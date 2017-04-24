Лолита – об СБУ, опубликовавшей ее фото: «У них же дел больше нет!»

Москва, , 12:35 — REGNUM

Методы «работы» Службы безопасности Украины, разместившей на своем сайте откровенную фотографию российской певицы Лолиты, показывают, что этой организации, видимо, больше нечем заняться, заявила певица в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Комментируя фотографию, которую СБУ разместила на своем сайте в связи с запретом ее въезда в эту страну, Лолита отметила:

«СБУ сейчас этой фотографией показало всю мощь своего существования, с чем я их и поздравляю. Они призывают: давайте бороться с Милявской. Я убеждена, что когда они будут бороться со мной и находиться в переписке, они оставят всех остальных в покое. У них же дел больше нет».

Лолита объяснила, что о фото, на котором видна часть ее груди, она узнала от мужа. «Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела — но грудь-то не моя!» — сказала она.

По словам Лолиты, в ее семье все смеются над тем, в каком свете выставила себя СБУ.

Напомним, 23 апреля Лолиту Милявскую сняли с поезда Москва — Киев, когда она ехала к заболевшей дочери. СБУ закрыла ей въезд на Украину сроком на три года.

После этого в Twitter СБУ было опубликовано фото, на котором у певицы во время выступления спала лямка платья и обнажилась грудь. Снимок сопровождался подписью: «Удачи!».

Пользователи соцсетей раскритиковали публикацию фото, назвав такие методы недостойными серьезной организации и в целом циничными.

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