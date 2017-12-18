За последние годы выросло количество вредных выбросов с московского нефтеперерабатывающего завода, считает эколог, экс-член Общественной палаты РФ Александр Закондырин. Об этом, подчеркнув свою стопроцентную уверенность, он заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря, рассуждая о результатах экологической политики Сергея Собянина на посту московского градоначальника.

Mnpz.gazprom-neft.ru Московский нефтеперерабатывающий завод

Успехи Собянина на ниве улучшения столичного здравоохранения или отладки ливневой канализации оказались более чем сомнительны. Не лучше обстоит дело с дорогами, на которых в результате сужения проезжей части постоянно возникают пробки. Плитка на тротуарах, уложенная летом трудовыми мигрантами (численность которых кое-кто, кстати, обещал сократить), уже к зиме стала приходить в негодность.

Теперь настало время поговорить о том, что сделано в сфере охраны окружающей среды. По мнению Закондырина, сделать это непросто, поскольку в столице перестала должным образом функционировать система экомониторинга. Иными словами, чиновники не могут ясно сказать, что происходит с московской экологией. Самый яркий тому пример — недавняя вонь, заполнившая улицы. Ответственные лица очень долго заявляли, что не могут понять, в чём дело, несмотря на выезды их экспертов в особо пахнущие места и взятие проб воздуха. В конце концов во всем обвинили уже закрытый полигон «Кучино», проигнорировав возражения насчет направления ветра, который в принципе не смог бы принести в столицу зловоние с этой свалки. Тем более его бы не хватило на то, чтобы пропах огромный город. Увы, других объяснений от властей не последовало, хотя эксперты в числе прочего призвали присмотреться к работе московского НПЗ в Капотне.

Любопытно, но если поднять публикации накануне прошлых выборов мэра Москвы (в 2013 году), можно обнаружить, что по поводу этого НПЗ со стороны симпатизирующих Собянину СМИ звучали самые оптимистические посулы. Да и сам мэр не брезговал обещаниями, рассуждая об уже вот-вот почти наступившем будущем, когда НПЗ в Капотне начнёт выбрасывать всё меньше и меньше вредных веществ в городскую атмосферу. В 2013 году одна из таких публикаций, содержавшая ряд природоохранных обещаний Собянина, вообще вышла под заголовком «Капотня перестанет коптить небо к 2015 году».

Названный год в самом деле принес москвичам много нового. Так, к примеру, 23 сентября 2015 года появилась информация, что значительная часть территории, примыкающей к Чагинской улице, оказалась пропитана нефтью и нефтепродуктами, которые образовали под московским НПЗ огромную нефтяную линзу. Журналисты установили, что из-за этого даже загоралась Москва-река и гибли люди, а когда 13 сентября над территорией МНПЗ поднялся столб дыма, сотрудников МЧС не пустили на территорию предприятия. Нечего сказать, образцовое выполнение обещаний по поводу улучшения экологии.

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Mnpz.gazprom-neft.ru Московский нефтеперерабатывающий завод

Спустя несколько месяцев, 25 февраля 2016 года, жители районов Капотня и Люблино вновь пожаловались на запах сероводорода. По данным ГПБУ «Мосэкомониторинг», в ночь на 25 февраля в Капотне и Люблине было зафиксировано превышение предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода. Она превысила норму в 1,1−1,5 раза. Кстати, 13 мая 2015 года концентрация сероводорода превысила норму в три раза в районе Выхино-Жулебино и на станции Люблино.

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На этом страдания москвичей не закончились. В ночь на 29 марта 2016 года специалисты снова отметили рост показателей загрязнения. По их данным, на юго-востоке Москвы показатели нормы содержания сероводорода в воздухе были превышены в три раза.

В частности, в районах Капотня и Выхино-Жулебино показатель нормы был превышен в 2,71 и 2,51 раза соответственно.

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Mnpz.gazprom-neft.ru Московский нефтеперерабатывающий завод

1 сентября 2017 года история повторилась, и эксперты опять зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций сероводорода и оксида азота в воздухе. Например, в Косино-Ухтомском районе концентрация сероводорода превысила предельно допустимую норму в четыре раза.

