Олимпийский скандал в России — гораздо больше, чем спорт и политика. Он высветил другие грани, проявив выпукло, масштабно и броско пропасть между чиновниками и народом, которые живут в разных мирах и реальностях. Затеянная Международным олимпийским комитетом неолимпийская борьба с Россией затронула в стране каждого, потому что спортом в той или иной степени интересуются все, а большинство — любит, так как это не только азарт, но и показатель внутренней силы спортсмена (а в его лице — и всей страны), пример преодоления себя и повод для гордости за Родину, что в период кризиса и антироссийского давления обретает особую значимость. Поэтому не удивительно, что ни резонансные политические события, ни новости из Сирии, Донбасса и с Украины не вызвали столь бурную реакцию, как отстранение России от участия в Олимпиаде: скандал стал лакмусовой бумагой, продемонстрировал, как далека власть от народа — цинично далека.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кастет

После решения МОК встал вопрос поступка, ответной реакции со стороны России. Президент Владимир Путин заявил, что власти России не будут «устраивать никакой блокады» и препятствовать участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане в личном качестве под нейтральным флагом.

«Мы вне всякого сомнения не будем устраивать никакой блокады и не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал глава государства.

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В МИДе РФ отметили, что «видим масштабную картину агрессивной кампании в отношении РФ по целому ряду направлений». Президент российского олимпийского комитета Александр Жуков заявил, что молодое поколение спортсменов не ответственно за нарушения, которые были допущены до них, поэтому не должны «чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной идентификации, без гимна, без флага». Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «нельзя у спортсмена отбирать Родину, его страну»:

«Флаг, гимн — это символы страны».

«И совершенно очевидно, это попытка закулисья Международного олимпийского комитета взять и отобрать у России победу в сочинской Олимпиаде, подвергнуть сомнению нашу победу. С этим мириться нельзя».

Kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

В регионах звучат другие мнения. И примечательным в данной ситуации является даже не разброс мнений, а раскол между теми, кто их выражает. Если аккумулировать в целом, то выходит, что спортсменам и чиновникам противостоит народ, за счёт которого они в общем-то существуют. Подавляющее большинство высокопоставленных бюрократов на местах выступают за участие спортсменов под нейтральным, белым флагом. Аргументируя, они, как правило, пытаются давить на жалость — мол, Олимпиада раз в жизни бывает, и к этим соревнованиям спортсмены готовятся всю жизнь. В ответ общественность напоминает, что регулярно проводятся международные соревнования, которые не хуже Олимпиады испытывают спортсмена на прочность. И призовые там также нехилые. И призывают быть честными, что и делают отдельные партфункционеры, откровенно и прямым текстом заявляющие, что «работает целая система», а Олимпиада — «в том числе их заработок».

В результате мы наблюдаем двойные стандарты. С одной стороны, федеральная власть и Госдума принимают решение о расширении использования государственной символики страны — в частности, герба России, который для «проявления патриотических чувств» можно будет размещать в том числе на одежде. С другой стороны, высокие чины на местах заявляют, что спортсменам «ехать надо» и выступать под белым (нейтральным) флагом, то есть без родного гимна, герба и флага — тех самых духовных скреп, о важности которых любят говорить те же самые чиновники.

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В самом спортивном сообществе господствует позиция, что участвовать надо, отводя «духовным скрепам» роль второго плана. Безусловно, можно понять спортсменов, которые жертвуют многим ради победы, чтобы на Родине гордились ими, а за её пределами — страной. И более всего заслуживают искреннего сочувствия и народной поддержки те атлеты, которые могут попасть на Олимпиаду только один раз — в силу возрастных особенностей или видов спорта.

Но общественность — против подобного унижения, считая это предательством, бесславием и пощёчиной. Социальные сети завалены подобными комментариями. Об этом говорят и опросы, в том числе проведённые ИА REGNUM. Напомним, две трети опрошенных ИА REGNUM считают, что спортсменам нельзя ехать на Игры, но целая треть полагает, что они могут выступить индивидуально, под нейтральным флагом. К примеру, жители считают, что можно было бы бойкотировать Олимпиаду-2018, не пуская туда ни спортсменов, ни болельщиков, отказавшись от трансляций; либо провести альтернативные Игры доброй воли в России с широким участием спортсменов всего мира — проверенный жест протеста и несогласия; горячие головы (а таких целая четверть) предлагают вовсе выйти из олимпийского движения, сосредоточившись на внутреннем развитии спорта.

