За три года число граждан РФ, получавших банковские кредиты, выросло с 58% до 67%. Эти данные ВЦИОМа служат ещё одним доказательством того, что население медленно, но верно вязнет в долговом болоте. К сожалению, не только банки наращивают клиентуру, преуспели и микрофинансовые организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир

Потребительский кредит

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Как сообщило 23 ноября Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в третьем квартале 2017 года средний размер микрозайма в РФ, или, как его ещё называют, «займа до зарплаты», составил 10,5 тыс. рублей. Если сравнить эти цифры с данными за третий квартал 2016 года, обнаружится, что за год эта величина выросла более чем на 14%. Как отмечают исследователи, сумма микрозайма растёт во всех возрастных категориях, но самая высокая динамика (23,6%) наблюдается у молодых людей до 25 лет. Средний размер суммы, которую одалживает молодёжь у МФО, — 8,1 тыс. рублей.

Удивительного в этом мало. Экономический кризис, вопреки уверениям чиновников, не закончился. Если бы это случилось, мы наблюдали бы массовый наём людей на работу, что экономисты считают главным признаком конца кризиса. Вместо этого статистика показывает, что 20% жителей РФ остаются безработными, 9% находятся в процессе увольнения, а 20% ожидают его в ближайшее время. У 14% респондентов, которых опросили сотрудники «Левада-центра», в настоящее время задерживают зарплату. Почти 20% полагают, что с ними это тоже скоро случится.

Кредитная карта

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При этом за октябрь задолженность по зарплатам среди организаций, не относящихся к субъектам предпринимательства, выросла на 3,5% и составила более 3,5 млрд рублей. Это данные Росстата. Среди общего долга по заработной плате 42% приходится на обрабатывающие производства, 28% — на строительство, 11% — на добычу полезных ископаемых, 6% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, по 4% — на транспорт и научные исследования и разработки.

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Иными словами, у многих жителей РФ проблемы либо с работой, либо с зарплатой, которую им не платят. Остаётся только гадать о том, какой градус стресса установился среди населения при таких цифрах. Разумеется, в такой ситуации жители Российской Федерации закономерно вынуждены идти к ростовщикам. Да, ещё в начале ноября 2017 года статистика (данные Национального агентства финансовых исследований) показывала, что МФО пока не слишком популярны. За последние годы лишь 8% граждан РФ обращались к ним, и только 29% знали, что это вообще такое.

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Однако времена меняются, и с очень большой скоростью. Всё ухудшающееся положение населения скоро подтянет эту статистику до гораздо более серьёзных значений. Эксперты, с которыми поговорил корреспондент ИА REGNUM, в этом не сомневаются. К примеру, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий заявил, что закредитованность населения продолжит возрастать, в итоге всё больше и больше людей запутываются в долгах.

«Рост микрокредитования — действительно очень плохой признак, — констатировал он. — Как правило, это означает, что у людей нет денег, и микрокредитование свидетельствует о затыкании дыр в бюджетах. Граждане попадают в ситуацию долговой зависимости, гораздо более серьёзной и драматичной, чем в случае с обычными кредитами. Это переход к средневековым формам долговой зависимости. Хотя речь вроде бы идёт о небольших суммах, проценты оказываются катастрофическими».

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

При этом он подтвердил мысль о том, что перед нами один из наиболее показательных симптомов кризиса. Более того, регулярные успокоительные заявления о снижении инфляции, которые звучат с властного амвона, на самом деле не внушают никакого оптимизма.

«На самом деле показатели снижения инфляции, которые выдаёт Центробанк, мягко говоря, спорные, — отметил Кагарлицкий. — Рост закредитованности как раз является одним из факторов инфляции. И если у вас инфляция низкая, а закредитованность высокая, это значит, что инфляция сменила форму».

Кстати, что любопытно, в этой ситуации РФ сильно отличается от слаборазвитых стран, но не в лучшую сторону. Там, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, микрозаймы могут играть позитивную функцию — их берут на развитие бизнеса. В Российской Федерации ситуация совсем иная — здесь микрокредиты берут на потребительские нужды. Ещё один фактор, который способствует развитию МФО, — то, что люди вынуждены лезть в одни долги, чтобы расплатиться по другим. Из этого заколдованного круга пока не видно выхода.

