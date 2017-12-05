Власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение о строительстве четвёртого (платного) моста через реку Обь в Новосибирске. От имени правительства региона свою подпись поставил временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, от имени концессионера — глава группы «ВИС» Игорь Снегуров. Церемония подписания состоялась в Москве в рамках 11-го Международного форума «Транспортная неделя — 2017» 6 декабря 2017 года. При заключении соглашения присутствовал министр транспорта России Максим Соколов и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

К.Артём.1 Вид на правый берег Новосибирска с Коммунального моста

Напомним, что концессионное соглашения о строительстве платного моста в Новосибирске сегодня вызывает много вопросов и у представителей разных общественных сообществ, и у депутатов города и области. Претензии сводятся к тому, что областной бюджет гарантирует концессионеру доход почти в 50 млрд рублей. К тому же многие эксперты считают, что за 26 млрд рублей, которые регион получит из федерального центра, мост можно построить и без участия концессионера.

После заключения соглашения новосибирцы поспешили в очередной раз высказывать свою точку зрения, а также обозначить планы по дальнейшему противостоянию вокруг «мостовой аферы» — именно такое определение они сегодня дают концессионному соглашению о строительстве мостового перехода в Новосибирске. Большое количество высказываний, конечно же, в социальных сетях.

Цитата из хф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Так, депутат Горсовета Новосибирска Александр Бурмистров на своей странице в Facebook отметил, что концессионное соглашение по четвёртому мосту уже подписано и оценки этого проекта тоже уже даны, а теперь парламентарий предлагает рассуждать дальше.

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«На прошлой неделе в областном правительстве состоялось совещание с участием депутатов Горсовета. Удалось пообщаться с заместителем министра транспорта Евгением Раковым. Были озвучены интересные данные по планируемому сроку ремонта Октябрьского моста, который должен составить три года. Также было озвучено, что исходя из оценки трафика, в целом на срок действия концессионного соглашения для бюджета проект должен быть безубыточным. В связи с этим был задан интересный вопрос, что если в расчётах заложен постепенный рост трафика, а в целом проект запланирован для бюджета как «нулевой», то, значит, в начале эксплуатации, вероятно, должен быть минус. Логика ответа: на период закрытия и ремонта Октябрьского моста за счёт перераспределения трафика для бюджета четвёртый мост убыточным не будет. Далее неизбежен отток трафика обратно, и в течение пяти лет он будет меньше необходимого для обеспечения минимального гарантированного дохода концессионера. Суммарные прогнозируемые выплаты из бюджета за эти пять лет составят примерно 1,5 млрд. Затем ситуация выровняется, и для бюджета мост быть обременением перестанет. Теперь слушаем врио губернатора Андрея Травникова, когда он стал вынужден отвечать на неприятные вопросы: «Категорически против, чтобы платный период распространялся на период ремонта Октябрьского моста. Я буду делать всё, чтобы в этот период ни в коем случае плата не взималась». Если плата взиматься не будет, что это значит? Что в течение всего периода ремонта обеспечивать минимальный гарантированный доход концессионеру должен бюджет. Какая это сумма ежегодно? Учитывая инфляцию, механически делить 47 млрд рублей на 20 лет и получать 2,3 млрд не корректно. По первым годам цифра будет меньше средней, озвучивается порядка 1,5 млрд рублей. Умножаем эти 1,5 млрд на три года. Получается, закрытие Октябрьского моста обойдется порядка 4—5 млрд рублей. Именно этих денег не хватает для выполнения всех необходимых строительно-монтажных работ, чтобы четвёртый мост был народным, т. е. бесплатным. Еще раз, внимание: изыскать 4—5 млрд и распределить их по бюджетам 2020—2022 гг., чтобы потребность в концессионере отпала, областная власть не может, этих денег нет. А вот выделить их в порядке компенсации за эти же три года, получается, уже может, эти деньги есть! По сути, тратятся одни и те же деньги», — пишет Бурмистров.

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Он подчёркивает, что во втором случае придётся заплатить гораздо большую сумму, потому как за первые пять лет после ремонта запланированы расходы бюджета ещё в 1,5 млрд. Однако здесь существует, по мнению депутата, принципиальная разница — в первом случае мост будет принадлежать области, а во втором он будет нагружен обязательствами на десятки миллиардов рублей.

«Всё больше и больше людей видят очевидное: король голый. Многие в вопросе ещё не разобрались, но тем, кто вник в базовые цифры, всё уже понятно. Нас откровенно грабят. Шантажируют и грабят. А еще путаются в показаниях и врут. Очень нездорово, что в своих рассуждениях я не могу сослаться на текст концессионного соглашения, однако мне как депутату Горсовета он до сих пор не предоставлен. Есть некоторая вероятность, что в тексте соглашения не всё так страшно, как следует из презентаций и публичных заявлений. Есть вероятность, что Октябрьский мост заставят отремонтировать быстрее, и компенсация из бюджета за бесплатность четвёртого моста на этот период будет меньше 4—5 млрд. Основной документ засекречен, но для окончательных выводов он требуется. Поэтому минимальная вероятность, что не все так критично, есть, ещё остается. Однако очень похоже, что Новосибирскую область всё-таки продали. Или точнее, отдали в кормление иногородним олигархам, которым мы десятилетиями будем вынуждены платить дань. Напрямую из своих карманов или из бюджета. Это ненормально. Так быть не должно», — считает Бурмистров.