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Об этом свидетельствуют и опросы, инициированные официальными структурами в регионах. К примеру, в твиттере минспорта Самарской области с 5 декабря идёт опрос среди пользователей на тему, «что делать» спортсменам. Наибольшее число респондентов (41%) считает, что каждый атлет должен сам для себя принять решение, участвовать «без российской символики и гимна» или нет. 36% выступают за «бойкот всей сборной РФ». Меньше всего оказалось тех, кто поддерживает выступление под нейтральным флагом (23%).

Из губернаторского корпуса в числе первых отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который стал восприниматься как выразитель мнения большинства и которого народ воспринимает как борца за справедливость. Он взял ответственность за свою республику и народ.

«У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом», — написал в своём телеграмм-канале Кадыров, подчеркнув, что тех чеченских спортсменов, которые «по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду», в Чечне будут «чествовать как победителей».

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После этого стали звучать призывы в адрес губернаторов поддержать Кадырова и последовать его примеру.

Ингушский лидер Юнус-Бек Евкуров выразил уверенность в том, что российские спортсмены примут верное решение о том, стоит ли принимать участие в Олимпийских играх на таких условиях:

«Честь и Родина превыше всего» — по-другому не было и не должно быть! Хочу сказать спортсменам: вы молодцы, на всех олимпиадах вы это доказывали, вас уважают и боятся, вы для нас Чемпионы! Под каким флагом и как выступать, определит ваше руководство».

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Но подавляющее большинство высокопоставленных персон в регионах выступают за выступление под белым флагом. Так, вологодский губернатор Олег Кушвинников в соцсетях заявил, что «без участия нашей страны в главных спортивных состязаниях четырехлетия игры будут нелегитимными, а завоеванные награды — не такими ценными»:

«Я убежден, что нашим спортсменам необходимо обязательно выступить на предстоящей Олимпиаде и своими победами доказать всему миру, что Россия — великая спортивная держава, а наше общество современное, конструктивное и открытое».

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Экс-губернатор Псковской области, ныне вице-спикер Совета Федерации РФ, и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак также считает, что российские спортсмены «обязательно должны выступить», «доказать, что мы лучшие». На что в Псковской области отреагировали негативно:

«Наши политики уже давно отступили… До каких пор наши правители будут позволять, чтобы их страну втаптывали в грязь! Руководители, не способные защитить страну, должны выйти вон!» — возмущаются читатели «Псковского агентства информации» в комментариях к новости.

«Какое участие? У нас что, гордости нет??!»

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Примечателен Приволжский федеральный округ, в который входят как национальные республики, так и области. В Поволжье, как и в целом в России, решение МОК стало «шоком и настоящим испытанием». Но ни один из засветившихся в прессе чиновников-комментаторов не заявил, что выступление без национального гимна, герба и флага — позор и предательство, большинство высказались за участие спортсменов.

Kremlin.ru Российский флаг на церемонии закрытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года

Первым и, к сожалению, единственным среди поволжских губернаторов публично отреагировал руководитель Татарии Рустам Минниханов. 6 декабря на заседании медиаклуба при полпредстве республики глава региона заявил, что «люди, которые виновны, не должны быть допущены». Он подчеркнул, что «мы живем в непростое время, есть те, кто не хочет, чтобы Россия была сильной», «все хотят, чтобы наша страна была послушной».

«В такой непростой ситуации мы все должны объединиться. Показать единение нашей российской нации. И оказать поддержку нашему будущему президенту страны», — заявил Рустам Минниханов.

Затем расширенный комментарий дал министр по делам молодежи и спорту Татарии Владимир Леонов, констатировав, что «в новейшей истории для всех нас это прецедентная ситуация». И «как в данном случае следует поступить», «мы поймём» «в ближайшие дни» — после проведения 12 декабря олимпийского собрания, где будут уточнены регламенты и критерии попадания российских спортсменов на Игры.

