Алтайский край ожидает начала точечных зерновых интервенций

Барнаул, , 08:06 — REGNUM К решению проблем, сложившихся на российском зерновом рынке, нужно подходить осторожно, максимально учитывая интересы всех участников процесса, считает губернатор Алтайского края Александр Карлин. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Напомним, в текущем сельскохозяйственном году региону, несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось собрать внушительный урожай зерновых, переваливший за 5 млн тонн в бункерном весе. Но ещё задолго до окончания уборочной кампании цены на него начали стремительно падать (по отдельным позициям, в сравнении с 2016 годом, падение составило даже не в 2, а в 4 раза). К примеру, за килограмм гречихи нового урожая перекупщики не предлагают больше 3,5 рубля за килограмм. Около 5,5 рубля дают за пшеницу 3 класса, за семя подсолнечника можно выручить порядка 10 рублей/кг. И это при том, что расчёта придется ждать ещё порядка трёх недель.

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«Я глубоко убеждён: с государственных позиций нужно делать всё, чтобы не было резких скачков ни в ту, ни в другую сторону на рынке, чтобы не оказать травмирующего воздействия на финансово-экономическое состояние участников экономической деятельности», — сказал глава региона.

По словам Александра Карлина, вопрос возобновления зерновых интервенций он обсуждал недавно с федеральными экспертами на всероссийском селекторном совещании по вопросам бюджетной дисциплины.

«На уровне Минсельхоза России решение уже созрело. Мы ожидаем начала точечных зерновых интервенций и рассчитываем, что Алтайский край будет определён в числе первых регионов, где они начнутся. Хотелось бы, чтобы это решение было принято как можно быстрее», — отметил Александр Карлин.

Вместе с тем очевидно, что одними интервенциями кризис зерновой отрасли не решить. Одним из важных факторов, влияющих на общее положение дел, является трафик зерна и продукции зернопереработки.

«Если сравнивать Сибирь в транспортной логистике с Краснодаром, то конечно сравнения никакого нет. Мирового огромного падения цены не произошло. И в данный момент известно, что в Краснодаре пшеницу продают дороже 8 рублей. А нам о таких ценах в текущем году стоит только мечтать. К тому же Сибири в этом году вывезти зерно и не удалось вовсе — куда-то вагоны у нас все делись в неизвестном направлении», — отметил в интервью «Вестям-Алтай» руководителя группы «Аграрный бизнес» в региональном отделении Народного фронта Александр Босяк.

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Как известно, уборочная кампания в России почти завершена, но время, когда один день крестьян целый год кормит, ещё не закончилось. Необходимо реализовать товар, расплатиться по кредитам, рассчитаться с рабочими и сделать задел на будущий сельскохозяйственный год. Только вот со всем этим не только в хлебном Алтайском крае проблемы возникли: цены на зерно упали ниже себестоимости, его негде хранить.

Между тем земледельцы, зернопереработчики и трейдеры не торопятся садиться за общий стол переговоров, хотя очевидно, что кризис коснулся всех. Очевидно и то, что далеко не все руководители хозяйств могут придержать зерно в ожидании более выгодной цены. Напомним, представители банков проинформировали о том, что с ноября 2017 года по январь 2018 алтайским аграриям необходимо выплатить банкам 2,2 млрд рублей по кредитам.