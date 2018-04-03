Новый генеральный директор назначен в АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК). Им стал Хасан Тимижев, пришедший на работу в компанию в 2015 году из правительства Кабардино-Балкарии, где он занимал пост заместителя министра экономического развития. Вчера, 11 декабря, его кандидатуру одобрили на заседании совета директоров КСК, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

На вчерашнем заседании было также сформировано правление акционерного общества. Ранее, 22 ноября, на внеочередном общем собрании акционеров был избран новый Совет директоров общества. Вчера избрали его председателя. Им стал первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Совет директоров в соответствии с уставом осуществляет общее руководство деятельностью компании.

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Стоит отметить, что Байсултанов является также председателем совета директоров еще одной компании — «Корпорации развития Северного Кавказа». Сосредоточение в одних руках функций контроля над двумя такими крупными компаниями, видимо, не случайно. Обе переданы в 2017 году в ведение Министерства по делам Северного Кавказа. Деятельность и той, и другой не раз подвергалась критике и проверкам со стороны Счетной палаты и правоохранительных органов. На днях генеральная прокуратура направила министру по делам СКФО Льву Кузнецову и гендиректору КРСК Сергею Харитонову представление о выявленных нарушениях в деятельности компании.

Ncrc.ru Горнолыжный сезон на ВТРК «Архыз»

Новый председатель Совета директоров выразил уверенность в том, что проект Северо-Кавказского туристического кластера будет успешно развиваться благодаря эффективной системе управления при помощи компетентных федеральных органов власти. Байсултанов также сразу обозначил задачу перед членами правления — на максимально высоком уровне провести зимний сезон на курортах «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, а также запустить в эксплуатацию курорт «Ведучи» в Чечне.

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Напомним, первым руководителем компании был Ахмет Билялов, которого обвинили в злоупотреблениях полномочиями. По данным следственного комитета, при его правлении было похищено из бюджета более 275 млн рублей. Кроме того, в период проведения летних Олимпийских игр на проживание Билалова в гостинице в Лондоне было потрачено более 2 млн рублей, а на транспортные расходы ушло более 800 тыс. рублей. При этом из отчетных документов следовало, что одновременно в этот же период оплачено его проживание в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ессентуках.

После Билялова, сбежавшего от правосудия за границу, руководителями КСК в разное время были Алексей Невский, Алек­сей Са­ди­ков, Сергей Верещагин, Андрей Резников, Олег Горчев.

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Последние два скоропостижно умерли в 2017 году. Первого сентября 40-летний Горчев был найден мертвым на полу в ванной комнате в апартаментах элитного жилого комплекса «Москва-Сити». Медики поставили диагноз «острая сердечная недостаточность», а следователи заявили, что на теле погибшего не было следов насильственной смерти. Однако в СМИ муссировались различные версии его гибели, в том числе от удара тупым предметом, так как на голове Горчева была обнаружена гематома, а также от отравления, так как за несколько дней до смерти он жаловался отцу на боли в животе и говорил о приеме лекарств.

Prielbrusie-ski.ru Горнолыжный курорт «Эльбрус»

За месяц до смерти Горчева появилось сообщение о гибели председателя совета директоров «Курортов Северного Кавказа», заместителя министра по делам Северного Кавказа Андрея Резникова. Он умер в возрасте 48 лет, согласно официальным сообщениям, от онкологии.

Однако СМИ и тут усмотрели странные совпадения — гибель обоих топ-менеджеров КСК произошла после резкой критики работы акционерного общества спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она заявила, что и прокуратура, и Счетная палата выявили значительные финансовые нарушения в деятельности «Курортов Северного Кавказа». По словам Матвиенко, непомерно высокие заработные платы сотрудников компании не вяжутся с низкими результатами работы.

«Вместо того чтобы привлекать на федеральные средства дополнительные инвестиционные средства, просто зарабатывают, размещая «государевы» деньги на депозитах. 2,5 миллиарда рублей было потеряно от размещения средств в сомнительной финансовой структуре», — уличила КСК спикер Совфеда, высказав сомнение в том, что «такая промежуточная прокладка» нужна для развития Кавказа.

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Напомним, ОАО «Курорты Северного Кавказа» было создано в 2010 году. На компанию были возложены, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, функции по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Уставный капитал акционерного общества составлял более 15 млрд рублей. На 96% он был сформирован за счет средств федерального бюджета.

Ski.ru Горнолыжный курорт «Ведучи»

29 сентября 2017 года АО «Курорты Северного Кавказа» вместе с еще одной крупной компанией, занимающейся реализацией проектов в СКФО, — АО «Корпорация развития Северного Кавказа», были переданы в ведение Министерства по делам Северного Кавказа. Как отметил тогда первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, их работа будет «переформатирована с учетом новых реалий».

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Точки приложения сил КСК — это пять особых экономических зон на территории Северо-Кавказского федерального округа. Наиболее активно развиваются три из них — курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне. С 2020 года должны быть активизированы работы на курортах «Матлас» в Дагестане и «Армхи» в Ингушетии.

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Эксперты предрекали, что в ближайшее время в акционерном обществе начнутся очередные перестановки, перетряски, чудеса кадровой политики. Похоже, что их прогнозы сбываются. Хотелось бы лишь одного, чтобы с приходом каждого нового руководителя «Курортов Северного Кавказа» не менялся так радикально уже не раз спланированный и расписанный детально план по созданию туристической мекки на российском Кавказе.