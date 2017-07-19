Матвиенко: «Корпорация развития Северного Кавказа» — лишнее звено?

Москва, , 16:43 — REGNUM Эффективность деятельности АО «Корпорация развития Северного Кавказа» поставила под сомнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предложила оценить результаты работы акционерного общества и подумать о возможном его упразднении. Об этом глава Совфеда заявила на состоявшемся сегодня, 19 июля, заседании верхней палаты парламента РФ, на котором был заслушан министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

По мнению спикера, компании выделяются значительные денежные средства, а она в свою очередь не пытается привлекать на них инвестиции, а вкладывает их в депозиты в банках и зарабатывает на этом. Причем зарплатный фонд организации явно преувеличен. Только на зарплату директору ежемесячно уходит около 1 млн рублей.

«Если посмотреть цифры, то государство достаточно много выделило средств на эту структуру. Средняя численность работающих там составляет более 200 человек. Средняя зарплата в 2016 году составила 280 тыс. рублей, а директора — более 1 млн рублей. Основные доходы были в основном от размещения свободных средств на депозитах в кредитных организациях. И только 2 млрд рублей — от операционной деятельности», — привела данные Матвиенко.

По мнению спикера, вместо того, чтоб инвестировать, привлекать на выделяемые компании средства дополнительные инвестиции, акционерное общество «просто зарабатывает, размещая «государевы деньги» на депозитах». При этом, как отметила Матвиенко, «2,5 млрд рублей было потеряно от размещения средств в сомнительной финансовой структуре».

«В этой связи у меня к вам вопрос. Как вы оцениваете эффективность работы «КРСК»? Нужна ли такая промежуточная прокладка? Может быть, было бы целесообразно под руководством Минкавказа распределять эти средства для регионов, а регионы могли бы привлекать инвесторов?» — предложила главе Минкавказа Валентина Матвиенко.

Выступая в защиту «Корпорации развития Северного Кавказа», Лев Кузнецов высказал сомнения в корректности цифр расходов компании, которые привела спикер. По его данным, согласно штатному расписанию в акционерном обществе трудятся не более 50 человек, средний уровень заработной платы которых составляет 120 тыс. рублей, а с учетом премиальных — около 200 тыс. рублей.

Что касается размещения денег на депозитах, то и это — неверная информация, отметил Кузнецов. Все деньги АО «КРСК», по его словам, находятся на казначейских счетах. До настоящего времени организация была дочерней структурой ВЭБ, и только в начале июня, по настоянию Минкаказа, было принято решение, чтобы «КРСК» перешла в госсобственность.

Председатель Совета Федерации опровергла возможность недостоверности сведений по расходам на обеспечение деятельности корпорации. По словам Матвиенко, официальная статистическая справка, из которой она привела цифры по зарплатам, была подготовлена Минэкономразвития РФ. И в ней сказано, что только на содержание «КРСК» в 2015 году было потрачено 1,600 млрд рублей, а в 2016 году — 1,300 млрд рублей.

«Если бы эти деньги отдали регионам, мы бы и водоводы починили и еще кое-что сделали. Поэтому речь идет об эффективности тех многочисленных структур, которые созданы. Нужно провести тщательный анализ и, если Вы как министр считаете, что они должны быть, значит нужно усилить контроль за их деятельностью. Сокращать издержки, сокращать ненужные расходы, экономить средства и работать на результат», — подытожила Матвиенко.

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Напомним, АО «Корпорация развития Северного Кавказа» создано в 2010 году с целью развития инвестиционной среды Северо-Кавказского федерального округа и стимулирования экономического развития его субъектов. Учредителем акционерного общества стал Внешэкономбанк, которому принадлежали 100% акций. Предполагалось, что компания будет привлекать инвесторов и участвовать в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории СКФО.

В планах компании до 2020 года увеличить инвестиции в регион почти в 10 раз — до 58 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра по делам Северного Кавказа, председатель совета директоров «КРСК» Одес Байсултанов. Эти деньги будут вложены в создание медицинского кластера в Карачаево-Черкесии и в другие новые и уже существующие инвестиционные проекты в субъектах СКФО.