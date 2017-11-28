Киев после майдана 2014 года следует одной и той же системной позиции: тупому и бессмысленному противодействию любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе, написал в своем Facebook российский сенатор Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По его мнению, в вопросе о возвращении России в Совет Европы Украина ведет себя как та Баба-яга из старого советского мультфильма: «А Баба-яга против».

«Выступление МИД Украины против возвращения России в Совет Европы — это продолжение той же самой гибельной для самой же Украины линии», — написал Клинцевич.

Он призвал Киев в конце концов понять, что Украина в Евросоюзе никому не нужна и ее в буквальном смысле проглотят при определенных обстоятельствах. О том, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией, «криком кричат» все исторические и геополитические факторы, считает сенатор.

Украина и ЕС

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что в Страсбурге (где находится штаб-квартира СЕ) всерьез рассматривают возможность принятия решения по снятию с Российской Федерации санкций, так как боятся, что Москва навсегда уйдёт из Совета Европы. Это заявление вызвало волну возмущения в Киеве, позиция которого по России и Крыму ранее в ПАСЕ являлась доминирующей.

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Так, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что с принятием России в ПАСЕ Евросоюз ожидает «деградация», и что Ягланд не понимает, что делает. МИД Украины потребовал, чтобы возвращение России в ПАСЕ стало возможно только после того, как Украина захватит Крым и Донбасс.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков назвал такую угрозу Украины шантажом и напомнил, что Украина не выйдет из ПАСЕ — просто не решится. Поскольку Киев в таком случае понесет «невосполнимую утрату»: он лишится площадки для русофобии.

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Также Пушков подчеркнул, что мнение генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда на самом деле не определяет позицию большинства в ПАСЕ. Кроме того, напомним, сделав свое заявление, Ягланд тут же оговорил, что его слова вовсе не означают, что СЕ согласен с воссоединением Крыма с Россией.

Что касается СЕ — то эта организация занимается в том числе защитой прав человека «в России и Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди», напомнил Ягланд. Позднее в Совете Европы пояснили, что санкции вообще-то вводила Парламентская ассамблея, вот пусть она и снимает.

Россия вышла из ПАСЕ в 2015 году после того, как организация начала репрессии против российской делегации. Москву лишили в ПАСЕ права голоса и права занимать руководящие должности в ассамблее. Российская делегация должна была сидеть и слушать, как РФ поливают грязью даже без права ответить. В итоге было принято решение покинуть такую организацию, а в 2017 году в Москве заявили, что не будут платить взносы в бюджет ПАСЕ.

Mid.ru Заседание ПАСЕ

Оценили заявление Ягланда и в Польше. Глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский в интервью изданию Sieci заявил, что в случае, если ЕС придется выбирать между Украиной и Россией, то выбор очевиден — это будет Россия.

Он добавил, что в таком случае Киев обратится за поддержкой, как было в случае первого и второго майдана, к станам Восточной Европы. Однако, Польша уже не сможет в таком случае оказывать Украине такую же поддержку, как и ранее.

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Какое решение относительно России примет ПАСЕ — неизвестно. Тем не менее украинская делегация уже заволновалась. Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что ранее позиция ПАСЕ полностью базировалась на представлении украинской делегации о «глобальном нарушении Россией Хельсинкских, Потсдамских и Ялтинских договоров».

А теперь в СЕ нет единого мнения, и за продление санкций против России выступает «незначительное меньшинство».