Важно подчеркнуть, что происходящее не есть результат какого-то массового помешательства или некой природной лени, свойственной, как утверждают клинические либералы, нашему народу. По всей видимости, обстоятельства больше не ставят граждан РФ перед дилеммой: есть дорогое или дешевое. Теперь вопрос встал острее: есть или не есть.

«Микрозаймы — это кредиты последней очереди, кредиты отчаяния, — заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. — Если граждане РФ берут больше денег на заведомо невыгодных условиях, это не потому, что все дружно сошли с ума, и не потому, что осеннее обострение в этом году хуже, чем в предыдущем. Люди стали хуже жить. Им реально не хватает на нужды, которые человек считает необходимыми: лечение, питание, ремонт бытовой техники».

И действительно, реальные располагаемые денежные доходы населения России за первые 10 месяцев 2017 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В 2016 году падение реальных доходов граждан за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составило 5,6%.

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Очевидно, что экономика проседает всё глубже. Кредитование, как отметил Колганов, пока играет роль амортизационной подушки, которая всё ещё позволяет людям протянуть до зарплаты, но рост его масштабов свидетельствует о весьма нехорошем положении дел. Если эта тенденция продолжится, в конце концов надуется финансовый пузырь, который рано или поздно лопнет.

Что касается молодёжи, то она попала под особо сильный удар и вынуждена занимать больше, чем другие возрастные категории. Дело здесь не только в безответственности и легкомыслии, которые, конечно, тоже дают о себе знать. Основная проблема — тяжелое положение молодежи на рынке труда. Как отметил Делягин, работодатель предпочитает брать опытных сотрудников — от 30 лет и выше. Их не надо обучать, и они знают правила игры. Вдобавок, по словам Кагарлицкого, у молодых людей просто нет кредитной истории и таких заработков, которые позволили бы ей брать крупные кредиты в банках. Сама ситуация складывается так, что МФО оказываются едва ли не единственным источником хоть каких-то денег, кроме родителей и друзей.

Между тем чиновники, похоже, не видят никакой проблемы. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 22 ноября заявила, что российская экономика восстановилась быстрее (и, очевидно, незаметнее — прим. ИА REGNUM ), чем многие ожидали, и подошла к 1,5—2% потенциального роста. До этого, 27 октября 2017 года, пресс-служба Банка России распространила прогноз, что рост ВВП в III квартале продолжился. Как уверяет ведомство, увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, наблюдается положительная динамика в машиностроении, грузоперевозках, производстве потребительских товаров длительного пользования. Восстановление потребления приобретает устойчивость. Потребительский спрос поддерживается ростом реальной заработной платы, чему способствовало замедление инфляции. Безработица же находится на уровне, не оказывающем влияния на инфляцию.

Этот господин уплатил за все! Карикатура

Ситуация напоминает анекдот, в котором пациенту становилось всё лучше и лучше, пока он не умер. Скорее всего, дело не в плохой экономике, а в плохом народе. Вот вечная причина краха любых либеральных преобразований в РФ. По крайней мере, к этому, видимо, клонит глава Росструда Всеволод Вуколов, который 21 ноября заявил, что граждане России слишком много отдыхают, тогда как для достижения успеха необходимо больше работать.

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Дельный совет. Если не работать, то не сможешь дать детям хорошее образование — они вырастут неучами и, не дай бог, возглавят какое-нибудь ведомство вроде Центробанка или Росструда. Вся надежда на МФО.

Напомним, что, по данным НБКИ на 1 октября 2015 года, суммарный объём предоставленных МФО займов населению составил 59 250 млн рублей. Из этой суммы 30 856 млн рублей пришлось на займы на покупку потребительских товаров. В конце 2016 года самыми высокими темпами рос средний размер автокредита — 13,4%. Самыми низкими — средний размер кредита на покупку потребительских товаров. По всей видимости, сказалось повышение цен на нефть. Однако в третьем квартале 2016 года объем займов, предоставленных населению микрофинансовыми институтами, составил 109,8 млрд руб. Из этой суммы 60,3 млрд руб. пришлось на займы на покупку потребительских товаров. По состоянию на 1 октября 2016 года НБКИ зафиксировало 7,97 млн действующих займов, что оказалось на 33,3% больше, чем по итогам второго квартала того же года.