* ИГИЛ — запрещённая в России организация

«Террористы будут все активнее использовать радикалов «на местах» для организации терактов, а не призывать их уезжать за границу. Такие призывы уже публикуются», — сказал директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Андрей Казанцев в интервью ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Мировой опыт показывает, что нет какой-то одной причины для радикализации. Если мы проанализируем пропаганду ДАИШ (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), то увидим, что они выделяют целый ряд разнообразных социальных групп и по-разному с ними общаются.

Если брать основные моменты в пропаганде, то это возмущение людей коррупцией и социальной несправедливостью в их странах, отсутствие у молодежи, да и не только, каких-то реальных социальных лифтов, перспектив в жизни.

Афганская молодеж

К сожалению, во многих постсоветских странах это печальная реальность, и на этом пропаганда ДАИШ (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) успешно играет.

Вообще, ведь русский язык для ДАИШ (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) — третий по степени использования после арабского и английского. Соответственно, постсоветское пространство для них — одна из приоритетных зон вербовки.

Президент России Владимир Путин говорил, что, по данным российских спецслужб, всего на постсоветском пространстве завербовано для войны на Ближнем Востоке порядка 5−7 тыс. человек. С этой оценкой примерно совпадают данные американской «Суфан групп», опубликованные в 2017 году.

Среди примеров борьбы с пропагандой исламского радикализма есть образцы явных «перегибов», например, связанные с Таджикистаном. Это, наоборот, может вызвать возмущение и стать стимулом для радикализации определенной группы людей. Так что к борьбе с религиозной радикализацией надо подходить очень осторожно.

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Спецслужбы, в принципе, не могут решить задачу предотвращения радикализации. Они могут предотвратить теракт, уничтожить какие-то запрещенные организации или их филиалы. А что они могут сделать с одинокими молодыми людьми или их группами, которые читают материалы ДАИШ (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) где-нибудь в интернете? Пока те себя не проявят каким-то делом, они вообще незаметны. А когда проявят — будет уже поздно. Так что это задача — очень комплексная.

Liveinternet.ru Террористы

К сожалению, процессы радикализации и вербовки террористов продолжатся не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Более того, ДАИШ (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) будет все активнее использовать радикалов «на местах» для организации терактов, а не призывать их уезжать за границу. Такие призывы уже публикуются.

Тем более что уже и некуда особо ехать. Ведь территории в Ираке и Сирии почти все потеряны для ДАИШ (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Проблему с вербовкой мигрантов не решили до конца еще ни в одной стране мира. Например, не решена она во Франции, там она даже острее, чем в России.

Поэтому среднеазиатских трудовых мигрантов вербуют там, куда они едут. Примерно 90% едет в Россию, около 10% — в Казахстан. Вербовка есть и в Турции, и в других странах. Даже в США был недавно теракт, совершенный выходцем из Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Тут все зависит от страны. Если брать Среднюю Азию, то Киргизия максимально транспарентна в плане доступа исследователей и журналистов к материалам, связанным с религиозным экстремизмом. Туркмения максимально закрыта. Там, согласно официальной точке зрения, вообще нет угрозы. Все остальные страны располагаются между ними.

Далее в своем вопросе вы описали один из типов «игр», которые ведутся разными бюрократическими структурами и даже странами вокруг терроризма и радикализации. Одни угрозу преувеличивают, чтобы получать международную помощь или обосновывать какие-то свои действия, например, против определенных меньшинств, социальных групп, или проводить какие-то репрессии. Другие преуменьшают в пропагандистских целях, чтобы говорить, что у них все замечательно.

Но это очень сложные процессы, даже в одной стране могут быть сразу два типа игр у разных структур. Это как «быки» и «медведи» на бирже: одни заинтересованы в росте цен, другие — в падении. Одни — в раздувании масштаба угрозы, другие — в ее замалчивании.

Что касается степени угрозы, то, как правило, для себя власти среднеазиатских стран ее понимают. Инстинкт самосохранения-то у них есть, а радикальный исламизм — это не то, с чем можно поиграть и бросить. Но не всегда открыто об этом говорят, тут уже начинаются разные игры, которые я описал выше.

ИА REGNUM: Как повлияет на текущую стратегию борьбы с терроризмом решение России о выводе войск из Сирии?

ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) потеряло основные свои зоны контроля в Сирии. Далее оно, видимо, перейдет к партизанской войне. Но масштаб проблемы уже будет не тот, государства-то у них уже нет. Те мощные авиационные средства, которые применялись Россией против ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), будут бесполезны против партизан, вот их и выводят. Я понимаю это решение так.

Для постсоветских стран сейчас одна из проблем — это просачивание ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Афганистан.

Афганистан. Переговоры

Это один из процессов территориальной миграции ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), там много направлений, Афганистан, а точнее — «Исламское государство Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) — одно из них.

Возможно, в перспективе, да. На это, в частности, указывает такой формат, как консультации Китая, Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Но, в принципе, пока у Китая нет желания брать на себя решение проблем безопасности в Средней Азии. Он охотно предоставляет эту роль России, которая традиционно этим занимается.