Неизбежно: в Воронеже увеличили тариф на проезд в маршрутках

Воронеж, , 19:28 — REGNUM Проезд в общественном транспорте в Воронеже подорожает до 17 рублей — на два рубля по сравнению с действующим тарифом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства 4 июля. Соответствующий приказ опубликован сегодня управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области. Документ должен вступить в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.

Как пояснили в пресс-службе, все городские перевозчики — а сегодня на территории Воронежа работает 13 таких организаций — регулярно обращались в управление с просьбой увеличить тариф. Предлагаемая ими стоимость проезда составляла 27 рублей. Однако в правительстве региона приняли решение поднять тариф лишь на два рубля — с 15 до 17 рублей днем и до 25 рублей в ночное время. Тариф единый для всех видов транспорта.

Необходимость повышения тарифов в правительстве региона объяснили реализацией городской программы обновления общественного транспорта.

«Пятилетние контракты, заключенные городскими властями с перевозчиками в 2015 году, предусматривают поэтапную замену старых автобусов к 2019 году. Происходить это будет в том числе и за счет частных инвестиций: сами перевозчики планируют существенно увеличить собственные вложения в обновление состава и безопасность перевозок граждан и их багажа», — пояснили в пресс-службе.

Увеличение тарифа, пояснили в правительстве региона, позволит направить на замену подвижного состава более миллиарда рублей в этом году, более 900 млн рублей — в 2018, еще 867,5 млн в 2019 году.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Воронеже менялась в 2015 году — с 12 до 15 рублей днем и до 20 рублей — ночью. Тогда решение тоже объяснили необходимостью замены старого подвижного состава. Горожане же активно выступили против повышения тарифа, даже составив петицию на имя мэра Александра Гусева.

Кстати, еще летом 2016 года Александр Гусевзаявил журналистам, что к 1 сентября на улицах Воронежа не останется ни одного старого автобуса, заверив, что у администрации есть рычаги воздействия на перевозчиков. Свое обещание мэр выполнить не смог — по улицам Воронежа до их пор ездят разбитые большегрузные автобусы и ПАЗики. Оставляет желать лучшего и культура водителей общественного пассажирского транспорта.

Добавим также, что в ноябре прекратил существование «народный маршрут» — в начала 2000-х в Воронеже действовали бесплатные автобусы для всех желающих. Пользовались ими, преимущественно, пенсионеры и студенты. Никаких льгот для пожилых и малоимущих воронежцев, привыкших к бесплатному проезду, не предложили.

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