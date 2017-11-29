Российский рэпер Баста напомнил поклонникам, что его концерт в Киеве отменен за день до начала: его включили в список лиц, которым запрещён въезд на Украину. Он попал в список на скандально известном украинском сайте «Миротворец».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

Украинский портал, зарегистрированный в США и расположенный на американских серверах, размещает личные данные журналистов и общественных деятелей, без суда обвиняя их в якобы преступлениях против Украины. Ранее в ноябре в список были внесены имена трех российских актеров — Леонида Куравлева, Алексея Булдакова и Владимира Стеклова.

Josh Janssen Цензура

Все они попали в базу за «антиукраинскую пропаганду», «манипулирование общественно значимой информацией» и за посещение Крыма. За год в списках оказалось немало российских артистов, политиков, общественных деятелей и других лиц. Доставалось даже украинским политикам.

Так, в марте 2017 года певице Юлии Самойловой отказали во въезде на территорию Украины для участия в «Евровидении». Она попала под санкции из-за концерта в Крыму, который Киев уже три года считает принадлежащим Украине.

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В апреле Киев закрыл въезд на основании попадания в список «Миротворца» артистке Елене Воробей и певице Диане Гурцкой. За концерт в Крыму на Украину теперь не смогут въехать певец Александр Маршал, актер Кирилл Сафонов и голливудский актер Стивен Сигал. Последний попал в список из-за полученного им российского гражданства.

Также в апреле Служба безопасности Украины проявила себя во всей красе. 23 апреля Лолиту Милявскую сняли с поезда Москва — Киев, когда она ехала к заболевшей дочери. СБУ закрыла ей въезд на Украину сроком на три года.

После этого в Twitter СБУ было опубликовано фото, сделанное в момент, когда у певицы во время выступления спала лямка платья и обнажилась грудь. Снимок сопровождался подписью: «Удачи!». В соцсетях, в том числе и в украинских, раскритиковали публикацию фото, назвав такие методы недостойными серьезной организации и в целом циничными.

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В мае 2017 года в список «Миротворца» была внесена актриса Елена Яковлева. Ей закрыли въезд в страну на три года по стандартной причине — концерты в Крыму. В июне в черный список попали известный блогер и путешественник Илья Варламов и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Въезд на территорию Украины им теперь закрыт.

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В июле в Киев не пустили певцов Андрея Лысикова (Дельфин), Найка Борзова и Бьянку. Причина та же — концерты в Крыму. Въезд на Украину им закрыт на три года. В этом же месяце и по той же причине закрыт въезд для актера Владимира Машкова и певца Мити Фомина (бывший солист группы Hi-Fi).

Также в июле государственная пограничная служба Украины заявила о 70 артистах из России, которым запрещен въезд в течение трех лет. Причиной запрета послужило «нарушение закона Украины» — посещение артистами российского Крыма. Нередко озвучивается и другая причина — так называемая «поддержка российской агрессии», то есть признание Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Миротворец» продолжил свою деятельность, и в августе в его так называемое «чистилище» были внесены рэпер Гуф, Илья Резник и поэтесса Анна Астахова. Произошел еще один отвратительный выпад: сайт «Миротворец» позволил себе очередную мерзость, связав тяжелую болезнь российской актрисы Веры Глаголевой с ее политической позицией — а точнее, с Крымом. На сайте написали, что Глаголева «поддержала агрессию России против Украины» и нарушила госграницу Украины, посетив Крым. Сайт внес актрису и режиссера в свой список еще в 2016 году.

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«Через некоторое время у нее диагностировали то, что привело к смерти. Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти?» — заявлено на страничке «Миротворца» в Facebook.

На этом авторы не остановились: они напомнили, что певец Иосиф Кобзон и сатирик Михаил Задорнов, также внесенные в базу «Миротворца», давно борются с серьезными заболеваниями. В ответ Кобзон назвал представителей портала негодяями и мракобесами. Он призвал не обращать на них внимания, поскольку они захлебываются в своем гневе.

12 сентября 2017 года в базу данных сайта «Миротворец» за помощь в «прорыве» польско-украинской границы бывшему губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили попала лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко.

В октябре не смог въехать в страну лидер «Антихайпа» рэпер Гнойный. В ноябре въезд был закрыт для музыканта из Белоруссии Макса Коржа и актера Федора Добронравова. Причиной опять стал Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум. Въезд на Украину

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Напомним, весной 2016 года после публикации списка аккредитованных в Донбассе журналистов в адрес работников СМИ стали поступать угрозы. МИД России назвал публикацию прямым призывом к расправе над журналистами. Кроме того, ранее хакеры установили связь медиаресурсов Геращенко со структурой киберподразделений НАТО.

Конкретно «Миротворец», созданный по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко в 2014 году для «разоблачения» «сепаратистов» и «агентов Кремля», завязан на NATO.int. Заказчиками всей этой «бурной медиадеятельности» выступают Атлантический совет и выявленный ранее хакерами «Фонд Сороса».

В России в отношении внештатного советника главы МВД Украины Геращенко СКР возбудил уголовное дело за призыв делиться с сайтом «Миротворец» данными о российских военных, участвующих в операции в Сирии. Тогда, по мнению Геращенко, «террористы и их собратья в России» могли бы «отомстить российским военнослужащим по законам шариата».