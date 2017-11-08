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Госдума может расширить возможности использования герба РФ

Общество

Появится возможность законно использовать государственную символику, например, на массовых публичных мероприятиях

Москва, 8 ноября 2017, 13:15 — REGNUM  Законопроект, расширяющий возможность использования герба РФ, внесли в Госдуму спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

В настоящее время использование Государственного герба РФ возможно только в случаях, специально оговоренных законодательством. Если государственный герб используется в иных случаях и способами, не соответствующими правилам его официального использования, то за это может последовать административная, а также уголовная ответственность. Фактически у граждан и организаций отсутствует легальная возможность неофициального использования Государственного герба, отметил Крашенинников.

Законопроектом допускается использование Государственного герба Российской Федерации, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, за исключением тех, которые уже установлены законодательством. Пределы такого использования ограничиваются только уголовно-наказуемыми деяниями, речь идет о надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации или Государственном флагом Российской Федерации.

«Таким образом, у граждан и организаций появится возможность законно использовать государственную символику, например, на массовых публичных мероприятиях, при проведении спортивных соревнований, на съездах общественных объединений, в производстве сувенирной продукции и в других случаях в повседневной жизни при проявлении патриотических чувств», — указал депутат.

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Государственная дума РФ VII созыва

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