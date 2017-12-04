Похоже, что одними из немногих, кто разделает радость Дмитрия Медведева по поводу собранных в России 140 миллионов тонн зерна, являются собственники АО «Объединённая зерновая компания» (ОЗК) и другие крупные трейдеры, монополизировавшие порты. Это у земледельцев хлебных регионов России возникли проблемы с реализацией нового урожая зерновых, цена которого упала значительно ниже себестоимости (5—6 тысяч рублей за тонну). На внешнем рынке его стоимость относительно высока (котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 29.11.2017 составила 151 доллар США/т). Поэтому, имея свои порты и терминалы для хранения, можно неплохо заработать. Ни концерн «Калашников», ни сама ОЗК данного факта не скрывают.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайские аграрии. Обед в поле

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Ранее АО «Объединённая зерновая компания» играла одну из главных ролей в регулировании рынка сельскохозяйственной продукции, сглаживая колебания цен государственными интервенциями, обеспечивая хранения госзапасов зерна. Но после приватизации (По данным pasmi.ru, контрольный пакет ОЗК — 50% плюс 1 акция — принадлежит Росимуществу, остальное — у ООО «Инвестор», принадлежащего владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову) государственный акционер стал весьма прибыльной организацией, заработав по итогам 2016 года несколько миллиардов рублей.

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К тому же он выкупил 49,01% голосующих акций крупнейшего в России терминала по перевалке зерна — Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). О цели этой сделки «Ведомости» написали еще в августе 2016 года: ОЗК решила увеличить долю в НКХП, чтобы сделать более эффективным свой бизнес, увеличить дивидендные выплаты и упростить схему управления.

Уже завтра, 5 декабря, в торжественной обстановке ОЗК введет в строй новые элеваторные мощности на 110 тыс. тонн в Новороссийске.

«ПАО «НКХП» станет самым крупным из российских глубоководных терминалов по перевалке зерна, совокупный объем хранения может достигать 300 тыс. тонн единовременного хранения. Объем перевалки зерна через данный терминал возрастет с почти 6 млн. тонн в год в 2017 году до 10 млн тонн к 2020 году», — сказано в официальном сообщении ОЗК. Поэтому факт монополизации Новороссийского морского порта можно считать свершившимся. Но цели самого Магомедова, судя по публикациям в СМИ, куда более обширнее.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно на транспортёрной теле Ребрихинского элеватора

В конце 2012 года в одном из интервью он поделился своими планами по созданию Глобальной мировой компании, по своим масштабам конкурирующей с Glencore и Cargill («Ведомости»).

Между тем доводы о том, что бизнес новых владельцев ОЗК губительно влияет на развитие зернового рынка России, государевыми людьми и вовсе игнорируется. Более того, ожидания начала интервенционных торгов, скорее всего, окажутся напрасными. На днях министр сельского хозяйства Александр Ткачёв вновь заявил, что считает зерновые интервенции как механизм регулирования цен недостаточно эффективным, и в ближайшее время их проведение не планируется.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Фургоны с зерном у Ребрихинского элеватора, Ажиотаж возник в начале уборочной, когда цена на зерно третьего класса составляла 7 тыс. рублей

«Новые закупки зерна в интервенционный фонд создадут дополнительное давление на рынок и цены, так как участники будут ожидать продаж зерна из фонда в связи с возросшими расходами на его хранение», — цитирует «Агроинвестор» выступление министра на аграрном комитете в Совете Федерации. По словам министра, сейчас в интервенционном фонде находится 4,5 млн тонн зерна, на его хранение в этом году планируется направить 5 млрд руб. В случае возобновления госзакупок расходы на хранение возрастут. Кроме того, существуют проблемы с мощностями для хранения зерна интервенционного фонда, заявил глава аграрного ведомства. Разве не лукавство? Почему не обозначаются истинные причины отказа от интервенций?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеничное поле. Алтайский край

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Очевидно же, что наличие заявленных 24 млн тонн переходящих запасов, сформированных ранее, по сути, означало, что государство в этом сельскохозяйственном году по факту не имело даже возможностей осуществлять интервенции в необходимых для поддержания цен на рынке. Причём не столько в силу отсутствия необходимых средств, а из-за банальной перегруженности зернохранилищ. Но заданный редакцией ИА REGNUM Минсельхозу вопрос «Почему государственное зерно до сих пор не реализовано?» так и остался без ответа.

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Вот и выходит, что якобы «государственное регулирование» зернового рынка, переданное в частные руки, помогло только крупному бизнесу.

«По итогам заседания Оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна АО «ОЗК» подтвердило готовность о выкупе до 250 тыс. тонн пшеницы 4-го класса в СФО для поставок на экспорт в сторону порта г. Новороссийск», — эту информацию в ОЗК подают как «манну» для аграриев. Но это же «капля в море»! Только Новосибирская область собрала в этом году порядка 4 миллионов зерновых. В соседнем Алтайском крае урожай еще больше — более 5 миллионов тонн. А ведь еще и транспортные издержки высоки. Разве эта мера может оказать хоть какое-то влияние на долгожданное повышение цены зерновых? Между тем денег у фермеров (именно они, а не агрохолдинги обеспечивают основную массу урожая в Сибири) по понятным причинам нет и не предвидится, а с ноября 2017 года по январь 2018 года только алтайским аграриям необходимо выплатить банкам 2,2 миллиарда рублей по кредитам.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда. Алтайский край

Поэтому соглашусь со своими коллегами, которые полагают, что мы становимся свидетелями ситуации, пугающе похожей на тот расклад, который был в Российской империи накануне падения монархии. Зерна действительно вывозят много, но граждане живут всё хуже и хуже. Массовые банкротства в аграрном секторе неизбежны. И это обстоятельство самым пагубным образом отразится на всех секторах экономики: производстве продовольствия, агротехники, банковском секторе и многих других. Так что ситуация накануне выборов президента действительно принимает всё более зловещий оттенок.

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