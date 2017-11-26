Проблема физического износа основных фондов практически во всех областях экономики последние два десятилетия стоит очень остро. Ведь со времен распада Советского Союза в обновление практически не вкладывались. Ситуация с износом электросетевого комплекса России особенно тревожит, так как она грозит возможными техногенными последствиями. Так или иначе, старение инфраструктуры электроснабжения может привести к катастрофическим последствиям.

Energygaz.ru ЛЭП

Government.ru Владимир Путин осматривает повреждения на Саяно-Шушенской ГЭС

Симптоматично, что за проблемы отрасли в середине 2000-х годов взялся идеолог приватизации — Анатолий Чубайс. Что можно было ожидать от человека, который стал одним из элементов системы криминального капитализма, построенной на обломках СССР? Других строительных навыков у конструкторов частного сетевого комплекса нет.

Поэтому реформа дооформила криминальный сектор и в энергетической отрасли. Тарифы повысились, износ увеличился, аварии растут, а «Васька слушает да ест» и съест до конца, если не подойти к решению вопроса иначе. Иначе — это значит не заливать проблему триллионами рублей, не менять одного хищника на другого, а попытаться изменить хищную природу управленца-грабителя.

Показатели износа сетевой и генерирующей инфраструктуры очень символичны. Они демонстрируют, на сколько процентов хищник пожрал свою жертву. В 90-х годах 30-40%, в 2000-х — 50−60%. Сегодня цифры износа в некоторых регионах достигают 90%.

Так как обстоят дела в сетевом комплексе России? Кроме аварий старение оборудования приводит к значительному увеличению потерь электроэнергии при передаче, что в конечном счете отражается в тарифе на электроэнергию. Кроме всего прочего, износ влияет на надежность, количество и масштаб аварий.

В Новокузнецке (Кемеровская область) жители и предприятия города все чаще сталкиваются со сбоями в электроснабжении. О состоянии городских сетей в 2014 году рассказал бывший замглавы города по ЖКХ Владимир Леонтьев. По его словам, распределительные сети Новокузнецка изношены на 92%! Власти объясняли такую катастрофическую ситуацию недофинансированием обновления инфраструктуры в десять раз и просили подключиться к ситуации правоохранительные органы. Однако ООО «Горэлектросеть» официально опровергло информацию, пригласив депутатов ознакомиться с сетевым комплексом.

Не будем вдаваться в подробности местных разборок. Ситуация характерна цифрами износа сетевого комплекса города. Какова ситуация в других регионах?

Согласно данным Ростехнадзора на 1 ноября 2015 года, в Ивановской области износ оборудования на предприятиях ТЭК в сетевых организациях составил 70−80%, в генерирующих организациях — 40%.

Без электричества

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» износ активной части фондов составлял 75%. В филиале «Ярэнерго» — около 70%. Износ основных фондов электрических сетей в Белгородской области составил 67%. В Воронежской области износ активной части ВЛ составил 75%. Список можно продолжить с детализацией всех субъектов РФ, но данные можно увидеть на сайте Ростехнадхора. Словом, картина в регионах не радужная.

В тариф на электроэнергию закладывается стоимость обновления и реконструкции всех объектов сетевой инфраструктуры, так почему же оборудование не обновляется? Видимо, собственники копят деньги на устранение масштабных техногенных катастроф, наподобие той, что случилась в 2009 году на Саяно-Шушенской ГЭС или просто грабят.

Проблема очевидна, и она признается всеми, даже правительством РФ. В основном положении проекта энергетической стратегии до 2035 года, опубликованном Минэнерго, сказано, что основным внутренним вызовом ТЭК России является необходимость его глубокой и всесторонней модернизации и преодоления износа инфраструктуры.

При реализации стратегии планируется снизить износ основных фондов на 25% по сравнению с 2010 годом. В Стратегии развития электросетевого комплекса России, утверждённой правительством 3 апреля 2013 года, можно прочесть, что последние 20 лет инвестиции на обновление и модернизацию сетей были недостаточными.

Только нет ответа на вопрос, почему они были недостаточны? Ведь стоимость модернизации закладывается в тариф. Так или иначе, отсутствие должных инвестиций привело к выработке нормативного срока магистральных сетей на 50% и распределительных сетей на 70%. В среднесрочной перспективе планируется снизить уровень износа в распределительных сетях до 50%, магистральных — до 45%. Для сравнения: в странах с развитой сетевой структурой износ составляет 27−44%.

Основным собственником распределительных и магистральных сетей в России в 2013 году стала компания «Россети». Согласно долгосрочной инвестиционной программе «Россети», в 2017 году запланировано вложить 155,612 млрд рублей в распределительный комплекс и 98,1 млрд в магистральный комплекс. Программа составлена до 2020 года. Детализацию по годам можно посмотреть на официальном сайте.

Способна ли компания реализовать намеченные планы? По официальным отчетам, за девять месяцев 2017 года «Россети» получили чистой прибыли 7,3 млрд рублей, что, по мнению компании, свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии общества.

