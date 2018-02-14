Участников рынка пассажирских перевозок в Воронеже всё же попытаются взять под контроль. В мэрии анонсировали введение безналичной оплаты в общественном транспорте, что в том числе даст возможность вывести из тени хотя бы часть доходов транспортных компаний. Пока же Воронеж остается чуть ли не единственным крупным городом ЦФО и практически единственным в России городом-миллионником, где платят по старинке — водителю в руку.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежские автобусы — не самые разбитые

Кто нас возит?

Проблема безопасности общественного транспорта в Воронеже обсуждалась накануне, 4 декабря, в мэрии. Исполняющий обязанности руководителя управления Олег Миронов (он занимает пост лишь с сентября, после ухода с должности Владимира Анисимова) сообщил, что с начала года в Воронеже выявлено 327 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта. При том, что в прошлом году показатель был в разы меньше — 128 нарушений.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Общественный транспорт в Воронеже стал восприниматься как форма издевательства

Впрочем, нарушения со стороны водителей автобусов в Воронеже могут удивить лишь, пожалуй, чиновников. Те же воронежцы, которые вынуждены пользоваться общественным транспортом ежедневно, давно привыкли и к гонкам между автобусами, опасным подрезаниям на дороге, проезду на красный свет, грязным салонам. Как и к невозможности уехать после 10—11 вечера даже из центра.

Впрочем, увеличение числа выявленных нарушений, возможно, даже хороший знак: общественный транспорт пытаются взять под контроль не на словах, а на деле.

Обещанного все ждут

Не секрет, что каждый раз, поднимая тариф на проезд в автобусах и маршрутках, и сами перевозчики, а вслед за ними и власти убеждают воронежцев, что вот именно теперь, на эти деньги, и будет проведена модернизация транспортной системы, старые автобусы заменят на новые, чистые и блестящие.

Однако сколько раз ни повышалась плата за проезд, кардинального изменения ситуации не наблюдается. Более того, год назад воронежцев с невысокими доходами и вовсе поставили в безвыходную ситуацию: «народный маршрут» ликвидировали под предлогом необходимости введения адресных льгот, но льготы эти так и не ввели. Зато — выросли доходы транспортных компаний, которые не спешат уходить с такого, по их заявлениям, «убыточного» рынка.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Заплатить картой пока можно лишь в троллейбусах

Ситуацию и для пассажиров, и для перевозчиков, и для бюджета могло бы изменить введение безналичной оплаты проезда. Такая система уже давно действует во всех крупных и даже не очень городах ЦФО, а также в большинстве городов-миллионников, к числу которых относится и Воронеж. Там же, где не действует, готовится к запуску.

Например, в соседнем Липецке расплатиться за проезд можно и наличными, и транспортной картой. Но картой — дешевле. Не обошлось и без сложностей: липчане до сих пор жалуются, что в городе мало мест, где можно пополнить карты. Однако начало положено: терминалы установлены во всех автобусах, по данным властей, на транспортные карты должны перейти около 75% горожан. В Белгороде такая система работает с начала года — здесь в маршрутках можно расплатиться обычными банковскими картами.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Под контроль власти взяли самый незащищенный вид транспорта — муниципальный

В Воронеже с помощью банковской карты можно расплатиться лишь в троллейбусах (единственном виде транспорта, полностью муниципальном) — пилотный проект мэрии и «Сбербанка» был запущен в этом году.

А мэр — против!

Однако накануне, 4 декабря, на совещании в мэрии прозвучала хорошая новость: система безналичной оплаты проезда в транспорте заработает уже в 2018 году, и — неожиданно — чиновникам удалось договориться с компаниями-перевозчиками.

Правда, точные сроки запуска безналичной оплаты в воронежском транспорте пока неизвестны. И.о. руководителя управления транспорта Олег Миронов назвал 1 декабря 2018 года, однако столь долгий срок не устроил мэра Александра Гусева, который в жесткой форме потребовал от сотрудников управления ускориться.

«Не согласен категорически. Распишите мне весь план действий с тем, чтобы безналичная оплата появилась ко второму полугодию», — заявил на совещании Гусев.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Картой — дешевле. Но не везде

Будет ли введение безналичной оплаты проезда в маршрутках действительно шагом на пути к созданию цивилизованного общественного транспорта, где найдется место даже легкорельсовому метро, или окажется очередной профанацией — будет ясно уже скоро. Где-то через год.

Между тем

5 декабря в сети появилась петиция в поддержку качественного транспорта в Воронеже.

«Мы, жители города Воронежа, считаем недопустимым передвигаться на существующем общественном транспорте. Старые автобусы загрязняют воздух и небезопасны для пассажиров. Водители систематически нарушают ПДД, а хамство и бескультурье стали нормой. Безналичные системы оплаты используются повсеместно, но только не в автобусах города. Окраины Воронежа по вечерам отрезаны от центра, их жители не чувствуют себя полноправными горожанами», — говорится в обращении, адресованном главе Воронежа Александру Гусеву.

«Важнейший элемент инфраструктуры любого большого города, общественный транспорт, в Воронеже стал восприниматься как форма издевательства, а не средство передвижения, и даже удел неудачников, что стимулирует людей использовать автомобиль для ежедневных перемещений. Мы 15 лет слышим о каких-то реформах, но управление транспорта не смогло даже заставить водителей соблюдать запрет курения за рулем. Мы требуем разработать конкретный план реформирования общественного транспорта, который сделает его безопасным, качественным, быстрым и удобным».

В числе требований авторов петиции — ввод безналичной оплаты проезда и контроля за работой транспортных компаний, в том числе — их требований к водителям, отказ от ПАЗов, проверки водителей на соответствие требованиям, доведение автобусов с низким полом как минимум до 50%.