизвестный мужчина. То есть данный ящик может стать не только поставщиком детей для криминала, но и «отмывать» преступления, связанные с детьми. Мы должны понять раз и навсегда, что при условии анонимности мы никогда не знаем, кем подброшен ребёнок, что с его мамой и каковы обстоятельства его появления на свет.

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Ещё одна опасность заключается в том, что так называемое «окно жизни» может стать самым реальным окном смерти. Дело в том, что «беби-бокс», — устройство автоматическое и, как и всякий механизм, имеет неотъемлемое свойство выходить из строя. Так, поломка сигнализации «беби-бокса» во Львове стоила жизни подброшенной туда девочке. Это произошло в январе 2014 года, и тогда ребёнок просто замёрз. В итоге во Львове отказались от использования ящика-убийцы.

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В 2017 году аналогичный случай произошёл и в России. В Краснодарском крае был подброшен ребёнок. По официальной версии — в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. После этого правоохранительные органы начали разыскивать мать, которой как бы гарантирована анонимность. Настораживает в этой истории то, что инцидент произошёл 21 февраля, а информация о нём появилась на официальных сайтах только 25 февраля.

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В общем, минусов у таких устройств хоть отбавляй. Включая то, что в них можно подкидывать всё что угодно. А гарантированная анонимность может сделать их удобными для преступников, замысливших общественно опасные деяния (ящики-то предлагают ставить в больницах, причём при родовых отделениях). Одно это вступает в противоречие с законодательством об общественной безопасности, как, впрочем, и с другими законами Российской Федерации, вплоть до Конституции.

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И вот теперь депутатам предлагают рассмотреть законопроект о легализации анонимных устройств для оставления ребёнка. Причём всю ответственность («беби-боксы» будут стимулировать коррупцию, могут стать причиной смерти ребёнка или угрозой теракта) предлагается возложить на регионы. Готовы ли региональные депутаты и чиновники исполнительной власти взять её на себя? И вообще, корректно ли принимать законопроект, вступающий в конфликт с другими важными законами России? Необходимо без эмоций и вдумчиво дать ответы на эти вопросы.

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