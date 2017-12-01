Министерство юстиции России назвало первые иностранные СМИ, объявленные иноагентами: это «Голос Америки», телеканал «Настоящее Время», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода» (PCE/PC), «Сибирь.Реалии», «Фактограф».

Советский плакат. Голос Америки. 1950

Эти СМИ объявлены иноагентами по так называемому «закону Russia Today», принятому Госдумой и Советом Федерации и подписанному президентом РФ Владимиром Путиным 25 ноября. 4 декабря в Госдуму внесен проект постановления, которым устанавливается запрет на посещение ГД представителями средств массовой информации США, признанных иностранными агентами. Текст постановления будет обсужден Советом Госдумы 5 декабря и рассмотрен на пленарном заседании 6 декабря.

Журналисты, работающие в вышеперечисленных изданиях, также могут быть лишены аккредитации в Совете Федерации, пишет газета «Взгляд» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, согласно законодательству РФ, «иноагенты» не имеют права заниматься политической деятельностью.

Новая норма закона стала ответной мерой на действия минюста США, который в сентябре обязал компании, обслуживающие российский телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Телеканал согласился зарегистрироваться в таком качестве в обмен на обещания, что не подвергнется дискриминации. Тем не менее Конгресс США в конце ноября лишил RT аккредитации.

СМИ

Что касается «Радио Свобода», «Голоса Америки» и других изданий, то их часто обвиняют в попытке влиять на общественное мнение в России. Стоит напомнить, что действовать они начали не сегодня и имеют давнюю пропагандистскую историю. В 1951 году был создан так называемый Американский комитет освобождения от большевизма, который впоследствии стал называться Комитетом радио «Либерти» (или «Свобода»). Уже само название комитета говорит о пропагандистской цели будущего СМИ — это, несомненно, СССР.

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Радиостанция «Свобода» начала вещать на Советский Союз в марте 1953 года, тогда она называлась «Освобождение». В 1955 году было создано радио «Свободная Европа», оно вещало на социалистические страны Восточной Европы. О том, что обе радиостанции финансируются большей частью (на 85%) из ЦРУ, стало известно еще в 1971 году, когда в прессу попали источники финансирования. Конгресс США сориентировался и начал прямо финансировать радиостанции из государственного бюджета. Что мало повлияло, да и не могло повлиять на редакционную политику.

Деньги поступали через «Совет международного вещания» в Вашингтоне, созданный в 1974 году. В 1975 году произошло объединение радиостанций, штаб-квартира осталась в Мюнхене. И PC, и PCE были радиостанциями холодной войны, ведя пропаганду в адрес советской пятой колонны.

Представитель Американского комитета радио «Освобождение» Келли писал, что «основной целью радиостанции является формирование мышления и направление воли народов Советского Союза на необходимость ликвидации коммунистического режима. Никакие радиостанции, работающие от имени или под видом американцев, этого сделать не смогут». Он отмечал как преимущество то, что «Освобождение» работает от лица русской эмиграции, что помогает «призывать население к антисоветским действиям».

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В документе «Общее руководство по передачам радио «Свобода», утвержденном советом редакторов и бывшим президентом Комитета радио «Свобода» в январе 1974 года, подчеркивалось, что «…радио «Свобода» не согласно с коммунистической идеологией и выступает против многих особенностей советской системы». Помимо пропаганды, РС/РСЕ не гнушались и шпионажа: сотрудники радиостанций собирали информацию у эмигрантов, покупали информацию, имели службу радиоперехвата и прослушки телефонных разговоров посольств и миссий СССР на территории ФРГ.

Стоит отметить, что европейским директором PC и PCE являлся кадровый работник ЦРУ — Уолтер К. Скотт. Он был исполнительным вице-президентом «Совета международного радиовещания». Об этом сообщила газета «Правда» в двух статьях 1976 года, там же был напечатан целый список выявленных советскими разведчиками руководящих работников радиостанции, состоящих на службе ЦРУ. До сих пор эти данные не были опровергнуты.

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Более того, на службе у РС и РСЕ были не только цээрушники и эмигранты: там подвизались бывшие нацисты и коллаборационисты. Например, служивший гитлеровцам монархист Игорь Глазенап под псевдонимом Ланин, он вел рубрики «Проблемы пятилетки», «Сельское хозяйство в СССР». Во время Великой Отечественной войны он был начальником полиции в оккупированной гитлеровцами деревне Гремячье, затем служил в СС и получил там офицерский чин.

Нацистам служили и другие работники радиостанции «Свобода»: Туляганов (псевдоним — Вели Зуннун), Пылаев, Павловский, Шамров, Октябрев, Дудин (Градобоев), Цвирко (Сурко), Менчуков (Олин, или Ирколин), Тенсон (Метнер). Все они пытали и вешали советских людей. А Султан Тариф участвовал в казни поэта Мусы Джалиля. Армянскую редакцию возглавлял Мкртчян (Карташьян), который в 1942 году сдался гитлеровцам и учился в одной из разведывательно-диверсионных школ «Цеппелина». Не отставала и «Свободная Европа». Ее редактор Имрич Кружляк — бывший сотрудник гестапо и шеф пропаганды фашистского правительства Словакии.

Цитата из к/ф «Список Шиндлера». реж Стивен Спилберг. 1994. США Гестапо за работой

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Таким образом, работавшие по методичкам ЦРУ руками эмигрантов, монархистов, предателей, коллаборационистов и прочей нечистой на руку публики радиостанции «Свободная Европа» и «Радио Свобода», а также совместный проект вещания на русском языке «Радио Свобода» и «Голос Америки» под названием «Настоящее время» вполне достойны по совокупности заслуг включения в список иноагентов. Другой вопрос, что сделать это надо было намного раньше — ведь все это было известно и в 90-е, и в 2000-е годы.

Что касается других фигурантов списка, то они неоднократно были замечены в поддержке сепаратизма в российских регионах, в том числе в Крыму. Что как прямо противоречит международным нормам, так и несет угрозу целостности Российской Федерации. Традиции подобного подрыва, как можно понять, ознакомившись с методичками ЦРУ и программами вскормленных разведслужбой радиостанций, в США укоренились давно. И с начала 50-х годов поменялись только методы охвата аудитории — на смену коротковолновым приемникам пришел интернет, но никак не цели этого охвата. Тогда врагом был СССР, сегодня «врагом №1» называется Россия.

В статье использованы материалы Мирославы Бердник (блогер varjag-2007)