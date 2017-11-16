МИД РФ: США приютили у себя сайт «Миротворец»

Москва, , 14:07 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон в пособничестве украинскому сайту «Миротворец». Об этом она заявила 16 ноября на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Теперь этот одиозный, страшный и противоречащий всем нормам в сфере защиты СМИ и журналистов ресурс — украинский сайт «Миротворец, — расположен на американских серверах. И Вашингтон на это закрывает глаза!» — заявила Захарова.

Несмотря на это, сайт по-прежнему занимается прямым подстрекательством к расправам. При этом Вашингтон ранее просил убрать данные только западных представителей, размещённых на этом ресурсе, после того как в 2016 году озабоченность безопасностью сотрудников СМИ выразили Washington Post и New York Times.

«Опасности, которые угрожают гражданам других государств, видимо, официальный Вашингтон не волнуют», — добавила дипломат, указав, что это практически «пособничество экстремистским тенденциям».

Ранее СМИ сообщили о том, что сайт «Миротворец» перерегистрировался в США. В частности, по данным американского портала Domaintools, созданного для специалистов и аналитиков в области кибербезопасности, IP-адрес «Миротворца» переместился из Канады в США с октября 2017 года.