«Для спортсменов, тренеров, для всех людей, работающих в отрасли спорта и имеющих к нему отношение, олимпийский цикл — это большой путь, это стремление доказать всем, что ты лучший. Олимпийские игры — это та площадка, которая позволяет доказать в том числе и себе, что годы тренировок, годы неких стремлений были потрачены не зря. Конечно, требования, выдвинутые к российским спортсменам по итогам всех расследований, не самые приятные, но я думаю, что будет принято решение выступать под нейтральным флагом.

Могу сказать, что все татарстанские спортсмены, которые являются кандидатами на участие в Играх, сейчас продолжают подготовку и находятся в хорошей физической форме. Могу сказать, что со своей стороны мы окажем нашим ребятам всестороннюю поддержку во всем, в чем потребуется», — сказал, в частности, министр.

Чиновники республики признают, что решение Международного олимпийского комитета стало «шоком для всех любителей спорта».

При этом Татария предлагает симметричный ответ: от общественности звучат призывы к татарским атлетам выступать «под триколором Татарстана», а вообще «Татарстан должен предоставить всем выступающим олимпийцам свой флаг в качестве нейтрального».

Наиболее сдержанный комментарий дал министр физической культуры и спорта Ульяновской области Владимир Лазарев.

«Такое политическое решение сводит на нет все усилия тренеров, функционеров, организаторов, самих спортсменов. Скоро состоится заседание олимпийского собрания, на котором и будет принято решение — выступать или не выступать российским спортсменам в Корее. Надеюсь, что все-таки наша команда выступит на Олимпийских играх под национальным флагом. Такое развитие ситуации тоже возможно», — сказал он в комментарии порталу «Ульяновская правда».

Самая эмоциональная реакция — оренбургских чиновниц, которые размещают свои комментарии в соцсетях. Так, вице-губернатор Вера Баширова полагает, что «сейчас начинается настоящее испытание», а министр культуры Евгения Шевченко предлагать искать силы для прохождения испытания в музыке.

Посыпались однотипные комментарии в части необходимости участия от министров спорта. Пензенский министр спорта Григорий Кабельский считает, что спортсмены должны участвовать в Играх, так как «каждая медаль, завоеванная там, будет в несколько раз значимее, весомее и ценнее». Он предлагает «вспомнить Олимпиаду-84 в Лос-Анджелесе, которую наша сборная бойкотировала», и «сейчас многие считают, что решение было неверным», так как сильные спортсмены лишились шанса стать олимпийскими призерами». Об этом он заявил «Пензенской правде».

Более откровенен был министр молодёжной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта, заявивший, что «решение не объективно», «спорт сейчас очень политизирован», и он считает, что «ехать надо». А если спортсмены не поедут под нейтральным флагом, то нужны альтернативные игры, но это решение должна принимать Москва.

«Это все-таки их жизнь, и спортсменов, и тренеров, работает целая система. Это в том числе и их заработок, это всё, что они отдают жизни, это спорт. Они ведь на станке не работают, бизнесом не занимаются. Поэтому считаю, что надо ехать. Всё равно все будут знать, что это российские спортсмены», — цитирует «МедиаКорСет» министра.

Но дальше всех пошёл в своей откровенности президент Олимпийского совета Ульяновской области Олег Калмыков, который даже дал совет президенту Владимиру Путину.

«Конечно, с одной стороны, выступать без флага вроде как унизительно для России. Многие россияне после решения МОК настроены неким шапкозакидательским патриотизмом. Высказываются мнения бойкотировать Олимпиаду. Я считаю, что это глупо: без наших спортсменов она не провалится, Олимпиада будет жить, так что не стоит поддаваться на провокацию. По моему личному убеждению, решение МОК отстранить не отдельных членов нашей сборной от участия в Олимпиаде, а всю команду было политизированным…

Более того, на месте президента я бы объявил тем спортсменам, которые поедут на Олимпиаду, двойные премиальные. Потому что они без флага, без гимна, под двойным прессом. На месте президента я бы отпустил председателя «Газпрома» в неоплачиваемый отпуск, а его зарплату отдал бы олимпийцам. Ее вполне бы хватило на выплату премиальных. В этом случае мы поступим прагматично и не «отпугнем» этих спортсменов от нашей страны. А ведь наверняка в мире найдутся страны, готовые «переманить» наших олимпийцев к себе. Вот, мол, посмотрите, как с вами поступила страна, пойдемте выступать под нашим флагом», — заявил он изданию Ulnovosti.ru.

