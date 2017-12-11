Работа по формированию инвестиционно-привлекательной среды в Северо-Кавказском федеральном округе, которую вели «Корпорация по развитию Северного Кавказа» (АО «КРСК») и Министерство по делам СКФО, признана провальной.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

По результатам проверки прокуратуры заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук внес представление министру РФ по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову и гендиректору АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Сергею Харитонову. Прокуратура также обвинила в отсутствии должного контроля совет директоров корпорации, который с 2015 года возглавлял Одес Байсултанов — первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа.

Результаты деятельности КРСК за семь лет, как установила прокуратура, — плачевны. Работа акционеров не принесла ожидаемых успехов — целевых показателей достичь не удалось, констатировали в надзорном ведомстве.

Только факты

Цифры, которые приводит прокуратура, не только удивляют и обескураживают, они заставляют задуматься о том, как так получилось, что работа корпорации по развитию СКФО, о которой так много и громко заявляло ее руководство, оказалась на самом деле мыльным пузырем.

«Число профинансированных проектов составило 7 вместо 40, сумма привлеченных частных инвестиций 6 млрд рублей вместо 35 млрд рублей, количество созданных рабочих мест — 600 вместо 15 тысяч», — сообщила генпрокуратура.

То есть, выходит, что финансовая помощь, которая была оказана за семь лет различным проектам, была в шесть раз меньше запланированной. И во столько же раз меньше захотели вложить своих средств в проекты, реализуемые на Северном Кавказе, частные инвесторы. А число созданных рабочих мест оказалось в 25 раз меньше запланированного.

Чего стоит лишь констатация прокуратурой того факта, что «в течение последних пяти лет, из них три года под управлением Минкавказа России, корпорация не реализовала ни одного нового проекта».

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Миллиарды государственных рублей — и в итоге по всему Северному Кавказу — 600 рабочих мест. А ведь сама корпорация была создана как раз для того, чтобы привлекать инвесторов в регион, который в России является одним из самых отстающих в экономическом плане и по уровню жизни проживающих здесь людей. «КРСК» должна была реализовывать масштабные проекты и выводить округ из депрессивного состояния.

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Вот итог последнего исследования уровня доходов граждан России. Практически все субъекты Северного Кавказа оказались на последних местах рейтинга по уровню средних зарплат. Печальное первенство досталось Дагестану, жители которого получают меньше всех в России — 13,6 тыс. рублей. А доля работников, зарплата которых составляет менее 10 тыс. рублей, превышает в этой республике 35%. Неудивительно видеть такие цифры — там, где нет работы, люди соглашаются на любую зарплату, чтобы прокормить свои семьи.

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«А где же те 14 400 несозданных рабочих мест?» — хочется спросить представителей Корпорации развития СКФО. Ответа нет. Пока нет. Но хочется надеяться, что правоохранительные органы не ограничатся констатацией фактов о том, что должно было быть сделано, но не сделано, а всё-таки найдут и предоставят миру виновных в этом.

Жители региона откровенно говорят о том, что уже не верят в провозглашаемые лозунги то одним ведомством, то другим, создаваемым на Кавказе для улучшения социально-экономической ситуации. Не ожидая чуда, многие жители СКФО переезжают в регионы, где власти заботятся о создании реальных, а не бумажных рабочих мест.

Кто ответит за убытки

Еще факты. Признаны убыточными три проекта (какие конкретно, прокуратура не указывает — ИА REGNUM ), в которые «КРСК» вложила 3 млрд 369 млн рублей. Не ведется строительство в течение вот уже более трех лет многофункционального выставочного комплекса в Кавказских Минеральных Водах. По данному факту возбуждено уголовное дело, фигурантом которого является бывший генеральный директор общества. Как полагает следствие, по его вине превышение стоимости выполненных на этом объекте работ и иные необоснованные выплаты составили 2,4 млрд рублей.

Не используются корпорацией, как установила прокуратура, более 2,07 млрд рублей, полученных еще в 2016 году в качестве субсидии на создание инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод.

Убытки росли — и зарплаты росли

Между тем, несмотря на материальные потери, суммы которых с каждым годом существования «КРСК» росли, сами акционеры жили неплохо, судя по тому, что отказывать себе в увеличении зарплаты они не привыкли. Так, суммы, которые они направляли на оплату своего труда, приносящего между тем стране значительные убытки, с 2016 года выросли на 37%. Еще больше было потрачено на командировки — затраты по этому направлению увеличились за неполные два года на 174%.

Нарушения, выявленные прокуратурой, касались также необоснованного завышения расходов корпорации на сумму 7,4 млн рублей, что было экономически не оправдано, но направлено на получение дохода, а также сопровождалось нарушениями требований налогового законодательства. Получается, не хуже, чем в известном фильме — «три порции шашлыка выбросила в пропасть». Пусть обман — но ведь выгодно же!

Без вины виноватые?

Казалось бы, факты. Не поспоришь. Отвечать за убытки, в которых обвинили государственную корпорацию, придется. Однако в Минкавказе поспешили отказаться от ответственности за всё, в чём уличили АО «КРСК». Так, в комментарии, который дало ведомство ТАСС по случаю полученного представления Генпрокуратуры, говорится, что министерство стало акционером АО «КРСК» только в сентябре 2017 года. А цифры, демонстрирующие неэффективную работу компании, «сформировались до передачи акций и до создания Минкавказа России, во время руководства предыдущего менеджмента, подвергнутого в настоящий момент судебным разбирательствам».

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По словам представителей министерства, последние три года «Корпорация по развитию Северного Кавказа» якобы работала над выходом из неэффективных проектов и возвращением вложенных государственных инвестиций. При этом, как сообщили ТАСС в Минкавказе, это «было сделано без ущерба для государства и даже с фиксацией прибыли».

Тем не менее факты, выявленные прокуратурой, требуют установления виновных и наказания. Миллиардные убытки, неэффективные проекты, неисполнение своих целей и задач, более 14 тысяч несозданных рабочих мест — кто за это понесет ответственность?

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Еще одно слабое звено

В связи с таким вниманием правоохранителей к одному из крупнейших акционерных обществ, которое должно было вывести из кризиса экономику Северного Кавказа, стоит напомнить, что летом 2017 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла жесткой критике деятельность еще одной компании — «Курорты Северного Кавказа». Спикер усомнилась в эффективности ее деятельности, предложила оценить результаты работы акционерного общества и подумать о возможном его упразднении.

Kremlin.ru Валентина Матвиенко

Матвиенко привела факты, которые позволяют ей делать такие заявления. Так, по ее словам, было потеряно 2,5 млрд рублей при размещении АО «КСК» денежных средств «в сомнительной финансовой структуре». Вместо того чтобы инвестировать, привлекать на выделяемые компании немалые средства из госбюджета дополнительные инвестиции, акционерное общество «просто зарабатывает, размещая «государевы деньги» на депозитах», отметила Матвиенко. По данным, предоставленным ей Минэкономразвития РФ, средняя зарплата в 2016 году у работников «КСК» составила 280 тыс. рублей, а у директора — более 1 млн рублей. Число сотрудников компании при этом превышает 200 человек.

Зная о размерах средней заработной платы на Северном Кавказе, стоит, наверное, порадоваться за сотрудников «Курортов Северного Кавказа». Однако стоит вспомнить о тех 14 400 несозданных рабочих местах и о том, что кто-то вовсе не может найти работу, как почти 29% жителей Ингушетии, 15% Карачаево-Черкесии или 9% Чечни, и для радости повода не остается.