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За несколько дней до этого, 28 августа, в Капотне норма допустимого уровня вредных веществ выросла в 1,34 раза.

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Отметим, что весной 2017 года в отношении Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) Росприроднадзором и вовсе было возбуждено административное дело по факту загрязнения воздуха в районе Капотня.

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Mnpz.gazprom-neft.ru МНПЗ

Кажется, что приведенных данных достаточно для того, чтобы мэрия, во-первых, перестала давать обещания, которые очевидно не может выполнить, и во-вторых, приняла в отношении проблемного НПЗ соответствующие меры.

«Коллеги из правительства Москвы, а конкретно начальник департамента природопользования господин Кульбачевский взял и выступил с инициативой вернуть НВОС (плата за вред, нанесенный окружающей среде, — прим. ИА REGNUM ) московскому НПЗ, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Закондырин. — Якобы никакого вреда это предприятие окружающей среде не наносит».

Речь идёт о сумме в районе одного млрд рублей. При этом, по словам Закондырина, чиновники профильных департаментов (финансов или экономики) под соответствующим документом своих подписей не поставили. Кроме автографа самого Кульбачевского, как напомнил Закондырин, там стоит лишь подпись мэра Москвы — Сергея Собянина.

«Чем занимается московский НПЗ? — объяснил эколог. — Они сделали систему оповещения. Вывешивают на информационных стендах сведения о выбросах ПДК. Иными словами, предприятие следит само за собой. Но это же ненормально! Как мы можем основываться на информации, которую предоставляет завод-загрязнитель? Это же глупость какая-то. Они (МНПЗ — прим. ИА REGNUM ) водят по своему предприятию экскурсии, но тоже довольно-таки странные: приглашают депутатов московской городской думы, каких-то прикормленных общественников, которые потом скажут, что всё здорово».

Mnpz.gazprom-neft.ru МНПЗ

При этом Закондырин пояснил, что на НПЗ установлено новое оборудование, которое работает с превышением допустимых объёмов, хотя необходимых защитных мероприятий в связи с этим не проводится. По мнению эколога, если бы на этом предприятии прошла нормальная и, самое главное, внезапная проверка, то вполне вероятно, что были бы выявлены факты совершенно ненормативного наращивания объёмов работы и несоблюдения технологий.

«Сто процентов — количество вредных выбросов там увеличилось, так как выросли объёмы работы предприятия», — подчеркнул Закондырин.

Увы, столичные чиновники, как считает эколог, не настроены на плодотворное сотрудничество с населением. По его словам, они реагируют двумя общеизвестными приёмами — либо тотальным молчанием, либо пустыми отписками в стиле «всё хорошо, всё в порядке, не переживайте».

mermyhh Свалка

С экспертом трудно не согласиться, если вспомнить историю с мусорным полигоном «Малинки». Городские власти с завидным упорством не замечали всё возраставшего возмущения общественности, а присылаемые ими чинуши (например, на круглые столы в Общественную палату), оказывались не в состоянии ответить на самые примитивные вопросы, отделываясь от активистов формулой: «За это отвечаю не я, а ведомство N». Пока скандал не выплеснулся на страницы федеральных изданий и не зазвучали обвинения в том, что Собянин сознательно саботирует предстоящие президентские выборы, дело не сдвигалось с мертвой точки.

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"Малинки» законсервировали по решению Собянина, — напомнил Закондырин. — Правда, непонятно, зачем к ним перед этим присоединили ещё 60 гектаров. Потратили деньги на создание нового полигона, а теперь говорят, что мы это будем консервировать. Непонятно, на какой период времени. Было бы честнее со стороны коллег из правительства города признаться, что им некуда возить мусор».

Не исключено, что консервация продлится до выборов мэра, после которых удары по экологии продолжат наносить с утроенной силой. Москвичам стоит помнить об этом, когда они придут на избирательные участки выбирать нового столичного градоначальника.