Стоит отметить, что объем инвестиций зависит от уровня тарифов, которые, в свою очередь, рекомендовано ограничивать плановыми показателями уровня инфляции, которые устанавливаются Центробанком. В 2017 году этот показатель принят на уровне 4%.

Заместитель министра экономического развития Николай Подгузов 9 июня сообщил, что тарифы на ЖКХ, в том числе на электроэнергию, вырастут на 4% — на величину прогнозируемого уровня инфляции. Однако с 1 июля тарифы в Москве выросли на 7%, а в Санкт-Петербурге, Якутии и Камчатском крае на 6%.

Тарифы ЖКХ

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Как так получается, что правительство устанавливает планку повышения тарифа, а в регионах на нее не обращают внимания? Например, в Нижегородской области тариф вырос на 34%. Дело в том, что в п.7 ст. 23 ФЗ «Об электроэнергетике» говорится, что превышение допустимого тарифа, установленного правительством, допустимо, если это «обусловлено размером инвестиционной программы». В будущем планируется заставить регионы согласовывать превышение базового тарифа с ФАС и Минэнерго, соответствующее распоряжение уже внесено в правительство.

При этом предполагается, что огромные инвестиции не должны извлекаться за счет граждан. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики в компании «Россети» 14 ноября 2017 года сказал, что инвестиции в обновление оборудования должны привести к снижению операционных затрат, и «капитальные затраты не должны ложиться на плечи потребителей».

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На совещании министр энергетики Александр Новак озвучил цифры инвестиций в сетевой комплекс страны. Оказывается, за последние пять лет общий объем инвестиций в отрасль составил 4 трлн рублей. Из них 1,7 трлн в электрические сети и 2,3 трлн в генерацию. По словам министра, за счет обновления инфраструктуры удалось сократить аварийные отказы в электрических сетях на 20%.

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Выходит, что деньги на обновление выделяются, и основной собственник даже демонстрирует готовность реализовать эту программу. Но не получится ли так, как в предыдущие 20 лет? И если за пять лет выделено 4 трлн рублей, то какие результаты Минэнерго может предоставить, кроме снижения отказов? Насколько снизились показатели износа?

На совещании в «Россетях» Новак заявил, что оборудование в области электрогенерации было обновлено на 15%. Несмотря на обновления, проблема старения оборудования по-прежнему стоит очень остро.

«Средний возраст составляет 34 года. Более 30% всего оборудования — старше 45 лет», — сказал министр.

Сможет ли правительство создать условия, а собственники преодолеть сложившуюся ситуацию? За 20 лет устарело огромное количество трансформаторов, выключателей, разъединителей, кабелей, ЛЭП и другое оборудование. Обновление на 15% в генерации потребовало 2,7 трлн рублей, т. е. 180 млрд рублей на 1% уменьшения износа! Не слишком ли высокая цена? Конечно, можно было бы обойтись меньшими затратами, если на протяжении 20 лет «распределение» денежных средств от продажи электроэнергии шло на обновление оборудования.

В советское время коэффициент амортизационных отчислений составлял 5%. Это в среднем, конечно, где-то оборудование обновлялось быстрее, где-то медленнее, но в среднем через 20 лет оборудование нужно было заменить. Вдумаемся, если с 1991 по 2012 год этих отчислений почти не было, то какой объем средств был разворован? Ведь рано или поздно все эти средства нужно будет вернуть в отрасль, иначе Саяно-Шушенская ГЭС покажется цветочками. За чей счет может произойти это обновление? Путин сказал, что инвестиции не должны касаться потребителей, но мы же видим, как растут тарифы на электроэнергию. Правительство устанавливает верхнюю планку в 4%, а в некоторых регионах тарифы повышаются до 34%.

Деревянный столб ЛЭП

Несмотря на то, что последнее время выделяются значительные средства для преодоления сложившейся ситуации, проблема вряд ли будет решена даже в среднесрочной перспективе. Что же мешало решать вопрос постепенно в течение последних 20 лет? В 90-х годах государственные управленцы, в чьих руках оказался огромный комплекс Советского Союза, подошли к вопросу вполне прагматично — амортизационные отчисления стали считать ненужными тратами, снижающими прибыль.

После приватизации РАО ЕЭС частный собственник, работая на прибыль, и выжимая последние соки из советского наследия, показал себя не хозяином, а грабителем, который видит в проводах и изоляторах не технический прогресс, не экономическую базу для развития страны и не благо для народа, а средства, которые нужно выжимать на 100%. Пока удалось выжать, подчеркиваю, только по официальным данным 70%. На мой взгляд, ситуация с износом, несмотря на огромный поток денег, может ухудшиться. Вопрос может быть решен не триллионами вложенных средств, а трансформаций криминальной элиты.

Из личного опыта могу лишь добавить, что даже опытные электромонтёры-сетевики не без страха нажимают на кнопки приводов выключателей и лезут на опоры. В общем, ситуация сложная. На сегодняшний день остается ждать, что вложенные деньги не приведут к серьезным катастрофам и замедлят ухудшение в отрасли.