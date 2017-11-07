Граждан РФ хотят загнать в кредитную кабалу

Москва, , 11:32 — REGNUM Микрофинансовые организации могли составить серьёзную конкуренцию крупным банкам, считает руководитель центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирина Букина. Так она прокомментировала ИА REGNUM цифры, обнародованные Национальным агентством финансовых исследований, согласно которым лишь 8% граждан РФ за последние годы обращались к услугам микрокредитных организаций.

«Я думаю, что это связано с тем, что про МФО в основном распространяется негативная информация, — полагает экономист. — Очень часто мы слышим новости о том, что там слишком высокие проценты, что люди попадают в кабалу, когда берут кредит, и так далее. Были даже сообщения про мошенничество, связанное с этим способом кредитования. В силу такой ассиметричной информированности люди стараются избегать МФО».

Кроме того, она напомнила, что Центробанк продолжает держать высокую ключевую ставку, несмотря на то, что по сравнению с предыдущими периодами сейчас инфляция находится на минимальных уровнях.

«В этих условиях стимулы к кредитованию должны быть в принципе очень низки, — отметила Букина. — Потребность же в дешевом кредите есть, и она очень велика. Однако с банками довольно сложно конкурировать. Возможно, сегодняшняя непопулярность МФО — это результат противодействия со стороны крупных банков. В условиях падения реальных денежных доходов населения они борются за клиентов очень агрессивно. Если появится дешёвый микрокредит, получение которого не потребует тех сложностей, которые есть сегодня в банках, то МФО могли бы оттянуть на себя значительную часть банковской клиентуры».

Напомним, что, согласно результатам опроса, только 29% граждан РФ не знают, что такое МФО, и только 22% отказываются обращаться в эти организации из соображений безопасности. Более того, если в 2016 году основной причиной отказа от сотрудничества с микрокредитными организациями было недоверие, сегодня первое место занимает высокая стоимость услуг.

Отметим также, что крупные банки уже давно обозначили свою позицию в отношении рядовых россиян. Как сообщало РБК, в 2014 году в Лондоне прошёл банковский форум имени Адама Смита. В рамках этого мероприятия отечественные банкиры не сдерживали себя и высказывались прямо. В частности, председатель правления «Юниаструм Банк» Алла Цытович назвала одной из проблем банков то, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит.

«Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты», — пояснила она.

Другой участник форума, старший вице-президент Бинбанка Пётр Морсин заявил:

«По розничным кредитам граждане планируют на год-два, а мы заинтересованы в более длинном сроке, например, десять лет, или чтобы люди передавали свои долги из поколения в поколение».

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