По мнению президента Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» Олега Викторовича, «всё идёт, как по скверному сценарию долгого, нудного, бездарного сериала».

«Вы обратили внимание, что Травников так и не встретился с общественностью, с теми, кто осуждает это решение! Ведь как можно до сей поры даже не удосужиться ознакомить депутатов всех уровней и жителей региона и Новосибирска с тем, что вы там подписываете в Москве. Когда принимаются важнейшие решения, касающиеся нашей родины?! Мы здесь живём, а приходят олигархи, одевают ярмо, думают и дальше только доить Сибирь, ничего не давая взамен», — сказал ИА REGNUM Викторович.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков и вовсе считает, что в данном случае комментарии излишни.

«Я, честно говоря, не хотел давать комментариев о деятельности г-на Травникова до наступления 100 дней его пребывания в должности губернатора. Но — тут и комментарии не нужны, люди сами всё видят. Исполняющий обязанности губернатора не намерен защищать интересы простых новосибирцев. В частности, поэтому при наличии связки Толоконского и Локтя возникают большие вопросы по предстоящим губернаторским выборам. Кошка скребёт на свой хребет, как говорят в России. Народ Новосибирска не дурак, это еще предстоит понять г-ну Травникову. Дальше, я полагаю, будет еще интереснее. Что ж, выборы губернатора в Новосибирской области имеют потенциал стать очень показательными для всей нашей страны», — считает он.

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Доцент кафедры архитектуры НГУАДИ, член союза архитекторов России Игорь Поповский сообщил ИА REGNUM, что вопрос приоритета именно моста и именно Центрального возник в управленческой команде области не сегодня и даже не вчера.

«Такие проекты раскручиваются в течении пяти-семи лет, и обсуждение необходимости проекта на выходе говорит лишь о кризисе в системной работе управленческих структур города и области. С точки зрения корректировки генплана 1987 года обоснования для моста есть все. Но приоритеты всё-таки создаются в запланированных мероприятиях по реализации генплана. Естественно, ответственность на управленческих структурах. А мнения могут быть разные. Мне, например, ближе реализация Заельцовского моста, но отказываться от Центрального тоже не стану», — говорит архитектор.

Поповский подчёркивает, что сегодня в мире, в том числе в России, есть большая практика платной транспортной инфраструктуры.

«Скажем, был платный мост в Барнауле и Бийске. Если он не единственный, то это нормально. Нельзя, когда он единственный. И конечно, нельзя перекрывать бесплатные мосты для наполнения платного однозначно», — считает он.

Игорь Поповский подчёркивает, что концессия — новое для России. По его словам, мировая практика вовлечения бизнеса в строительство инфраструктуры давняя и имеет разные результаты: от скандальных до удачных.

«Не ГЧП или концессия плохи. Надо научиться их «готовить». И вполне вероятно, что может получаться, «что первый блин комом». Необходима рефлексия и выход из управленческого кризиса. И работа над ошибками, которые, на мой взгляд, возможно исправлять в ходе реализации моста при помощи реконструкции существующей уличной сети города и других мероприятий», — комментирует тему архитектор.

Однако новосибирские общественные активисты настроены решительно. Они уже подготовили открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с «мостовой аферой». Кроме того, в день подписания соглашения в Новосибирске прошла акция протеста против строительства моста именно на условиях концессионного соглашения, когда бюджетом области концессионеру гарантируется доход в почти 50 млрд рублей. Против высказывается, наряду с общественностью и некоторыми депутатами, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который уже успел назвать договор «долговой кабалой».

Muffi Бугринский мост Новосибирск

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Что получится из этого противостояние вокруг мостовой концессии, сегодня сказать сложно. Однако, зная потенциал новосибирской общественности, которая не раз уже доказала свою силу в отстаивании своих прав и интересов, противостояние вполне может в ближайшее время перерасти в борьбу. И, конечно, в этой борьбе появятся и проявятся не только общественные интересы и стремление отстоять бюджет области от многолетней кабалы, но и личные интересы. В общем, концессионное соглашение о строительстве моста, вероятнее всего, будет обрастать всё новыми подробностями, а ряды сторонников и противников — пополняться всё новыми лицами.

Отметим, четвёртый мост через Обь по проекту соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Мост запроектирован длиной 1,5 км, шестиполосный. По официальным данным, общая стоимость проекта в ценах текущего года составляет 40,9 млрд рублей, где 26,3 млрд — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 млрд — средства концедента, 10,7 млрд — средства концессионера.