В Кировской области, Марий Эл, Удмуртии и Ульяновской области отреагировала только спортивная общественность. В Вятке отметили, что ждут решения российского Олимпийского комитета.

«Это не мы решаем. Пока всё вилами по воде писано. Плюс здесь ещё патриотизм. Если государство скажет «нет», значит — не поедем. Почему мы должны ехать? Страна же на спортсменов тратит столько денег», — сказал, в частности, Сергей Лысов в интервью «Свойкировский.рф», тренирующий кандидата в олимпийскую сборную 15-летнюю конькобежку Александру Баранцеву.

В Удмуртии сразу несколько изданий приводят мнение двукратной олимпийской чемпионки, лыжницы Тамары Тихоновой. Она полагает, что спортсмены должны участвовать, так как это может оказаться единственная Олимпиада в их жизни.

В Марий Эл мнения тренеров по олимпийским видам спорта разделились. Тренер по лёгкой атлетике Константин Лукьянов считает, что «человек должен выступать независимо от условий». «За участие спортсменов» и тренер по лыжным гонкам Евгений Рыбаков.

«Нейтральный флаг? Сам собой напрашивается ответ, что ехать на Олимпиаду в таком случае не надо. С другой стороны, спортсмены готовились к Играм 15−20 лет, надо дать им возможность выступить. Я всегда говорю, что если спортсмен не выступит на соревнованиях, не сбросит напряжение, то может заболеть», — заявил в «Марийской правде» тренер по дзюдо Валерий Кораблев, предлагая для снятия напряжения организовать альтернативные соревнования олимпийского уровня.

Рыбаков, говоря о допинге, обращает внимание на другие страны — в частности, он не верит, что «вся женская сборная команда Норвегии по лыжным гонкам, все шесть спортсменок, которые занимают первые шесть мест из гонки в гонку, были астматиками и поэтому применяли специальные средства, которые для других спортсменов запрещены»:

«Не верю».

В Мордовии, Нижегородской области, Пермском крае, Саратовской области и Чувашии публичной реакции ни от чиновников, ни от спортсменов не последовало. Но то, что тема жителей регионов волнует, показывают прямые линии и встречи с народом, на которых за губернаторов приходится отдуваться мэрам. К примеру, в Чебоксарах на прямой линии главу администрации Алексея Ладыкова спросили, что называется «в лоб», о том, что он думает об олимпийском скандале. Мэр был подчёркнуто краток: напомнив о позиции Владимира Путина, он сказал, что «мы с ним полностью согласны».

Kremlin.ru Российские болельщики на Олимпиаде в Сочи. 2014

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Международный олимпийский комитет объявил об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. Свое решение комитет аргументировал «систематическими манипуляциями антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в РФ в период Олимпиады в Сочи с помощью методологии исчезновения позитивных проб». В Играх разрешили принять участие спортсменам, не причастным к применению допинга, но только под нейтральным флагом — флагом олимпийского движения. Церемонии с их участием будут сопровождаться не национальным гимном, а гимном олимпийского движения.

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Кроме того, отобранные у российских спортсменов награды за Олимпиаду в Сочи будут переданы участникам из других стран. Кроме того, Россия должна будет компенсировать МОК затраты на проведение допингового расследования — $15 млн. Средства комитет обещает направить на укрепление международной антидопинговой системы. Руководство РФ, в свою очередь, неоднократно опровергало обвинения в системном применении допинга и ставило под сомнение объективность работы комиссии МОК.

Отметим, что 8 декабря Госдума намерена принять заявление, где выскажет принципиальную позицию по решению Международного олимпийского комитета. А 12 декабря в Москве пройдет заседание Всероссийского олимпийского собрания: на встречу с олимпийцами придёт Путин.

Эти два мероприятия определят ход дальнейшего развития событий.

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